Corren por la alcaldía de Lima

Este Búho asiste al ‘Día del Periodista’ con sentimientos encontrados porque se conmemora justo cuando estamos a una semana de elecciones municipales y regionales. Y lo digo porque es en este tipo de coyunturas cuando se conoce quién es quién en este noble oficio. Llevo más de treinta años como periodista y he cubierto muchísimos procesos electorales y creo que siempre me manejé con la independencia obligada que debe caracterizar a un hombre de prensa. Paso a hacer un análisis de los candidatos que tienen más posibilidades de ganar la elección, según las últimas encuestas.



DANIEL URRESTI: Cómo estarán de hartos los limeños con la ola de inseguridad ciudadana que optan por un militar, el exministro del Interior que afronta un juicio por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y por quien el fiscal pide 25 años de prisión. La violencia verbal del candidato que acompañaba los operativos policiales seduce a todos los sectores de la sociedad, que prefieren obviar su pasado y más bien se deleitan con su prédica de ‘ley del Talión’ con la maldita delincuencia.

JORGE MUÑOZ: El exalcalde de Miraflores viene con fuerza desde atrás y, según la última encuesta difundida anoche, ya está en segundo lugar. Les dio una lección a Reggiardo y Belmont, los dos que eran punteros y que arrocharon el debate. Antes de ese cónclave, la mayoría de los electores no lo conocían ni en pelea de perros, pero después de dicha polémica, en la que efectivamente fue el de mejor desempeño, su candidatura subió como salto con garrocha.



El popular ‘Gringo Karl’ proyecta una imagen de técnico eficiente y no corrupto, pero hay un tema que será su talón de Aquiles. Son las protestas de los vecinos miraflorinos, que sostienen que no tiene autoridad para prometer luchar contra la inseguridad en Lima, si el centro de Miraflores, en el perímetro de la ‘Calle de las Pizzas’, se ha convertido, durante las noches de fines de semana, en tierra de nadie, llena de prostitución de todo tipo. Una ‘Sodoma y Gomorra’ a vista y paciencia de las familias y pobres serenos que nada pueden hacer.

RENZO REGGIARDO: Punteó desde el principio porque su campaña empezó desde que creó el programa ‘Alto al crimen’. Era un candidato que encarnaba, por experiencia propia, a todo aquel que tuvo un familiar cercano o lejano que fue víctima de la lacra de la delincuencia en la ciudad. Pero Rencito era un hombre de carne y hueso y en campaña le sacaron lo de las cuentas no declaradas en empresas ‘offshore’, en Panamá. Sin embargo, el misil letal que lo hizo trastabillar lo lanzó Esther Capuñay, quien denunció que las llamadas de la ‘Línea segura’ no eran gratuitas, sino que se les cobraba casi dos soles a las víctimas y era un ‘negociazo’.



Al parecer, por miedo a enfrentar ataques de sus contendores en el debate, decidió ‘suicidarse electoralmente’ al negarse a asistir.

RICARDO BELMONT: Sorprende que un zorro viejo no solo de la política sino de la comunicación y el manejo de masas como él, se haya hecho el harakiri solo. Por eso da risa cuando sostiene ‘voy a consultar con mis asesores’. ¿Los tendrá? Sin invertir nada, su sola presencia en la elección lo colocó de a pocos en puestos expectantes. Belmont no necesitaba llamar a los medios, pues él mismo ‘era un medio’, pero lo aprovechó mal. Anoche fue al debate, al que había dicho que no iría, apremiado por su caída en las encuestas y salió mal parado en su enfrentamiento con Beingolea.

ALBERTO BEINGOLEA: Para el popular ‘Burbujito’, con el solo hecho de realizar una campaña franciscana y haber logrado superar a la Capuñay, al ‘Tío Bigote’, al ‘Hijito de papá’ Castañeda o al ‘Ñoñito’ Columbus, debe darse por satisfecho. Anoche fue el de mejor performance durante todo el debate, en el que se lució especialmente ante el ‘Hermanón’ Belmont, al que le lanzó algunos rectos y ‘jabs’. Dejó bien puesto el nombre del PPC, otrora poderoso en Lima, que estaba en catalepsia y ha vuelto a renacer.



Alberto proyectó una imagen de político serio, preparado y la gente tiene la percepción de que es honrado. No me sorprendería que suba en las encuestas. Apago el televisor.