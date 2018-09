'Picotitos' de el Búho

Este Búho mantiene los ojos bien abiertos para que no se me pase nada. La campaña para la Alcaldía de Lima ya se ‘calentó’ y por eso les entrego mis ‘Picotitos’ que tanto reclaman mis lectores. Recuerden que el que se pica, pierde.



EL GANADOR DEL DEBATE: Este Búho lleva más de 30 años en este noble oficio de periodista. La calle es mi hábitat natural, porque allí puedo respirar, oler y sentir la noticia, de la fuente misma. Me preguntan quién ganó el debate municipal y la verdad es que esa polémica, por llamarla de algún modo, dejó mucho que desear. Chequeo las redes y algunos dicen que se impuso el acciopopulista Jorge Muñoz por su discurso más centrado y otros que Daniel Urresti, porque como buen militar se mostró como el abanderado en la lucha contra la delincuencia. Pero en lo que sí están de acuerdo es que Pablo Silva, el candidato del pescadito, estaba más perdido que huevo en cebiche.

FUE, PERO SE QUITÓ: Renzo Reggiardo llegó hasta la sede del debate, dejó un documento y se fue muy campante, dejando al electorado con la miel en los labios, pues querían escuchar sus propuestas. Se le preguntó si no debatir afectaría su candidatura. Él afirmó que no, ya que ‘la gente es inteligente, sabe pensar y no se deja llevar por un show mediático’. Las próximas encuestas dirán si está en lo cierto. De pasadita, sería bueno que diga quién financia su millonaria campaña con paneles gigantes por todos lados.

ENTRE PUNTEROS: Este domingo es el segundo debate municipal, participarán los candidatos restantes y otra vez serán nueve. Como se sabe, Ricardo Belmont sacó su firma del Pacto Ético y así confirmó que no asistirá. Creo que sería bueno que se realice una polémica entre quienes puntean los sondeos de opinión y podría ser en mi alma máter, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así los electores podrían explorar a fondo las propuestas, pues ahorita están casi en la luna. La intención de voto está fraccionada y podría ser la primera vez que un postulante gane la Alcaldía de Lima con menos del 25% de aceptación. Aunque usted no lo crea.

CANDIDATO Y PROCESADO: Una situación ‘sui generis’ es la que vive Urresti. Candidato a suceder al ‘Mudo’ Castañeda por un lado y, por otro, procesado por el asesinato del periodista ayacuchano Hugo Bustíos. Su sentencia saldrá el 4 de octubre, ¡¡tres días antes de las elecciones municipales!! De ser hallado culpable iría inmediatamente a la cárcel, pero seguiría en carrera electoral, pues para sacarlo de la contienda, la condena tendría que ser ‘consentida y ejecutoriada’. O sea que de ganar, podríamos tener un burgomaestre en cana. Solo en el Perú, señores.

ALGO INSOSTENIBLE: Una institución encargada de buscar justicia, como el Ministerio Público, no puede estar tan cuestionada. Por eso, es más que insostenible que Pedro Chávarry se aferre con uñas y dientes a continuar siendo fiscal de la Nación. Hay un informe en el Congreso que recomienda inhabilitarlo y destituirlo. Se esperaba que sea visto esta semana en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero no será así.



Para Juan Sheput, el fujimorismo hace mal en postergar la discusión y sería una forma de ‘blindarlo’. Mucho cuidado. Apago el televisor.