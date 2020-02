Este Búho ya tiene listos los paquetitos de canchita para prepararla antes de presenciar la ceremonia de entrega de los premios Oscar, como cuando era niño y la veía en el televisor a tubos en blanco y negro, con la impecable traducción y comentarios en off del inolvidable don Pepe Ludmir. Luego, sin el gran ‘Pepe’, las transmisiones de canales peruanos eran de un nivel lamentable. Pero vayamos al grano. Hemos tenido tiempo de ver en cartelera la mayoría de filmes, no todos, en las salas cinematográficas. Las decisiones del jurado a veces no son tan previsibles. Por ejemplo, antes que ‘El silencio de los inocentes’ arrasara con los principales premios, el presentador de la ceremonia apareció con camisa de fuerza y con una máscara como ‘Hannibal Lecter’. Ya todos supieron qué película iba a triunfar. Pero en otros años hay una verdadera incógnita. Para despejar esas dudas se creó una web, desde el año 2000, especializada en analizar desde distintos ángulos a las nominadas hasta llegar a dar un pronóstico. ‘GoldDerby’ se llama y sus pronósticos son tan acertados que la llaman ‘el oráculo de los Oscar’. Pero este columnista también ‘meterá su cuchara’ y dará su humilde opinión.

LA MEJOR PELÍCULA: Según la página, hay un empate técnico entre ‘1917’ de Sam Mendes y ‘Había una vez... en Hollywood’ de Quentin Tarantino. Una de corte clásico y la otra de mirada innovadora sobre la propia industria. Para este cinéfilo, la Academia ya debería premiar de una vez por todas una obra de Quentin, con películas de culto injustamente postergadas.

EL MEJOR DIRECTOR: La página vuelve a mencionar que hay otro empate técnico entre Sam Mendes y el coreano Bong Joon-ho, director de la increíble cinta ‘Parásitos’. Quentin Tarantino aparece en un tercer lugar. Este periodista opina que este debería ser el año del director de ‘Pulp Fiction’, ‘Kill Bill’ y otras ‘joyitas’, para hacer el doblete.

LA MEJOR ACTRIZ: Los expertos van a lo seguro, Renée Zellweger ha ganado el ‘Golden Globe’ y también el premio de la crítica de Hollywood. La rubia se metió en la piel de la mítica actriz Judy Garland en la biopic ‘Judy’. Es una fija sin desmerecer las tremendas actuaciones de Charlize Theron y Scarlett Johansson.

EL MEJOR ACTOR: Desde que se estrenó ‘Guasón’, todos salimos del cine sabiendo que nadie podría arrebatarle el Oscar a Joaquin Phoenix con la estatuilla al mejor actor. Ese ‘Joker’ inverosímil, tierno y malsano, decapitó las aspiraciones de Leonardo DiCaprio, Antonio Banderas, Adam Driver o Jonathan Pryce. La página le da cien de posibilidades y yo también.

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA: Los expertos le dan 5 a 1 a Laura Dern como la abogada de Scarlett Johansson en ‘Historia de un matrimonio’. Este columnista apuesta también por la rubia que nos impresionó hace varios lustros como ‘Lula’ en la perturbadora ‘Corazón salvaje’ de David Lynch.

EL MEJOR ACTOR SECUNDARIO: La web abrió sus votaciones: Brad Pitt, 4004, y su más cercano perseguidor Joe Pesci, 81. Brad es fijo por su papel de ‘doble’ de Leo DiCaprio en ‘Había una vez... en Hollywood’. Pesci salió de su retiro para encarnar magistralmente a Russell Bufalino en ‘El irlandés’, pero el cargamontón de los grandes estudios de Hollywood a la plataforma de streaming Netflix, productora de la película, golpeó de refilón a las estrellas del filme y a su director Martin Scorsese. Sin embargo, lo de Pitt es impresionante y dobleteó con premios de los ‘Golden Globe’ y de la crítica. Es una fija en su categoría.

LA MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA: Una pena para Pedro Almodóvar, que si no hubiese participado la coreana ‘Parásitos’, se hubiera llevado el Oscar por ‘Dolor y gloria, cinta que echa una sentida mirada, melancólica, a su propia vida. Pero la web apuesta todo su capital a ‘Parásitos’, la corrosiva producción surcoreana que demuele al sistema capitalista haciéndonos reír a carcajadas. Es otra de las fijas de la noche de mañana. Apago el televisor.