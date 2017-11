Paolo Guerrero: estos deportistas pasaron por problemas similares en el pasado [VIDEO]

Este Búho sufrió como un hincha más de la ‘Blanquirroja’ por la suspensión de treinta días impuesta por la FIFA a Paolo Guerrero por un presunto dopaje. Espero que la defensa del ‘Depredador’ demuestre su inocencia, porque si clasificamos, será indispensable en el Mundial de Rusia. Acá les recuerdo algunos emblemáticos casos.



- LOS ‘CHAPES BLANCOS’ DE GASQUET: El 28 de marzo del 2009, el correcto tenista francés Richard Gasquet dio positivo en el control antidoping del importante torneo Masters 1000 de Miami. El natural de Béziers, perteneciente a una generación dorada de tenistas franceses y posicionado en numerosas ocasiones entre los diez mejores del mundo, se había retirado del torneo por una lesión en el hombro, pero igual el análisis antidoping se hizo público y causó conmoción, pues arrojó que en su organismo había 1.46 microgramos de cocaína. Fue castigado con dos años de suspensión, pero el deportista juró que nunca en su vida había consumido esa droga. Tanto fue su pataleo, que la Federación Internacional de Tenis (FIT) y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) derivaron su caso a una instancia superior a todos: el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS tan conocido por nosotros. Los abogados de Gasquet sostuvieron que una semana antes del torneo, el galo se fue a divertir en la famosa discoteca ‘Set’ de South Beach, muy frecuentada por famosos tenistas de paso por la ciudad. Ahí conoció a una belleza local, ‘Pamela’, una ‘habitué’ del local y conocida consumidora de cocaína. Según Richard, se mandó con la norteamericana siete ‘chapes con lengua’. El tribunal consiguió hacerle un examen toxicológico que determinó que ‘Pame’ era una coquera consuetudinaria. Ella misma declaró y dijo que ‘había dado unos besitos’ a Gasquet, siendo el último, el de despedida, de ‘siete segundos de duración’. El tribunal exoneró al deportista y desde esa fecha se estableció que debía tomarse en cuenta el ‘contagio por fluidos’. Es decir, por besos, relaciones sexuales y contactos con una persona ‘contaminada’ por una sustancia prohibida.



- PENA PANAMERICANA: La aguerrida ‘Reina de las pampas de Junín’, Gladys Tejeda, nos hizo reír y llorar en la maratón de los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, en el 2015. Ganó la medalla de oro arrasando a sus principales rivales, las mexicanas, estadounidenses, brasileñas y bolivianas. Días después, el Perú quedó estupefacto. Gladys dio positivo en el control antidopaje. ¿Qué tomó la correcta maratonista? Consumió un diurético que estaba en la lista de medicamentos prohibidos. Pero ese medicamento no la ‘ayudó’ a tener más resistencia o correr con mayor velocidad. Ella confesó que sufría de insuficiencia renal. ‘Se me hinchaban las piernas, el abdomen y retenía líquidos’. Incluso estuvo internada en el hospital por esta enfermedad. Sin embargo, si bien las autoridades comprendieron su caso, la castigaron seis meses, ‘porque ese medicamento, al hacer aumentar la orina, diluiría otras sustancias prohibidas que los atletas pueden consumir’. Este año, la gran Gladys se impuso a las ‘panteras’ keniatas en la exigente Maratón de México y es nuestra gran carta para los Panamericanos de Lima, en el 2019.



- EL MATECITO DE ‘CHEMO’: El 2002 pasó de ser el mejor año del emblemático capitán de Universitario, al peor en toda su carrera. José Guillermo del Solar planeaba una despedida por todo lo alto del fútbol y el Real Madrid lo había contratado como entrenador de sus legendarias divisiones menores. Tenía el pasaporte, la visa, el contrato en la mano, cuando el resultado de un control antidoping se filtró a la prensa, que lanzó la noticia y explotó como una bomba de relojería: ‘¡Chemo del Solar dio positivo por cocaína!’, afirmaban y otros incluso eran más lapidarios, al compararlo con Maradona. Esos días se convirtieron en un calvario para Chemo. ‘En ese momento vi quiénes eran mis amigos’, confesó y parecía que tenía muy pocos, porque hicieron leña del árbol caído. Los directivos del Madrid rompieron en mil pedazos su contrato. Solo los ejecutivos del Salamanca confiaron en el jugador y le ofrecieron chamba en sus infantiles, una vez solucione su problema. Chemo arriesgó el todo por el todo. Se realizó ‘la prueba del pelo’, donde sale si uno ha consumido drogas hasta en su juventud. Ese examen, le contó Del Solar al periodista Daniel Peredo, le salió negativo. ‘Fue la prueba contundente de que era inocente, pero nunca se pudo establecer cómo diablos ingresó ese derivado de la cocaína a mi organismo. Hasta ahora, Daniel, es un misterio’, indicó el exjugador. Pero ante el daño causado, la Federación emitió un comunicado aclarando que ‘el jugador no consumió cocaína, sino un mate de coca’. Apago el televisor.