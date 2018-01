Papa Francisco comprobó que el Perú es un país religioso [VIDEO]

Este Búho es un convencido de que el Papa Francisco nunca olvidará su primera visita a nuestro país, es más, la recordará con inmensa alegría. Atrás había quedado su accidentada visita a Chile. En nuestro país, a Francisco se le volvió a pintar la sonrisa en el rostro al comprobar, in situ, el profundo fervor religioso del pueblo peruano, en la costa y en la selva. Veamos por qué.



- PAPA, AMIGO, EL PERÚ ESTÁ CONTIGO: El corazón del Papa estaba dolido por culpa de sacerdotes diablos pedófilos en Chile, donde tuvo un recibimiento accidentado y por ello, desde hace unos años, la religiosidad en la nación sureña está decreciendo. Lo que nunca imaginó fue que aquella mañana, en la calurosa Puerto Maldonado, tendría un apoteósico y vibrante recibimiento, sobre todo con las comunidades nativas de la selva de Madre de Dios. Por ejemplo, en Chile, los interlocutores mapuches tuvieron palabras fuertes en torno a la conquista española. Ante miles de personas, en el coliseo de Puerto Maldonado, los nativos danzaron y cantaron en su lengua para el Sumo Pontífice. ‘Queremos que nos defienda, los foráneos nos quieren quitar nuestras tierras, nos quieren desaparecer’. El Papa habló fuerte y claro: ‘Pedí empezar mi visita a Perú en la selva para defender la vida, la tierra y las culturas’. Y luego fustigó duramente la esclavitud y la violencia contra la mujer. La comunión entre el Papa y los nativos se dio cuando un líder awajún le colgó una vincha y un collar de plumas silvestres, y para coronar la jornada, se confundió en un almuerzo con los líderes nativos, donde no faltaron unos deliciosos tequeños rellenos con cecina de chancho y juanes de gallina, platos típicos de la selva.



- EXORCISMO A LA CORRUPCIÓN: Cuando el Santo Padre llegó a Lima a recibir la bienvenida del presidente PPK en Palacio de Gobierno, ya era otro. Ese contacto mágico con el pueblo selvático lo revitalizó y parecía menor a los 81 años que lleva a cuestas. Por eso, no le tembló la voz cuando les cantó en su ‘pepa’ al mandatario, la premier y decenas de políticos y funcionarios del Gobierno que ‘la corrupción es evitable y exige un compromiso’. Más de un enternado palideció y hasta el mismísimo Pedro Pablo y varios bajaron la cabeza en signo de penitencia. Si había corruptos ahí, ojalá les haya servido de exorcismo.



- PRIMAVERA SANTA: La ‘Ciudad de la Eterna Primavera’, Trujillo, no solamente fue duramente castigada con las inundaciones, la destrucción y muerte causadas por el fenómeno de El Niño Costero. La ciudad norteña y sus distritos son azotados por el flagelo de la delincuencia común y el sicariato. Hacia allá se dirigió el Papa para dar su mensaje de fe y esperanza. Un millón de personas lo recibieron en la playa de Huanchaco. Condenó la delincuencia y el sicariato, a los que llamó ‘tormentas’, pero reclamó que les deben dar más oportunidades laborales y educativas a los jóvenes para alejarlos del mal camino. Francisco, a diferencia incluso de Juan Pablo II, rompió el protocolo dos veces, cuando una anciana centenaria ciega le pedía en un cartel que le diera la mano y él se acercó y se la estrechó. Luego, un adolescente desafió el cordón de seguridad, logró llegar hasta él y le colocó un chullo. El Sumo Pontífice lo aceptó sonriente y caminó con la peruanísima prenda. Fue un periplo de la esperanza por un pueblo castigado por la naturaleza y la violencia común.



- LA FE GOLEÓ A LOS DIABLOS: La profunda religiosidad popular del Perú revitalizó la fe y la imagen del Papa Francisco en toda la región. Con la llegada del Papa, al menos durante los días de su visita, se reconcilia el país en base a fe y esperanza. Este Búho condena en forma contundente el abuso sexual a los niños, venga de donde venga. Siente repulsa por esas lacras que violan, tengan o no sotana. Bien lo dice la Biblia: ‘Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar (escandalizar) a uno de estos pequeños’. Apago el televisor.