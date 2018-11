'Pastillazos' de El Búho 

EsteBúho ve el panorama político más movido que el Chato Barraza y Kike Suero saliendo de madrugada del festival de la cervecería Backus. Por eso agarro mi espada del augurio de los ‘Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y presentarles mis ‘pastillazos’ que tanto reclaman mis lectores.



VIZCARRA DEBE GOBERNAR: Este columnista no se cansará de señalar que aplaude la lucha contra la corrupción, que es el cáncer de este país. Pero reitero que hasta ahora no se ve la mano del presidente Vizcarra en otros frentes prioritarios, como la economía, que no crece. Voy a los mercados, viajo en el Metropolitano y tomo taxi, donde compruebo que todo sube de precio y la mayoría de los negocios no tienen movimiento. Esto es preocupante, ya que en vez de que se creen más puestos de trabajo, se nota que se están reduciendo. Encima, la empresa del viceministro de Patrimonio e Industrias Culturales, Luis Villacorta, ganó hace unos días un proceso de selección del Ministerio de Cultura, o sea la entidad para la que trabaja, por 350 mil soles. ¡Increíble! Tras descubrirse este escándalo, Villacorta renunció, cuando debió ser destituido. ¡Una vergüenza!



LAS HORAS DESESPERADAS DE ALAN: Este Búho siente que la tortilla se le está volteando a Alan García. El líder aprista estaba confiado seguramente en la promesa de su amigo, el mandatario uruguayo Tabaré Vásquez, de que su asilo político se resolvía en un dos por tres. No contó con que en Uruguay, si bien conceden asilo a quienes hoy sufren la misma persecución como en Venezuela, son vigilantes de que se le otorgue a personas que lo merezcan. Por eso, hasta el exjefe de Estado, José Mujica, dijo que ‘el asilo político para una persona que está investigada por corrupción no tiene sentido’. Las declaraciones rabiosas de Mauricio Mulder (‘Uruguay debe darle asilo o sino conseguirle otro país’) lo dicen todo.



TIEMBLA MORENO: La fiscal Giovanna Mori al parecer lograría que el juez revierta la comparecencia al exgobernador de la Región Callao, Félix Moreno, y le dé treinta y seis meses de prisión preventiva. Moreno, según testimonio de la propia Odebrecht, habría pedido cuatro millones de dólares por la obra Costa Verde del Callao. La fiscal argumentó que Moreno no tiene arraigo porque ya no registra ningún inmueble a su nombre ni se le ubica en la casa de sus padres, en la avenida Guardia Chalaca, como consta en su DNI. Pero lo más grave es que la fiscal presentó unos videos incautados en su propiedad, filmaciones del gobierno regional donde se ‘regla’ a Wilbur Castillo, el que fuera colaborador de la Municipalidad del Callao y luego asesinado por sicarios en el 2015. El hermano de Wilbur, Robert Castillo, acusó públicamente a Moreno de ser el ‘autor intelectual’ del crimen y que Gerson Vásquez, ‘Caracol’, era guardaespaldas del expresidente regional. Las ‘siete vidas’ parece que se le están acabando al popular ‘Gato’ Félix.



AMORES TRAICIONEROS: La magistrada del juzgado arequipeño que ve el caso de la banda ‘Los Desalmados del Tráfico Humano’ dictó 18 meses de prisión preventiva para la modelo Cinthia Tello, pero liberó con comparecencia simple a su pareja sentimental, el exdirector de la Policía Nacional, general Raúl Becerra. La modelo fue sindicada como ‘cabecilla’ de la organización, mientras que el general durante sus alegatos, la acusó de haberlo engañado diciendo que la bebé de cuatro meses que Tello había ‘comprado’ por cuatro mil soles a unos humildes agricultores, era hija suya. La jueza oyó el argumento del general, pero la opinión pública se resiste a creer que un exdirector de la Policía pudo ‘dejarse engañar’ por su pareja. ¡Por favor! Y qué fácil se terminó el amor entre los acusados, que se pintaban en Arequipa como la pareja perfecta y les cantaban ‘60 y 30’, una ‘versión’ de la canción de José José, ‘40 y 20’. Al primer problema se sacaron los ojos. No era amor al chancho, sino a los galones. Apago el televisor.