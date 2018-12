'Pastillazos' de El Búho

EsteBúho ve la situación política más movida que el ‘Chato’ Barraza en degustación gratuita de pisco puro en el Club Departamental Moquegua. Por eso agarro mi ‘espada del augurio’ de los ‘Thundercats’ para que me permitan ver más allá de lo evidente’ con estos pastillazos que tanto reclaman mis lectores.



VIZCARRA EN ALZA: Este columnista evitó siempre las ‘franeleadas’ al presidente Martín Vizcarra y si bien celebro su frontal lucha contra la corrupción, apoyando la labor de fiscales y jueces honestos y cuestionando poderes oscuros desde la Fiscalía de la Nación, el pueblo reclama que en materia económica su gobierno andaba en piloto automático y era alarmante la pérdida de empleo. Luego del referéndum, al mandatario felizmente no se le han ‘subido los humos’ ni peca de soberbio. Abrió las puertas de Palacio a Trome y anunció que la economía crecerá en este nuevo año con 35 mil millones en nuevas inversiones y con tres megaproyectos mineros. Por otro lado, descartó una solución autoritaria para favorecer a los empresarios sobre los beneficios laborales de los trabajadores y prometió una salida negociada en el Consejo Nacional del Trabajo. Y sobre todo, se comprometió a continuar en la lucha frontal contra la corrupción. Son palabras esperanzadoras en este fin de año, que lo corona con la subida en su aprobación de 65 a 66 %, según Ipsos después del referéndum.



KEIKO DICE ¡AVE CÉSAR!: La Sala de Apelaciones que preside César Sahuanay se dio un plazo mayor de 48 horas para decidir si libera a Keiko Fujimori. Ella ya es caserita y fue favorecida por el magistrado, quien enmendó la plana al juez Carhuancho, que le había dictado detención preliminar en octubre de este año y este la liberó. Según analistas, otra vez Sahuanay le llamó la atención al fiscal Rafael Vela, quien sustenta el pedido del Ministerio Público y eso podría ser un anticipo de un fallo a favor de la lideresa naranja. Sin embargo, Vela argumentó que el fiscal Domingo Pérez es hostilizado por la propia Fiscalía de la Nación por asuntos internos, relacionados con el caso de Fujimori, y esto demostraría que está interfiriendo con la investigación. Keiko, desde el penal, reforzó su posición argumentado que ella no fugó ni solicitó asilo, ‘como se lo aconsejaron algunos’, en clara alusión a Alan García. Hummm.



NI EL ‘TIGRE’ SALVA A OVIEDO: Ni la fruta que le llevó el ‘Tigre’ Ricardo Gareca a Edwin Oviedo en su visita al calabozo en la Prefectura, lo libró del pedido de 36 meses de prisión preventiva que solicitaron las fiscales del Callao Rocío Sánchez y Sandra Castro, por el caso de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Hoy a las cuatro, el juez Manuel Chuyo citó a audiencia para ver el requerimiento de las fiscales, que ubican al ‘Gordito’ como el financista del ‘cerebro’ de la organización, César Hinostroza, a quien pagaba fuertes sumas de dinero mensuales para que le arregle ‘por lo bajo’ todos sus delicados juicios, donde se le responsabilizaba hasta de asesinato.



ROJA NAVIDAD: Así llaman algunos a estos días, que deberían ser de paz y recogimiento, pero que se tiñen de sangre y balazos. En una semana, un sangriento asalto a tres agentes de Prosegur dejó como saldo una adolescente con un balazo en el rostro y el robo de casi medio millón de soles. Al día siguiente, en una farmacia en la apacible urbanización Los Cipreses, cerca de San Marcos, delincuentes dispuestos a todo ingresaron armados, pero felizmente la inteligencia policial funcionó y los estaban esperando. En la intervención se desató una infernal balacera a plena luz del día. Al final, los criminales fueron reducidos y un delincuente resultó muerto. Pero el hampa no escarmienta. El sábado a mediodía, como en la película de David Lynch, ‘Corazón salvaje’, asaltantes llegaron a una agencia bancaria llena de gente en San Borja y arrebataron 12 mil soles a un cliente y ‘de yapa’, se llevaron el dinero de una ventanilla. Sin embargo, en una cinematográfica persecución, los hampones en moto se estrellaron con un patrullero y tres de ellos fueron detenidos. ¿Qué está pasando en el país? Hay sicariato, robos en casas, asaltos a bancos, secuestros al paso y la ciudadanía no sabe qué hacer para protegerse. Y lo peor es que algunos políticos, en vez de apoyar al ministro del Interior, quieren interpelarlo. ¡Increíble! Apago el televisor.