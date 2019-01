'Pastillazos' de El Búho

Este Búho ve el panorama político más movido que el ‘Chato’ Barraza saliendo de la fiesta de aniversario de la cervecería Backus. Por eso agarro mi ‘espada del augurio’ de los ‘Thundercats’ para que me permita ver más allá de lo evidente y así presentar estos ‘pastillazos’ que tanto reclaman mis lectores.



PALABRA DE DOMINGO: De la entrevista al fiscal José Domingo Pérez ayer en La República, este columnista puede sacar varias ‘pepas’. 1) Fueron él y el fiscal Rafael Vela quienes le plantearon a la nueva fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que debía apartar a Alonso Peña Cabrera como jefe de Cooperación Jurídica Internacional. El abogado era considerado ‘un topo’ de Pedro Chávarry, por lo que peligraba el convenio de colaboración con la empresa brasileña. 2) Espera que la jueza que reemplazó a Concepción Carhuancho, Elizabeth Arias, se inhiba de tomar el caso ‘Cocteles’, que involucra a Keiko Fujimori, pues ella ordenó cerrar la investigación sobre este caso, aunque otra sala desestimó su decisión. Además, sostiene que la propia defensa de Keiko solicitó que se retire del proceso. Se van a mantener firmes en el pedido del fiscal Rafael Vela de recusar a la sala que preside el juez César Sahuanay. 3) Soltó una ‘bombita’. En febrero, los primeros puntos que van a revelar los funcionarios brasileños serán los de la Línea 1 del Metro de Lima y el financiamiento a la campaña electoral del expresidente Alan García. Definitivamente, en el segundo mes del año no solo se elevará la temperatura ambiental, sino también la política.



EL QUE NO LA DEBE NO LA TEME: Eso deberíamos aconsejarle al presidente Martín Vizcarra. El país saluda su lucha frontal contra la corrupción en todos los campos, sobre todo en lo relacionado a las millonarias coimas en las que se vieron involucrados politicastros. Si ahora salen a la luz investigaciones de que la empresa familiar de Vizcarra realizó negocios con el consorcio Conirsa, en el que estaba Odebrecht, o se afirma que nombró a su socio como apoderado para el cuestionado aeropuerto de Chinchero, entonces que se indague y eso no lo debe poner malhumorado. Que tenga el 63 % de aprobación en la última encuesta de Ipsos Perú no lo hace inmune a investigaciones periodísticas o congresales, porque el que no la debe, no la teme.



ALAN: I LOVE ODEBRECHT: Alan García sabe que febrero y marzo serán meses cruciales en su vida. Los funcionarios de la corrupta empresa Odebrecht comenzarán a dar testimonio y soltarán información inédita de los servidores ‘My Way Web’ y ‘Drousys’. Datos clasificados que mantiene en insomnio a más de una autoridad importante, pero sobre todo al aprista. ¿Será por eso que en entrevista de Perú21 se deshace en elogios a la empresa que capitaneó la más grande red de corrupción del planeta? Uno no se explica cómo el aprista victimiza a la empresa de su amigo Marcelo Odebrecht. ‘Quieren vampirizar a la compañía brasileña... Más allá de lo ocurrido, es una empresa con altísima ingeniería’, indicó. Hummm.



LOS FUJIMORI: Mientras el Instituto Nacional Penitenciario sigue buscando un penal para Alberto Fujimori, su hija Keiko recibió un buen regalo por ‘Bajada de Reyes’ de parte de la sala que había desestimado su pedido de llevar con comparecencia restringida la investigación que se le sigue. Dicha sala, presidida por el juez César Sahuanay, le entregó en bandeja de plata, mismo Herodes a Salomé, la cabeza del juez Concepción Carhuancho. Para algunos periodistas ‘tigres’, habría sido una ‘jugada de billar’ de Sahuanay. Liberar a Keiko le habría costado una movilización popular de rechazo en todo el país, así que le negó el pedido de libertad, pero sacó del caso al juez que se mostró inflexible a las presiones y no le tiembla la mano. Y todavía nombran a una jueza que ya favoreció a la lideresa naranja en su intento de archivar la investigación clave de los ‘cocteles truchos’ y el lavado de dinero en la campaña. Por eso, en una punzante entrevista de Trome al congresista Gino Costa, este señala: ‘El fujimorismo tenía un plan A, que era que Pedro Chávarry se tire abajo a los fiscales Pérez y Vela; el B, que la Sala de Apelaciones de César Sahuanay retirara a Concepción Carhuancho; y el C, que no llegue la información de Brasil. Todavía hay mucho ‘hermanito’ en el Poder Judicial’. Apago el televisor.