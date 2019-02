'Pastillazos' de El Búho

Este Búho analiza la coyuntura política y la ve más movida que ‘Kike’ Suero y el ‘Chato’ Barraza saliendo de madrugada abrazados de la reapertura de los ‘chupódromos’ de la ‘Calle de las Pizzas’. Por eso agarro mi ‘espada del augurio’ de los Thundercats, para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y así poder dar mis ‘pastillazos’ que tanto reclaman mis lectores.



RESBALÓN POR ENCUESTAS: ‘Cuando llueve todos se mojan’, reza el dicho y eso lo sabe muy bien el presidente Martín Vizcarra. Después de meses de despuntar en los sondeos, justo en febrero, mes de huaicos e inundaciones en el sur y norte del país, la aprobación del presidente cayó cinco puntos, de 63 a 58 %, según Ipsos. La lentitud de la ‘Reconstrucción con cambios’ en el norte, que se junta con esta nueva ola de lluvias torrenciales, origina justificados reclamos. Esto, sumado a una presunta participación en una reunión en la casa de PPK, donde se habría recibido 100 mil dólares de una constructora para la campaña de Pedro Pablo, lo que no ha sido aclarado frontalmente sino solo de ‘pasadita’, le pasó la factura. Un consejo: Refresque su gabinete y su premierato. Búsquese un primer ministro que se faje en estos instantes en que se le viene un huaico, y ministros no decorativos para estos momentos de emergencia.



EL ‘DIA D’... DELACIONES: Hoy puede ser un día histórico en la lucha contra la corrupción en el país. Comenzarán la reuniones del Equipo Especial para el caso Lava Jato, que encabeza el fiscal Rafael Vela, con los altos funcionarios de Odebrecht que trabajaron en el territorio, quienes revelarán información hasta ahora desconocida sobre sobornos y coimas por obras. El primer tema de la montaña de estos cobros que están en agenda, será de la Linea 1 del Metro de Lima durante el segundo gobierno de Alan García y ¡sorpresa!, también revisarán los ‘decretos de urgencia’ firmados por Alan que favorecieron a la constructora . Será José Vieira Spinola, el hombre que manejaba la tristemente célebre Caja 2 de la ‘cutra’ u Operaciones Estructuradas, quien debe confesar a quiénes se les pagaron millonarias coimas.



GAMARRA: Una muerte anunciada. Mientras la Municipalidad de La Victoria lanza un megaoperativo para desalojar a los ambulantes, estos ni se inmutan y siguen disputándose a cuchillazos un pedazo de pista o vereda pública. El enfrentamiento ya cobró un muerto, quien sería venezolano, y fue acuchillado durante la gresca. Esto es solo el inicio. Las mafias que operan por décadas no se van a dejar amedrentar por un alcalde bien intencionado, pero que se está dejando llevar por funcionarios que creen que a la delincuencia o las mafias de extorsionadores, cupos o drogas los vas a combatir saliendo todos los días en la televisión o en la prensa. Al contrario, es una guerra de inteligencia de la mano con la policía.



FUJIMORISTAS SE ARAÑAN: Ya no hay vuelta atrás. El acuerdo entre la Fiscalía peruana y Odebrecht ya está firmado y sacramentado. Esta excelente noticia encrespó al fujimorismo. Mientras ‘Miki’ Torres saludó el acuerdo ‘para que se sepa toda la verdad’, su compañera de bancada Yeni Vilcatoma, fuera de sí, le saltó a la yugular y le respondió: ‘¡Debería darte vergüenza!’. ¿Será o me parece que la congresista entra en un ataque de nervios cuando le mencionan que por fin se van a conocer los nombres de todos los que recibieron sobornos y coimas de la constructora, incluso esos que están ‘pasando piola’ hasta ahora? Apago el televisor.