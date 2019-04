'Pastillazos' de El Búho 

Este Búho sale a caminar tempranito por el malecón, respira la brisa marina, compra sus periódicos favoritos y toma su desayunito con su jugo de papaya, tostadas, mantequilla de Cajamarca y su café pasado con leche. Van mis ‘pastillazos’ que tanto reclaman mis lectores.



EL JUEGO ‘BAMBA’ DEL NUEVO ASESOR: Este Búho habrá nacido de noche, pero no anoche. Pienso que después de observar el comportamiento de los dirigentes de las comunidades y su nuevo asesor, Jorge Paredes Terry, las cosas están muy claras: 1.- La minera reconoce que incumplió acuerdos y se compromete a pagar a las comunidades lo que debe de años. 2.- El Estado avala ese acuerdo y se compromete a hacerlo cumplir. 3.- La comunidad, con la firma de su presidente Gregorio Rojas, acepta el acuerdo y se compromete a desbloquear las vías. Hasta allí, todo correcto. Se dejaba para la otra semana una negociación más difícil con los comuneros de Challhuahuacho. 4.- Sin embargo, tras firmarse el acuerdo el ‘asesor’ Paredes, o mejor dicho el ‘consejero’, porque no está oficializado por la comunidad, ‘desautoriza’ a Rojas y brama que no debió firmar, porque no hubo acuerdo comunal. 5.- Gregorio, asustado, se desdice y se justifica afirmando: ‘me arrinconaron, me asusté’ (sic) ¡¡Por favor!! ¿Con quién estamos tratando? ¡A qué juegan los comuneros? Y, para colmo, reemplazan a unos asesores extorsionadores por un politicastro como Jorge Paredes Terry, quien se alió con Movadef para las elecciones del 2016 e instiga para torpedear el acuerdo del sábado y dejar las cosas en un punto muerto.



LA TREMENDA FISCAL: Comparto la indignación del alcalde de La Victoria, George Forsyth, porque la fiscal Claudia Gutiérrez soltó a los ocho presuntos integrantes de la organización criminal que extorsionaba por cupos de estacionamiento en el ‘Mercado de Frutas’. Pero lo que más le indignó al alcalde es que Inteligencia detectó que esta banda habría contratado a dos sicarios provenientes del norte del país para acabar con su vida. ‘Y sin embargo una fiscal acaba de darles libertad. Yo no puedo comer tranquilo en un restaurante, tengo que ponerme contra la pared. No es que tenga miedo, pero sí tengo preocupación’. Es increíble: la autoridad política y la autoridad policial hacen su trabajo. ¿Y la Fiscalía arruga? Si la señora fiscal tiene miedo, que renuncie al cargo, ¿qué pasaría si fiscales como José Domingo Pérez o jueces como Concepción Carhuancho actuaran como la fiscal que soltó a ‘La Tía Chuculuna’?



CHAPEN AL DUEÑO DEL CIRCO: El dicho ‘la pita se rompe por el lado más débil’ cae a pelo en la tragedia del bus siniestrado en Fiori, donde murieron calcinados 17 pasajeros. ¿Cómo puede ser posible que, conocidos los pormenores de la tragedia y comprobados los actos ilícitos cometidos por la empresa ‘Sajy Bus’, solo se haya dictado prisión preventiva ¡¡para el chofer y el copiloto del ómnibus incendiado!! ¡¡Por favor!! Si ya se comprobó que el incendio se debió a un cortocircuito, porque habían arreglado mal el aire acondicionado. ¿Acaso el chofer es mecánico o electricista? Esas averías y esas malas reparaciones eran responsabilidad del dueño del vehículo, quien contrató a los electricistas. Que el abogado de los dueños les quiera ‘echar grasa’ y diga que ‘el siniestro fue causado por extorsionadores que pedían cupos’, me parece una forma de encubrir a los mayores responsables.



ATENCIÓN PADRES: Algo muy extraño, por no decir otra cosa, está pasando en nuestras escuelas públicas. Se habían gastado casi 50 millones de soles para repartir textos gratuitos a todas las Ugels del país. Eso me parece muy bien, pero lo que está muy mal es que se ha detectado que en el texto de Ciudadanía y Educación Cívica, para los alumnos del tercero de secundaria, se incluyó un link de fuerte connotación sexual para alumnos de trece y catorce años, donde hasta se habla de coito anal. La ministra de Educación, Flor Pablo, pidió disculpas por el ‘error’ y calificó el hecho de ¡¡barbaridad!! Increíble lo que está pasando en nuestro país.



Apago el televisor.