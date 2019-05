'Pastillazos' de El Búho 

EsteBúho ve el panorama político más movido que Kike Suero saliendo de madrugada del ‘Salón de la Cachina’ en Lunahuaná, en noche de trago ilimitado. Por eso, agarro mi ‘espada del augurio’ de los Thundercats para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ con estos ‘pastillazos’ que tanto reclaman mis lectores.



LÁGRIMAS DE COCODRILO ‘REGIO’: Solo a pocas horas de que un juez acepte o no el pedido del fiscal de ordenar 36 meses de prisión preventiva en su contra, Susana Villarán reconoció que sí sabía de los millones de dólares que las empresas brasileñas entregaron a la campaña del ‘No a la revocatoria’. ‘Pido perdón a todas aquellas personas a quienes no pude decirles la verdad de lo que estoy diciendo hoy’, se disculpó, como si fuera una travesura de chiquilla de colegio de monjitas. La Villarán lo negó en reiteradas oportunidades, incluso en las comisiones del Congreso; es más, mintió al asegurar que su campaña se financió hasta con ‘polladas y colectas’. Nada más alejado de la verdad. Su súbito arrepentimiento se debió a que la Fiscalía recibió una última información, donde la empresa OAS reconoce que también le entregó ¡siete millones de dólares! Según los brasileños, allí no hubo ‘pitufeo’, la plata la enviaron vía ‘contratos ficticios’, o sea, ese dineral nunca se invirtió en la campaña. ¿A dónde se fue ese dinero, señora Susana? ¿Ese fue el precio de los peajes abusivos que tienen que padecer los sufridos choferes? ¿Se les pagó a ‘asesores’ para que apoyen?



LA JUERGA DE NADINE: En reveladora entrevista con el colega Oscar Torres, de Trome, Daniel Abugattás, nacionalista de primera hora y expresidente del Congreso, confirmó lo que era un secreto a voces: Nadine Heredia era quien en verdad gobernaba el país y lo hacía ‘de manera prepotente y arrogante’. Según Abugattás, Nadine no solo estuvo ‘borrachita de poder’, como la definió su suegro, Isaac Humala, sino que se dio ‘una tremenda borrachera que terminó en coma etílico’. Reafirmó que Heredia manejaba la agenda política del gobierno, sacaba o colocaba ministros y hacía lo que quería en Palacio, mientras Ollanta solo se limitaba a entretenerse con los proyectos de compra de barcos o helicópteros. ¡Qué tal ‘Cosito’! Pero lo que sí es serio son las graves acusaciones de manejo de dinero contra ambos.



¡AY, VIZCARRA!: Este columnista lo viene diciendo hace bastante tiempo. El presidente Martín Vizcarra no gobierna, actúa solo por reflejo. En una reciente entrevista, el analista político y psicoanalista Juan Carlos Tafur va más allá y asegura: ‘Vizcarra ha desaparecido’, y pronostica que seguirá cayendo en las encuestas. Con un fujimorismo que dinamitó las propuestas de reforma política del Ejecutivo y las mandó para después, el premier Salvador del Solar parece contentarse con haber ‘sacado la ley del cine’. ¿Alguien le avisó que ya no es ministro de Cultura? Mientras tanto, siguen matando por celulares y aparecen más bandas de venezolanos delincuentes. Al mismo tiempo que el ministro de Economía no se entera de que descendieron las ofertas de trabajo, malos comerciantes pagan a extranjeros con platos de comida y algunos colegios se caen a pedazos. ¡Y así no quiere bajar en las encuestas!



KEIKO ESTÁ DE ‘MANTEQUILLA’: Qué lejanos están los tiempos en que Keiko Fujimori, desde un simple smartphone en el chat ‘La botica’, hacía aplaudir, gritar o pararse de cabeza a su bancada parlamentaria, que a sus órdenes escribían ¡Chi, cheñora presidenta! Hoy, ante las próximas elecciones de la Mesa Directiva del Congreso, ya varios congresistas ‘naranjas’, como Carlos Tubino, han adelantado que no tomarán en cuenta cualquier recomendación de su presidenta y lideresa, porque la cárcel le quita visión de la realidad. En otras palabras, la otrora todopoderosa ‘ya no tiene vela en este entierro’. Increíble la ‘fidelidad’ de ciertos fujimoristas. Al escucharlo, cuán cierta me parece la frase: ‘Lo más triste de una traición, es que nunca proviene de tus enemigos’.



Apago el televisor.