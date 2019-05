Los pastillazos de El Búho

Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero saliendo, en zigzag, de la fiesta de aniversario de la cebichería del ‘Chato’ Barraza. Por eso agarro mi ‘espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ‘ver más allá de lo evidente’, en estos pastillazos que tanto reclaman mis lectores.

CASTRO FUE EL ‘JUDAS’ DE SUSANA: En su hora más desesperada, la exalcaldesa se ‘confesó’ en entrevista con Rosa María Palacios y manifestó quién era el misterioso personaje por el que ella guardó ‘lealtad y silencio’. ¡¡Era su gerente general Jorge Luis Castro!!, el mismo que a su nombre pedía y recibía los aportes de las corruptoras brasileñas para la campaña del ‘NO’ a la revocatoria y su reelección a la alcaldía. Ella reconoció que con Castro habían hecho ‘un pacto de silencio’ para no confesar sus actos ilícitos. ‘No encontramos el momento para hacerlo, me arrepiento’. Pero no contó que cuando los fiscales se pusieron duros y pidieron prisiones preventivas, el gerente, después de dos años de cómplice silencio, ‘aflojó’ y terminó por acogerse a ‘la colaboración eficaz’, confesando que en el municipio y en las coimas y sobornos, la Villarán era la jefa. No sé por dónde Susana pretende darle un sentido de ‘honor y lealtad’ a ese cinismo mantenido más de dos años que más bien se parece a una vulgar ‘ley de la Omertá’, de la mafia que ya está en decadencia. Sino recuerden al capo de capos John Gotti, quien por una delación fue sepultado en prisión y solo salió de allí en un cajón de muerto. Castro era su cajero y sabe perfectamente la ruta del dinero y no son cuatro millones como tercamente se empecina, hasta ahora, en balbucear Susana, sino diez o más. Su ‘hombre de confianza’ en cuestiones financieras no la ‘liberó’ como eufemísticamente proclama, sino la ‘echó’ y la dejó sola para afrontar tremendo delito que hizo perder millones al municipio, al país y a los humildes choferes por peajes ‘truchos’. Tal vez en lo único que no miente la izquierdista es el decir que sabe que va a ir a prisión y que: ‘Estoy preparada para eso desde hace mucho tiempo’. Qué bien por ella, pues ese temple lo va a necesitar para todo lo que se le viene.

‘CHALÁN’ FUNERARIO: Qué triste ver y escuchar a Luis Nava Guibert en una videoconferencia exigir que se le revoque la prisión preventiva hasta con chantajes, porque todavía le gritó al fiscal: ‘Si quiere un segundo muerto la Fiscalía, seré yo...’. Y reclamaba un trato ‘adecuado para una persona de 73 años’. Me hizo recordar esa escena de la película ‘Casino’, cuando el juez va a decidir el destino de esa pléyade de ancianos facinerosos y corruptos que manejaban el juego, la prostitución, el robo, drogas y ‘sicariato’, quienes se aparecieron todititos enfermos, en camilla y con oxígenos de aire. ‘Chalán’ reclamó que tenía 73 años. Eso debió recordar cuando aceptó recibir 4.5 millones de un sucio soborno de Odebrecht, en vez de estar paseando a sus nietos en su casa de playa. ¿Por qué reclama a los fiscales si su propio hijo, ‘Bandido’ fue el que declaró, ante el Ministerio Público, que él recibía centenares de miles de dólares en maletines? Allí sí, para ‘chapar los fajos de verdes’ no le ‘fallaba el bobo’ de la impresión. ¡Increíble!

EL ‘HERMANITO’ DE LOS ‘FUJIAPRISTAS’: Cuando el Perú decente se disponía a celebrar la noticia de que la justicia española acordó extraditar a César Hinostroza, alguien advirtió que esa ‘carnecita’ salía ‘con hueso’: Hinostroza solo podría ser juzgado en el país por ‘tráfico de influencias, patrocinio ilegal y negociación incompatible’, pues los ‘chapetones’ sacaron de la lista el más grave: ‘por organización criminal’ en el caso de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. ¿Por qué actuó así la justicia española? ¿Recuerdan que la mayoría de congresistas aprobó excluir la acusación de integrar una organización criminal a sus compinches exconsejeros del CNM? Pues por esa razón, los cazurros abogados españoles del ‘Hermanito’ adujeron: ‘Cómo va a ser cabeza de una organización criminal si el Congreso exoneró de ese delito a sus supuestos cómplices? Por este ‘blindaje’ a personajes corruptos expuestos por reveladores audios, hay el peligro que el ‘Hermanito’ ¡¡hasta eluda un pedido de prisión preventiva!! Es indignante ver cómo estos ‘blindajes’ en el Legislativo pueden erosionar el sistema de justicia en el Perú. Gracias a Dios estos impresentables se irán a su casa. Apago el televisor.