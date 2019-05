'Pastillazos' de El Búho 

Este Búho sale a caminar por el malecón, refrescado por la llovizna milraflorina. Compro mis diarios favoritos, tomo un rico desayuno, mi vasote de leche con Milo y mi pan francés calientito con mantequilla cajamarquina junto a aceitunas moqueguanas. Satisfecho, escribo mis ‘pastillazos’ que tanto reclaman mis lectores.



VIZCARRA AL RITMO DEL ‘CHINO’: Este columnista habrá nacido de noche, pero no anoche. Veo las redes, en algunos medios leo titulares tremendistas: ¡disolver! Observo a personajes antes antifujimoristas que marcharon el 5 de abril de 1992, la noche en la que el ‘Chino’ disolvió el Congreso, y ahora ellos mismos repiten sus mismas lisuras antidemocráticas para incitar al presidente Martín Vizcarra a imitar la triste tropelía de Fujimori. Hasta utilizan los mismos argumentos: ‘las encuestas muestran que el pueblo desprecia al Congreso’. ¿Y? En casi todo el mundo, la población tiene una pésima imagen de los parlamentarios, pero rompiendo las reglas de juego, el remedio resultó peor que la enfermedad. Qué pena para el presidente que el premier no haga bien su trabajo y no acuda en solitario al Congreso para defender con firmeza y valentía la posición del Ejecutivo. Nunca me imaginé que iba a llegar ‘chalequeado’ por Vizcarra con poses de ‘retador’ de ‘Esto es guerra’. Aquello significó echar más gasolina en un incendio. ¿Quién gana y quién pierde en su enfrentamiento con la necia oposición congresal? ¿Para hacer ese papel, Vizcarra le paga a sus asesores su peso en oro? ¿Para ‘asustar’ a Tubino, Beteta y compañía? ¿Así se va a manejar la política ahora? Un poco de coherencia, por favor.



¡BASTA DE PAYASADAS!: Este columnista está convencido de que esta crisis de confrontación total del Parlamento con el Ejecutivo se elucubró en ese núcleo siniestro del fujiaprismo y arrastraron con ellos a un ‘Vitocho’ y un Gilbert Violeta, que también tienen sus apetitos personales. Parece que han visto mucho ‘Juego de tronos’ y alucinan que el sillón de la Presidencia del Congreso -en el que ambicionan sentarse- es el ‘Trono de hierro’ de la notable serie. Violeta le tiene pánico a la reforma de los partidos políticos, la que posibilitaría que con solo 15 mil firmas, nuevos movimientos políticos puedan inscribirse y participar en los comicios electorales. ‘¡Habrá más de cien listas!’, gritó histérico. Claro, él quiere que se quede todo como está, con pocos partidos inscritos, y algunos transformados en ‘micropandillas’, como el de Toledo o PPK. Increíblemente, Violeta quiere que solo los viejos partidos AP, PPC o APRA, obsoletos y sin democracia interna real, sean inscritos, participen en las elecciones y reciban la jugosa financiación del Estado. De eso piensan vivir los cuatro años de ‘abstinencia parlamentaria’. Por eso tanto escándalo, tanta provocación y en el fondo, lograron su objetivo. El tema de la inmunidad es solo un pretexto, el asunto de fondo es la reforma de los partidos políticos. Felizmente, en el 2021 todos ellos se van a su casa y ojalá que puedan ganarse su plata con su sudor y no con el de todos los peruanos.



YENI, ‘LA URRACA’ PARLAMENTARIA: Cuando por los televisores del comedor del Congreso, algunos parlamentarios vieron y escucharon a Magaly Medina sacarle los trapitos a la congresista Yeni Vilcatoma hasta llamarla ‘chismosa de quinta’, un veterano parlamentario sentenció: ‘Por fin la Vilcatoma ha encontrado una contrincante de su nivel’. En verdad, la exfiscal y congresista, a lo largo de su carrera política, ha dicho demasiadas sandeces. Pero la última ya sobrepasó los límites: Fue cuando defendía los ‘contenidos’ de su programa en el canal del Congreso y afirmó temeraria: ‘Si yo hubiera querido atacar al presidente, hubiera hablado del caso Yahaira, del hotel en Tacna’. Fueron tantas las críticas, que tuvo que retractarse sin rubor y sin roche: ‘Mi denuncia no tiene nada que ver con una cantante, yo me referí a otra persona’. Increíble. En vez de estar metiéndose en camisa de once varas, la congresista debe responder a la prensa por sus visitas mañaneras, en el penal de Ancón, al ‘grandulón’ Martín Belaunde Lossio, como informó el diario El Comercio.



Apago el televisor.