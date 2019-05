'Pastillazos' de El Búho 

EsteBúho ve la coyuntura política más movida que la tierra de Loreto y la zona de Yurimaguas donde fue el epicentro de un sismo de grado ocho que aterrorizó a medio Perú. Por eso, agarro mi ‘espada del augurio’ de los Thundercats para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ con estos ‘pastillazos’ que tanto reclaman mis lectores.



VIZCARRA SIGUE CAYENDO: Las cifras, o mejor dicho la realidad, le están dando una cachetada al presidente y sobre todo a esos ‘asesores’ que cobran su peso en oro solo para decirle que cierre el Congreso, lo cual provocaría una tremenda inestabilidad en el país. Ha vuelto a caer, según una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. Su aprobación bajó (42 % en abril y 39 % en mayo) y ha subido su desaprobación (de 46 % a 50 %). Así tenga razón en sus reclamos sobre la Reforma Política -tema que la mayoría de la población no entiende- el primer mandatario no está sintonizando con los reclamos urgentes de la ciudadanía. Estoy convencido de que los asaltos a diario en las calles, la falta de empleo y de crecimiento, los hospitales abandonados donde te dan citas para tres meses después, así como los textos escolares con ‘links pornográficos’, le están pasando la factura. Y parece no darse cuenta. Lo grave del asunto es que estaría rodeado de gente oportunista que le susurra al oído que patee el tablero ante el Congreso y se convierta en una nueva versión del ‘Chino’ Fujimori. Que aproveche el respiro mediático que le brindarán los medios por el lamentable tema del sismo, para ponerse a meditar sobre un necesario cambio de rumbo.



TEMAS URGENTES: Los ciudadanos están cansados de los líos con el Congreso y las amenazas, pues muchos ‘otorongos’ más bien apuestan a que se cierre el Parlamento, ya que al no terminar su periodo podrían postular nuevamente como ciudadanos ‘comunes y corrientes’. ¿Quieren otra vez a Mamani con seguramente impresentables legisladores etnocaceristas de Antauro Humala? El país exige un liderazgo más activo del presidente, que salga a ‘pechar’ la inseguridad ciudadana que ya desbordó todos los límites. Los distritos superpoblados de la periferia, como Carabayllo, están hartos, y con razón, porque no hay agua ni para las obras del Estado y ya llevan treinta años esperando, mientras las grandes y conocidas urbanizadoras la obtienen ‘sospechosamente’ en un dos por tres. Al tema económico no le dan la importancia debida, y continúa a la baja el empleo formal. Tampoco se ve voluntad política ni firmeza para destrabar proyectos mineros importantísimos en Cajamarca o ‘Tía María’ y el ministro de Economía anda por la ‘sombrita’. Ni qué decir de la ‘Reconstrucción con cambios’ en el norte, con el ‘Zar Chui’ con procesos judiciales. Y de todo esto no es culpable la oposición, como pretenden hacernos creer. Gobierne, señor Vizcarra.



¡QUE HABLE EL MUDO!: Leo Pinheiro, el condenado dueño de la corruptora brasileña OAS, reconoció ante los fiscales peruanos Germán Juárez y Carlos Puma que entregó 100 mil dólares a Castañeda Lossio para su campaña a la alcaldía de Lima en el 2014, que finalmente ganó. El hombre que recogió el dinero fue Martín Bustamante, del cogollo íntimo del ‘Mudo’. Pero esto solo sería ‘un sencillo’, ‘un aperitivo’ de una posible montaña de billetes verdes. La Fiscalía lo investiga, entre otros casos, porque habría favorecido a OAS con la ‘Línea Amarilla’, al supuestamente coludirse con la corruptora para que esta obtenga a cualquier precio la concesión de la obra cuyo contrato se firmó en el 2009, durante su gestión. Pero lo que es peor es que la Fiscalía lo acusa de una presunta subestimación de las proyecciones de ganancias de los peajes que ganaría la empresa, con el siniestro objetivo de beneficiarla, con perjuicio para la municipalidad y los limeños. Cuando en junio cante Pinheiro, a la fuerza el ‘Mudo’ tendrá que hablar.



Apago el televisor.