‘Pastillazos’ de el Búho

Este Búho sale a caminar por el malecón, toma aire fresco y compra sus diarios favoritos. Disfruto de un desayuno bien calórico para el frío, con salchicha huachana revuelta con huevo, pan francés, un jugo de naranja y café negro cargadito. Así quedo listo para darles mis acostumbrados ‘Pastillazos’, como les gusta a mis lectores.

LO MEJOR PARA EL PAÍS: Esta mañana el Legislativo debe decidir si aprueba o no las reformas de política y justicia que le entregó el gobierno. Si no lo hace, todos los ministros se tendrán que ir a sus casas y el presidente Vizcarra podrá disolver el Congreso y convocar a elecciones. Si esto pasa, habrá un clima mayor de incertidumbre que retrasará y desalentará las inversiones, empeorando la maltrecha economía del país. Además, al irse los ministros, se dejarán de tomar decisiones y, encima, los nuevos tampoco lo harán rápido, pues primero tendrán que ponerse al día. ¡Pero el país no puede seguir perdiendo tiempo, porque el hambre de millones no espera!

MÁS TRABAJO, MENOS PELEAS: Hoy el crecimiento económico está prácticamente estancado, pues solo avanzó 2,3%. También hay alta informalidad laboral, porque de cada diez trabajadores, solo tres tienen seguro, CTS y otros beneficios. Encima, el Estado ha dejado de hacer inversiones y la empresa privada prefiere esperar a ver qué pasa para invertir. Mientras, la infraestructura es deficiente, con carreteras en mal estado, colegios que dan pena y hospitales que no tienen ni camas. Cómo puede ser que en la Carretera Central, por donde pasa el 40% del comercio, haya larguísimas colas siempre. ¡Esa vía debería ser una de las más modernas! En eso nadie se fija y es un clamor ciudadano de todos los días.

NO SE PONEN DE ACUERDO: Ante la cuestión de confianza planteada por Vizcarra, los juristas han entrado en un debate sobre si es constitucional o no. Las opiniones están divididas. Para algunos, como Enrique Ghersi o Víctor García Toma, el gobierno está actuando de forma equivocada. Otros, como Allan Wagner o Samuel Abad, señalan que sí se ajusta al marco constitucional. Lo concreto es que hoy se debate y si se cierra el Legislativo, se tendrán que realizar elecciones en los cuatro meses siguientes. Repito, los congresistas y el gobierno deben ser más responsables, pensar más en el país, es decir, en los peruanos, y dejar de lado sus odios y piconerías.

EL PAPEL DEL FUJIMORISMO: En esta situación difícil para el país, el fujimorismo tiene gran parte de culpa. Desde el Congreso se han dedicado a ‘blindar’ a corruptos y a decir ‘chí cheñó’ a todas las órdenes de su jefa Keiko Fujimori, olvidándose de dar las leyes que el país necesita, entre ellas las que atraigan inversiones y también sobre la impostergable formalización laboral. Por eso se han ganado no solo el rechazo de la gente, sino también su desprecio. En ese sentido, su responsabilidad es mayor que la de Vizcarra, quien, por su parte, ha dedicado todos sus esfuerzos a la lucha contra la corrupción, pero se olvidó de la economía. ¡A este gobierno solo le restan dos años de gestión, pero la mayor parte se la pasaron peleando!

EL RUMBÓN DE LOS ‘HERMANITOS’: El exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, no puede seguir diciendo que no era amigo de César Hinostroza. No, desde que salió a la luz el video en el que aparece retirándose de la casa de este, tras divertirse en una fiesta, en la que, seguramente, hacían acuerdos y tomaban decisiones. Hinostroza dirigía una organización criminal con lugartenientes en distintos organismos del sistema de justicia, quienes se encargaban de cobrar en ‘verdecitos’. El ‘Hermanito’ soñaba ser presidente del Poder Judicial y por eso estaba armando su equipo, con jueces y fiscales de su confianza que fueran tan corruptos como él. Que sean incapaces era lo de menos y hasta lo más deseable para él.

COMO SALVAJES: Qué penoso que los serenos de dos distritos se agarren a golpes y hasta se vean intentos de atentar contra la vida, por la disputa de límites territoriales. Si los funcionarios de Independencia y San Martín de Porres no respetan las leyes ni las mínimas normas de convivencia y se atacan como vulgares delincuentes, qué podemos esperar del resto de la población. Salvajismo en su estado más puro. Impactantes las imágenes de la camioneta del serenazgo de Independencia avanzando a toda velocidad contra los vigilantes de San Martín de Porres. Eso pudo acabar en asesinato. ¡Increíble! Apago el televisor.