'Pastillazos' de El Búho 

Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero buscando un taxi Uber para salir del ‘bulevar de Los Olivos’ cuando los gallos cantan. Por eso agarro mi ‘espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ‘ver más allá de lo evidente’ con estos clásicos ‘Pastillazos’ que tanto reclaman mis lectores.



TRANQUILITO, MARTINCITO: La subida en las encuestas son como el efecto de una droga sintética, duran poco y parece que eso no lo sabe asimilar el primer mandatario, Martín Vizcarra, quien después de estar en el ‘pináculo de la popularidad’, tras el referéndum, comenzó a caer sin parar. Ahora, gracias al pedido de cuestión de confianza so riesgo de ‘disolver’ a un Congreso repudiado -con justa razón- por la gran mayoría de peruanos, volvió a subir unos puntos. Sin embargo, cuando su premier se reúne con el Legislativo y se avanza en los acuerdos para las reformas políticas, el presidente se ‘achora’, sabe Dios aconsejado por qué ‘brillante’ asesor, y vuelve a hablar sobre una posible ‘disolución’ del Congreso. Esas amenazas le dan en la yema del gusto al sector ‘termocéfalo’ del fujimorismo (Bartra, Beteta y otros), que busca patear el tablero y desnaturalizar las reformas.



ESTUDIAN A ‘LOS CUELLOS BLANCOS’: Mientras en el Congreso, el fujiaprismo hace lo imposible y se carboniza políticamente al seguir ‘blindando’ al ‘hermanito’ Pedro Chávarry, las valientes fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, que destaparon la nauseabunda corruptela de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, donde sindicaron al exfiscal de la Nación como parte de esta organización criminal, participan en el gigantesco evento ‘Programa de Asistencia Contra el Crimen Internacional Organizado’, donde 180 funcionarios de América y Europa escucharon, entre asombrados y con admiración, sus exposiciones sobre la dura batalla para lograr la caída de la mafia comandada por el ‘cerebro’ César Hinostroza en el Perú.



UNA SIERRA A ‘LURI’: Gustavo Sierra fue dos veces alcalde de Surquillo y, ahora que le dieron nueve meses de prisión preventiva por recibir parte de una coima millonaria de un empresario, para construir una obra en un terreno prohibido de San Juan de Lurigancho, donde fungía de ‘asesor’ del alcalde Álex Gonzales, uno se pregunta si también hizo lo mismo cuando dirigió los destinos de los surquillanos. El alcalde Gonzales se lava las manos y dice ‘era mi amigo hasta que lo descubrieron en San Borja’. Sin embargo, Gonzales no daba un paso sin Sierra. Asistían juntos hasta la PCM y Sierra firmaba como ‘asesor’. Además, en un audio comprometedor, Sierra dice que de la tremenda coima de un millón de dólares, 500 (mil) son para Álex. La policía especializada en corrupción de funcionarios no cree que Sierra haya actuado solo. Qué pena que el distrito más poblado del país tenga autoridades tan cuestionadas. No olvidemos que el exalcalde Carlos Burgos está prófugo de la justicia e integra la tristemente lista de ‘los más buscados’. ¡Qué vergüenza!



¡¡ASESINOS DE POLICÍAS!!: En tiempos del gobierno militar, quien osaba matar a un policía terminaba en un paredón de fusilamiento. Los hampones tenían que pensarlo mil veces antes de disparar contra un custodio del orden. Hoy, los delincuentes no solo asesinan a policías, sino que después les roban el arma. El valeroso integrante del grupo Terna, Hitler Chappa Ángeles (31), intentó defender a una joven a la que hampones le habían arrebatado un celular, pero en el forcejeo con uno de ellos, recibió un balazo mortal. Para variar, los criminales registraban antecedentes de hurto agravado por el mismo delito, pero inexplicablemente estaban en libertad. Si un mal magistrado les abrió las rejas, también tiene las manos manchadas de sangre. Apago el televisor.