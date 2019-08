'Pastillazos' de El Búho 

Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero saliendo de la cebichería del ‘Chato’ Barraza tras las celebraciones por el ‘Día del Pisco’. Por eso, agarro mi ‘espada del augurio’ de los Thundercats para que me permita ‘ver más allá de lo evidente’ con estos ‘pastillazos’ que tanto reclaman ustedes, mis lectores.



VIZCARRA PERDIÓ SU ‘REINA’: El alejamiento de ‘Meche’ Aráoz no es, como ella junto con Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca señalan, porque los ‘voceros oficialistas’ manejaban la bancada autoritariamente. Esa es la ‘barreta’, su ‘barajo’. Ellos, sobre todo Meche, renuncian a defender al presidente en el Congreso por un motivo fundamental: su propuesta de adelanto de elecciones y por su ‘doble papel’ en el conflicto minero en Arequipa. En otras palabras, Mechita ingresa suelta en plaza a la movida y bullanguera arena política, sin compromisos incómodos, como esa ‘señora joven’ que sale al bulevar de Asia en la primera noche de firmar su divorcio de un marido antipático y llega dispuesta a escuchar distintas ‘propuestas’ (y los apristas son especialistas en hacer proposiciones para ‘bajarse’ a sus enemigos’). Si la coyuntura se trasformara en un tablero de ajedrez, la Aráoz, como pieza, sería una ‘reina’ valiosa y con la ventaja de que se puede mover a su antojo por todo el tablero. Si una congresista como ella se va, es una señal inequívoca, señor presidente, de que no está acertando en el camino y se está quedando solo.



LA VENGANZA CHINA: Este columnista no se sorprende de que un líder político comunique directivas a sus partidarios desde la cárcel. Haya de la Torre, fundador del Apra, lo hizo cinco años asilado en una embajada. La diferencia es que el aprista y otros políticos lograron, con sus acertadas directivas, salvar a su partido, potenciarlo y hasta hacer ganar al candidato de su preferencia, como hicieron los de la estrella con Bustamante y Rivero o Manuel Prado. Pero Keiko hace todo lo contrario. Continúa, desde su encierro en Chorrillos, con su irracional enfrentamiento con el partido que la derrotó en las elecciones presidenciales. Primero le hizo la cruz a PPK y ahora a Vizcarra, en su quimera de ‘gobernar por fuera’, y lo único que logró fue dinamitar su amplia mayoría, en vez de impulsar leyes en pared con el Ejecutivo para transformar al país. Sus reveses judiciales, sobre todo el último en la Corte Suprema, la llevan a optar por una peligrosísima ‘solución final’: ‘Si yo me hundo, todos se hunden conmigo’, les ha ordenado a Bartra, Becerril, Galarreta, Beteta y otros ‘talibanes’ de su cogollo. Como nunca, estos han asistido religiosamente a visitarla, justamente días antes de que se discutieran asuntos trascendentales en el Congreso. Eso no es casual, ella es la responsable de que sigan blindando a Pedro Chávarry y habría ordenado declarar ‘la guerra frontal’ al presidente, en momentos en que este espera que la próxima semana el Parlamento discuta y apruebe sus reformas para adelantar elecciones. Increíble tamaña ingenuidad. ‘Keiko Kill’ ha ordenado ‘matar’ no a ‘Bill’, como en el filme de Tarantino, sino a ‘Martín’ y a todo lo que representa.



SE CAE LA ECONOMÍA: El crecimiento económico del país se mide por trimestres. El de abril, mayo y junio será de ingrata recordación. Es el trimestre de menos crecimiento económico que se ha tenido ¡en los últimos 10 años!, con 1.08 %, según cifras del Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué significa esto en cristiano? Que los conflictos sociales y los políticos influyen tanto como los ‘caídas’ propias de la economía, como el bajón de los precios en determinados rubros. Pero en abril y mayo, aparte de una caída en la pesca y el precio de minerales, se produjo el violento conflicto en Las Bambas y ese es el principal motivo de esta drástica caída. Ahora, el ministro de Economía ha revelado que el conflicto Tía María está generando pérdidas de 250 millones de soles en Arequipa. Como dijo el tristemente célebre exministro Hurtado Miller al lanzar su shock económico en 1990: ‘Que Dios nos ayude’.



Apago el televisor.