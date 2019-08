Pastillazos de 'El Búho'

Este Búho ve la coyuntura política más movida que Kike Suero saliendo de amanecida de ‘La Casa de la Salsa’ en noche de corcho libre. Por eso, agarro mi ‘espada del augurio’ de los ‘Thundercats’ para que me permita ‘ver más allá de lo evidente’ con estos ‘Pastillazos’ que tanto reclaman mis lectores.



MARTÍN VIZCARRA: ¿Qué tan cierto es ese ‘runrún’ que recorre los corrillos políticos sobre el presidente Vizcarra, de que estaría detrás del pedido del fiscal José Domingo Pérez, para que PPK cumpla prisión preventiva ‘por hacer reuniones’? Hasta a los analistas cercanos a Palacio les parece demasiada coincidencia que luego de las deserciones de Mercedes Aráoz, Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca de la bancada oficialista, el fiscal los acuse de asistir a reuniones proselitistas que demostrarían que Pedro Pablo ‘no estaría enfermo’ como dice. El jefe de Estado ha sido enfático en negar cualquier intromisión y señaló que ‘las visitas a PPK no justifican un cambio de su status carcelario’. De ser cierto, sería muy grave y solo demostraría que el mandatario estaría dispuesto a combatir con las mismas armas vedadas que utiliza el fujiaprismo para destruir todas las iniciativas del Ejecutivo. Por otro lado, no le haría bien a la lucha anticorrupción porque mellarían -si son ciertas estas versiones- la imagen del fiscal Pérez, cuyo desempeño tiene una alta aprobación en las encuestas.



MISMO ‘PEDRO PICAPIEDRA’: Para muchos, el estilo rudo del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, se parece al renegón personaje de Piedradura, que requintaba a su amigo Pablo Mármol. Olaechea confundió a Vizcarra con ‘el enano’ de los dibujos animados y lo pechó en su primer mensaje, donde estaba acompañado por Salvador ‘Topo’ Heresi y la inefable Karina Beteta. Pero a este columnista le pareció increíble su segundo anuncio, de que le van a dar prioridad a una ‘maratón’ pero no de Netflix, sino de debates sobre los casos de varios congresistas. Aquí hay una evidente siniestrada para ajustar cuentas con Daniel Salaverry y Yesenia ‘Salvadora’ Ponce. Con esto, el Legislativo la va a seguir haciendo larga para discutir un tema prioritario, como es el adelanto de las elecciones. Y como para sacar ‘cachita’, Olaechea le pide reunirse ‘face to face’, solos y todavía pidió ‘día y hora’ y en una arrebato audaz, postuló la iglesia de San Francisco como escenario. Me parece que el empresario se cree el dueño de la pelota y olvida que el primer mandatario es Vizcarra y se pueden reunir en Palacio de Gobierno.



ESPOSO DE VILCATOMA CON ROCHE: La fogosa congresista Yeni Vilcatoma se olvidó de su discurso anticorrupción y más bien optó por gritar ¡persecución política!, porque el ente contralor ha detectado que su esposo Manuel Elera se habría dado un festín contratando con diferentes instituciones del Estado pese a que por estar casado con la congresista, estaba impedido de hacerlo. Quien pasó roche fue la vocera de Fuerza Popular, Milagros Salazar, que estaba haciéndole cargamontón al congresista Richard Arce y a su esposa, pero no se imaginaba que la prensa le iba a preguntar sobre el escándalo del esposo de Vilcatoma. Salazar quería hacer el ‘pasito de Michael Jackson’, pero no le quedó otra que hablar del tema y dijo que ‘si se tiene que investigar, que se investigue’. Pero después echó paños fríos: ‘Estamos en semana de representación’. En otras palabras, una semana para que dejen tranquila a una congresista que funge de fiscalizadora, pero se considera intocable. Apago el televisor.