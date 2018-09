'Pastillazos' de El Búho

Este Búho ve que los escándalos en la coyuntura política se desarrollan demasiado rápido, a gran velocidad, como los ‘piquitos’ que le da Brunellita a Richard ‘Chucky’ Acuña. Por eso agarro mi ‘espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’, para que me permita ver más allá de lo evidente, y les presento mis ‘pastillazos’ que tanto reclaman mis lectores. Eso sí, el que se pica, pierde.



LA PELEA DEL SIGLO: El país asiste a un vergonzoso enfrentamiento que compromete la gobernabilidad y erosiona a una institución como el Ministerio Público, clave para dirigir la lucha contra los principales flagelos que corroen nuestra sociedad: la corrupción y la delincuencia. Esta alucinante pelea tiene por un lado al actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, cuestionado por varios sectores de la sociedad y denunciado por ser integrante de una organización criminal como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Apoyan al fiscal, blindándolo políticamente en el Congreso, Keiko Fujimori y sus parlamentarios, y el aprismo de Alan García. En la otra esquina está el anterior fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, con el apoyo político del sector minoritario del Parlamento. Lo único bueno que se puede sacar de esta pelea es que ninguno de los dos fiscales, ni el anterior ni el actual, debió asumir un cargo tan vital para la fiscalización de la justicia en el país. Sánchez se hizo el de la vista gorda en un caso de lesa humanidad como el de ‘Madre Mía’, que libró a Ollanta Humala y le permitió llegar a la Presidencia de la República. De Chávarry ya se dijo mucho y el solo acto de atornillarse al cargo pese tantos cuestionamientos, lo descalifica para tan delicada investidura.



OLLANTA SE MORÍA POR ‘VERDECITOS’: Del dicho a los hechos. Odebrecht remitió a la Justicia brasileña los documentos encriptados donde respaldan la información que diera Marcelo sobre los tres millones que le alcanzaron a Ollanta Humala, para la campaña electoral del 2011. Pero la ‘pepa’, lo gravísimo del asunto, es que estos documentos de la Oficina de ‘Operaciones Estructuradas’ -léase de la ‘cutra’- indican que cinco entregas de dinero se realizaron entre agosto y diciembre del 2011, es decir, que 1 millón 400 mil dólares se lo entregaron ¡cuando ya era presidente de la república y ya había terminado la campaña electoral! ¿A dónde fue ese dinero? A la acusación de lavado de activos, se incluiría también una por corrupción, pues como funcionario público, por ley, no podía recibir dinero de una empresa. ¿Era tan difícil caminar derecho?



EL REGRESO DE LA ‘ESTRELLA’: Durante varios lustros, miembros del Partido Aprista se ufanaron de decir que el Palacio de Justicia y el Ministerio Público ‘eran el anexo de la Casa del Pueblo’. Por eso, no fue casual que luego de dejar la Presidencia de la República, sea el Poder Judicial el que archivara serias denuncias contra Alan García y hasta desmontara la Megacomisión, la que lo acusó de graves delitos. Sin embargo, ese tinglado favorable a la ‘estrella’ se tambalea por el destape de la olla maloliente de los ‘audios de la vergüenza’. Alan no confía en que Keiko podrá resistir sola el embate, así que prefiere encabezar en persona el trabajo de la defensa de Chávarry y la demolición de Martín Vizcarra, que, según Mulder, ‘está secuestrado por los caviares’. ¡Qué estaremos pagando!



EL ‘CHAVO’ HINOSTROZA: El suspendido vocal supremo, sindicado por la Fiscalía del Callao como el ‘Gran Jefe’ de una organización criminal, está libre, jugando con las autoridades y la prensa, y ‘blindando a la señora K’. En libertad, César Hinostroza, como lo indican fuentes honestas del Poder Judicial y el Ministerio Público, estaría ‘limpiando’ expedientes, resoluciones y casaciones ‘truchas’ y sospechosas, pues todavía tiene ‘hermanitos’ y ‘amiguitas’ que le deben inmensos favores de cuando manipulaba y ‘aceitaba’ a los vendidos consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué espera el Congreso para cortarle las alas a esta vergüenza de la Justicia? Apago el televisor.

Pico