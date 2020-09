Este Búho ve el panorama político más movido que el ‘Rayo’ después de una ‘pichanguita’ con la ‘Leona loca’. Por eso saco mi ‘Espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para ver más allá de lo evidente y les presento mis ‘Pastillazos’, que tanto reclaman mis lectores.

RETIRO DE APORTES: Esta nueva ‘guerrita’ entre el Gobierno y el Congreso ha polarizado al país. Hay quienes consideran que la propuesta del Parlamento –que propone el retiro de hasta 4 mil 300 soles a favor de los aportantes- es inconstitucional y populista, y que además generaría un forado en la economía del país, pues el Estado tendría que cubrir con 15 mil millones de soles este reembolso a miles de ciudadanos que durante años han aportado a este fondo común y que hoy, a consecuencia de la pandemia, no tienen cómo subsistir. Esta iniciativa sería un ‘salvavidas’ para aquellos compatriotas que se jalan los pelos producto de la desesperación, porque han perdido sus trabajos, han cerrado sus negocios y no tienen cómo mantener a sus familias. Los bancos, los pagos de los servicios básicos y el hambre no perdonan. Ellos, sin bonos ni préstamos del Estado, ven esta propuesta como un ‘balón de oxígeno’ que les serviría para sobrevivir a la crisis económica. No sabemos cómo terminará esto, solo esperamos que los únicos beneficiados sean los peruanos, quienes merecen una pensión justa para una vida digna porque con 300 o 400 soles miserables al mes nadie puede vivir.

RACISMO PARLAMENTARIO: A los jovencitos con quienes antes conversaba y ahora chateo siempre les recomiendo viajar. Sucede –como dijo hace una semana el gran viajero Manolo del Castillo a este diario- que conocer tu país te hace una persona más sensible, más solidaria, más empática. También es bueno leer y amoblar el cerebro con grandes libros de escritores como Ciro Alegría, López Albújar o José María Arguedas. Si fuera así, no nos encontraríamos con personajillos de alcantarilla que utilizan la palabra ‘cholo’, ‘serrano’ o ‘indio’ de manera despectiva. Pasó hace unos días con Aarón Cotrina Gómez, un tipo que al ser increpado por los serenos de Magdalena por no usar mascarilla mientras paseaba a su perro, los llamó ‘serranos igualados’, ‘indio asqueroso’ y que si lo multaban, su papá pagaría. Días después, con engreimiento y un gran disfuerzo, se disculpó con un sorprendente ‘O sea, sorry a los serenazgos’. También pasó el martes con la congresista fujimorista Martha Chávez, quien utilizó frases racistas contra el expremier Vicente Zevallos: ‘Quizá debió ir a Bolivia. Como moqueguano y como persona de rasgos andinos, es una persona que debería conocer y llevarse mejor con la población, mayoritariamente, andina o mestiza de Bolivia’. Ambos merecen una sanción ejemplar.

LLEGA LA VACUNA: Llegó a nuestro país el primer lote de vacunas en fase de prueba contra el coronavirus del laboratorio chino Sinopharm, que serán aplicadas en peruanos voluntarios. Este será el inicio de una etapa esperanzadora, que podría ser el principio del fin de un maldito virus que se ha llevado miles y miles de víctimas a nivel mundial. Las personas que participan en estas pruebas serán monitoreadas al milímetro por si presentan alguna reacción adversa. Ante esto, no debemos bajar la guardia, debemos seguir alertas. Sabemos tan poco de este virus que cualquier equivocación puede costar la vida de un familiar. Las medidas en casa se deben extremar mientras se va cerrando cada etapa de la futura cura.

FIESTA DEL HORROR: Las nuevas imágenes difundidas en los medios de comunicación sobre el operativo que realizó la Policía en el antro ‘Thomas Restobar’ no debe ser motivo para quitar el foco sobre los verdaderos responsables: los organizadores, los dueños del local y los propios asistentes. Aquel nido de prontuariados y requisitoriados ya había sido clausurado varias veces antes de la pandemia, a pesar de ello continuaba funcionando y ¡¡en pleno toque de queda!! La Policía hizo su labor. En el nuevo video se observa a un policía parado frente a una puerta cerrada y que solo se abría para adentro. Ante la presencia de los efectivos, estas ‘joyitas’, totalmente ebrios en su mayoría, generaron pánico y al intentar huir se aplastaron unos contra otros, lo que causó la muerte de 13 personas. Lo que me sorprende es la manera tan fácil que el ministro del Interior, Jorge Montoya, se lava las manos y culpa a los policías. Increíble. Apago el televisor.