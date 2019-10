'Pastillazos' de El Búho

Este Búho se concentra en situaciones políticas que, francamente, causan sorpresa o risa. De eso tratan estos ‘pastillazos’ que tanto reclaman mis lectores.



YENI Y ANTAURO: ‘Dios los cría y ellos se juntan’. Así ‘calificaron’ los agentes penitenciarios el hecho de comprobar con asombro que la dama que llegaba con enigmáticos lentes oscuros y un sombrero, pese a que no había sol, ¡era la entonces congresista Yeni Vilcatoma! En ese tiempo contaba con todas las prerrogativas de su cargo y su encuentro con el preso Antauro Humala, responsable del ‘Andahuaylazo’, donde murieron cuatro policías en enero del 2005, no tuvo límite de tiempo. ¿Qué podía conversar la polémica fujimorista con Antauro? Según ella, quería convocar a su movimiento a que se una en su cruzada por ‘desaparecer a Odebrecht’ del país. Efectivamente, Vilcatoma, desde que se firmó el acuerdo de colaboración para delaciones entre Odebrecht y el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, ha hecho hasta lo imposible para tumbárselo, junto con el excongresista Javier Velásquez Quesquén, quien -oh coincidencia- acaba de ser delatado por Jorge Barata de tener el ‘codinome’ de ‘Sipán’ y de presuntamente haber recibido dinero de la ‘caja de la cutra’ para su campaña electoral y por obras en el tiempo de cuando era autoridad política. ¿Se imaginan los discursos de Yeni -con Antauro en la plancha presidencial- en la Plaza San Martín? ¡Dios nos coja confesados!

ACUÑA PREMIO NOBEL: Recuerdo claramente que en ‘El valor de la verdad’, Beto Ortiz le lanzó un dardo envenenado: “Señor Acuña, ¿qué cosa es la Ingeniería Química? ¿Podría explicarme?”. Acuña palideció y comenzó a decir palabras ininteligibles, como un niño de kinder. Todo el país se mató de risa viendo cómo el dueño de universidades y aspirante a la Presidencia no podía hilvanar una frase coherente. Regresó de viaje y se encontró con la crisis por el anuncio de Vizcarra y si bien Acuña se había reunido con Pedro Olaechea en la previa al choque de trenes y su bancada inclinó la balanza a favor del fujiaprismo (con Marisol Espinoza y su benjamín Richard ‘Chucky’ Acuña, entre los que le trancaron la puerta al premier Salvador del Solar, suspendieron a Vizcarra y nombraron ‘presidenta’ a ‘Mechita la breve’), el autor de frases célebres como ‘Una persona es feliz cuando logra su felicidad’ instaló la guillotina en su partido y la primera en ser ‘descabezada’ y expulsada fue Marisol Espinoza. Don César le reclamó por votar en contra de los acuerdos del partido y de aliarse con el ‘fujiaprismo’ de ¿¿manera desleal?? Pero desde su trinchera, el excongresista Mauricio Mulder le espetó: “Tendrá que expulsar también a su hijo, porque él coordinaba con nosotros todo lo que hemos hecho”. ¿Le responderá Acuña al aprista con alguna de sus frases para la histeria, perdón, para la historia?

NO PUDIERON PARAR A HARVEY: Han aparecido nuevos chats de la bancada fujimorista, donde se demuestra que armaban un complot para destituir al jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, el coronel PNP Harvey Colchado. ¿El delito? Haber dirigido la detención de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Los excongresistas Luz Salgado y Ángel Neyra coordinaban las acciones con exgenerales de la Policía y los congresistas Marco Miyashiro y Octavio Salazar. Salgado escribe: “Octavio, allí junto a Keiko está ese coronel Colchado. Imagínate... ¿Por qué no llaman al ministro del Interior (Carlos Morán) y le exigen que saque de toda investigación a Keiko?”. Ante esto, Úrsula Letona respondió: “He hablado con el DG (director general de la PNP, José Lavalle)”. Esto demostraría que la maquinaria fujimorista estaba en plenos preparativos para ‘tumbarse’ a Colchado. Frente a estos reveladores chats, el titular del Interior sostuvo que recién ahora comprende por qué, cada vez que lo citaban al Congreso, los parlamentarios de Fuerza Popular le hacían cargamontón e insistían en que removiera a Colchado. ‘Pedido al que nunca accedí’, recordó Morán. Apago el televisor.