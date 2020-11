Este Búho todavía no se recupera de una semana terrible por noticias dolorosas relacionadas a la pelota: la muerte de Diego Maradona y el increíble descenso de Alianza Lima a Segunda. En el terreno político, las cosas están más movidas que el cómico Kike Suero cantando el tema ‘Cervecero’ de ‘Makuko’ antes de la pandemia. Por eso les presento estos ‘pastillazos’ que tanto reclaman mis lectores.

GOLPES A LA POLICÍA: A este Búho le gustaría dejar las cosas claras: el gobierno de Francisco Sagasti no ha sido elegido por la voluntad popular. Es un mandato de transición y llegó para realizar en el poco tiempo que le queda tres cosas bien puntuales: seguir combatiendo a la pandemia, reactivar la economía y garantizar unas elecciones presidenciales y congresales con total neutralidad. Y estos tres puntos no serán tarea fácil. ¿Por qué se ha abierto un tremendo frente interno con la Policía Nacional bajándose de un plumazo a 18 generales para colocar como comandante general a César Cervantes, que tenía funciones de agregado en la embajada de Perú en España? Según denuncia Eduardo Pérez Rocha, Cervantes fue beneficiado con un ascenso irregular de coronel a general por Carlos Basombrío, quien fue ministro del Interior en el gobierno de Kuczynski. Es lamentable que el abogado Rubén Vargas, quien fue viceministro de Basombrío, se ponga en una peligrosa situación de conflicto con la institución policial, justo cuando se vienen las fiestas de Navidad y Año Nuevo y los índices de criminalidad aumentan.

NO CONTABAN CON SU ASTUCIA: Estos ojazos creían que ya lo habían visto todo. Pero me equivoco. El anuncio de la postulación de Martín Vizcarra al Congreso parece una broma de pésimo gusto. Primero porque de convertirse en legislador quedará blindado por cinco años frente a las graves acusaciones de haber recibido dinero de sobornos por obras cuando era gobernador de Moquegua. Y todavía le jurará al país que su principal bandera ‘¡¡será luchar por la derogación de la inmunidad parlamentaria!!’. Lamentablemente muchos peruanos indignados por el circo armado con sus dos vacancias le creerán. Pero este periodista ya no le cree nada. Ya no se acuerda de sus broncazas en mayo del 2019 con Daniel Salaverry, presidente del Congreso, justamente porque la mayoría fujiaprista que capitaneaba el hoy candidato a presidente mandó al archivo el proyecto para eliminar la inmunidad parlamentaria. ¡Cómo han cambiado, pelonas! Ayer los dos se dieron un ‘baño de pueblo’ por las calles de San Juan de Miraflores. Francamente, con esta jugarreta, Vizcarra demuestra que es uno más de los politiqueros a los que criticaba. Y muchos le creyeron por ingenuidad o interés.

CUIDADITO CON LAS ELECCIONES: Ayer se realizaron las elecciones internas en los partidos que participarán en los comicios de abril. En algunos casos solo fue un saludo a la bandera pues, por ejemplo, en Alianza Para el Progreso solo había un candidato, César ‘Plata como cancha’ Acuña. Pero en el Partido Morado la cosa estaba picante pues aparte de la lista del presidente de la agrupación, Julio Guzmán, se presentaba otra, la de la congresista Carolina Lizárraga, quien denunció que no se estaba respetando la democracia interna y dijo textualmente: “Las ventajas que me lleva son tremendas, él es el presidente del Partido Morado. Tengo entendido que ayer un comité que debería ser imparcial, designado por la dirigencia, estaba organizando cómo iban a votar los señores por el señor Guzmán. Nosotros no tenemos acceso al padrón de todos los militantes del Partido Morado”. Solo me pregunto: Si así se manejan ahora, ¿cómo será en la elección presidencial con Francisco Sagasti a la cabeza?

KEIKO EN SU LABERINTO: Las exhaustivas investigaciones del fiscal José Domingo Pérez llevan a la conclusión de que la candidata de Fuerza Popular está totalmente embarrada con las entregas de millones de dólares que le dieron para la campaña del 2011. Ese dinero nunca fue reportado como gasto de campaña, sino que habría ido a los bolsillos de la hija del ‘Chino’. Pero contra su partido pesa el pedido del fiscal al juez Víctor Zúñiga Urday, para que se le impida a Fuerza Popular participar en las elecciones próximas. Reitero que son los electores los que deben castigar con su voto a un partido y a una candidata y no un fiscal ni un juez. Apago el televisor.