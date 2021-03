Este Búho ve el panorama político y sanitario más movido que Toño Centella saliendo de un ‘privadito’ en Lima Norte, donde brindó con harta cerveza por la reconciliación con su esposa que lo había ‘atrasado’ con el ‘Zaperoquito’. Por eso, agarro mi ‘espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’, para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ en estos ‘Pastillzos’ que tanto reclaman mis lectores.

′LAGARTO’ A LA JAULA: En tan solo un año se le vino la noche a Martín Vizcarra. La verdad va saliendo a la luz y, al parecer por las investigaciones de la fiscalía, de honesto no tenía nada. Salieron tremendos ‘anticuchazos’ y gravísimas denuncias de la época en que era gobernador de Moquegua. Germán Juárez Atoche lo acusó de haber recibido millonarios sobornos del sinestro ‘Club de la corrupción’ por una obra de irrigación (de más de un millón de soles por Las Lomas de Ilo), otras decenas de miles de verdes por la construcción del hospital de Moquegua, plata que según su principal acusador y examigo, el otrora ministro José Manuel Hernández, cobró la ‘coima’ hasta cuando ya era vicepresidente de la República. El fiscal Juárez Atoche solicitó 18 meses de prisión preventiva y todo está en manos de la jueza María Álvarez Camacho. El moqueguano está acorralado.

FALTA DE AUTORIDAD: Nada justifica las nuevas escenas de vandalismo que nos recuerdan las aciagas jornadas de las protestas de los trabajadores agroindustriales de la costa, que dejaron víctimas que lamentar y el gobierno se vio impotente de controlarlas. Hoy sucede lo mismo. Otra vez vándalos salieron a destruir y sembrar el terror. En Piura quemaron un ómnibus de transporte público, en otras partes apedrearon vehículos y hasta los que trasportaban oxígeno medicinal quedaron varados. ¿Qué está pasando en el país? ¿Hacia dónde nos lleva el presidente ‘morado’? Pero ojo, que el jefe de los transportistas, Martín Ojeda, no pretenda ‘echarse grasa’, pues si no puede controlar a sus huestes debe evitar convocar a ‘paros’ que van a terminar en violencia irracional. ¿Y dónde está el ministro del Interior? ¿Existe?

LOS FISCALES DE ‘CARAQUEÑO’: Parece que algunos fiscales del país se mueren de terror por mandar a la cárcel a un hampón capturado por la policía con las manos en la masa. El caso del delincuente venezolano Carlos Guzmán García, ‘Caraqueño’ (24), es indignante. En julio del 2020 todo el país vio cómo este criminal asaltó al músico ambulante Erickson García, asestándole dos balazos para robarle su parlante portátil y celular. A los tres días la policía lo capturó, pero un fiscal lo dejó en libertad mientras su víctima quedo inválida. El criminal siguió asaltando. El 6 de mayo, a los pocos días, los policías de la División de Robos lo detuvieron con un arma de fuego asaltando a un transeúnte. Nuevamente lo dejaron libre. Este año, a inicios de marzo, en la tienda Colla de Miraflores, cámaras de seguridad lo captaron asaltando al ciudadano peruano norteamericano Dagoberto Sellares, al que le arrebató una costosa cadena de oro, celular y dinero. El facineroso escapó pero fue atrapado cuando iba en una moto con la que cometía sus robos. ¿Lo soltarán nuevamente?

′PORKY’ PINOCHO: Parece que se está acabando la ‘luna de miel’ entre un buen sector del electorado y el candidato del ‘chanchito’ Rafael López Aliaga. Pasó de ser un supuesto empresario millonario, dispuesto a invertir en el país por el desarrollo y bienestar de los más pobres, a un pícaro empresario ‘mercantilista’, como lo llamó De Soto, que le tira ‘perro muerto’ al Estado y no pagó 28 millones de soles a la Sunat, justificándose con que esa ‘arruguita’ ‘ya prescribió’. Pero eso no es todo. Se afirma que comanda a un peligroso ‘ejército de troles’ -me imagino muy bien remunerados-dispuestos a hacer campaña sucia en esta elecciones. ¿Cómo puede ser posible que un candidato que se dice conservador, religioso, que comulga todos los domingos, lance tremendas noticias falsas desde su Twitter sin ningún tipo de rubor ni vergüenza? El candidato del ‘chanchito’ quiso jugarle sucio a los del ‘pescadito’ al anunciar sin pelos en la lengua que ‘recibía el apoyo de Frepap’. Lo desmintieron de inmediato. Qué feo.

Apago el televisor.