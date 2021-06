Este Búho ve cómo el país está ingresando a un estado de incertidumbre política que no muestra visos de tener una pronta solución debido a la incompetencia del Jurado Nacional de Elecciones. Por eso vuelvo con mis clásicos ‘Pastillazos’ que tanto reclaman mis lectores.

GRAVE DENUNCIA DE LOURDES: Lourdes Flores Nano realizó una grave denuncia en ‘Panorama’, donde informó que realizó un análisis con el apoyo de especialistas, que revelaron gravísimas irregularidades en la segunda vuelta electoral con las que se habría perjudicado a Keiko Fujimori. “He llegado a la más férrea convicción que en un conjunto de actas, en un conjunto de centros de votación, se ha producido en mesa un incremento de votos de Perú Libre, o del señor Castillo, que han inclinado la votación de manera indebida”. Precisó que ‘una parte importante’ de las más de 800 actas impugnadas por Fuerza Popular ‘tiene que ver con firmas falsas’. Apoyada por peritos grafotécnicos, mostró actas de mesas de sufragio de Chota y Sicuani, donde los peritos demostraron la grosera falsificación. Son solo dos casos que, amplificados al espectro nacional, ‘nos permite comprobar un comportamiento electoral que habría aumentado votos al candidato Castillo’. Su teoría no es descabellada, Fuerza Popular no logró acreditar personeros en todas las mesas del país, mientras que Perú Libre contó con el apoyo de personeros de Juntos por el Perú, Frente Amplio, Patria Roja, Movadef, por lo que no les faltó personeros en ninguna mesa. En muchísimas estuvieron solos, sin un fiscalizador del partido de la ‘China’. Allí se habría ejecutado un verdadero ‘festín electoral fraudulento’, según ‘Lulú’. Y concluye: “Por eso existe una distorsión de votos anormal”. El Jurado Nacional de Elecciones debería tomar muy en cuenta este estudio, porque de comprobarse estaríamos ahora sí frente a una situación clara de distorsión de la voluntad popular.

CERRÓN CONTRAATACA: La guerra civil en Perú Libre está declarada. Vladimir Cerrón, desde Huancayo, le dio plenos poderes a su segundo, el secretario de Organización, Arturo Cárdenas Tovar, para que convoque a un cónclave con los más importantes ‘cuadros’ de su partido, incluida la futura vocera de la bancada del lápiz, Betssy Chávez Chino. El único punto en agenda era cómo deshacerse de Pedro Francke y el equipo económico de los moderados, que fungían de ‘asesores’ del candidato Castillo. La gota que habría derramado el vaso fue la reunión empresarial promovida por un conocido banco con el asesor del profesor chotano, que concluyó con un informe del poderoso grupo financiero, señalando que con Francke al frente del Ministerio de Economía, podrían confiar en que el nuevo gobierno no iba ‘a patear el tablero’. Cerrón, vía Zoom, desaforado, les dijo a sus acólitos que ‘Francke y su grupito de Lima no son socialistas, ni marxistas leninistas, son neoliberales’. Allí el grupo de quince termocéfalos juraron que seguirán apoyando el programa primigenio de Cerrón y se comprometieron a hacerles la guerra a ‘los limeños’ en los que por ahora se apoya Castillo. Particularmente a Vladimir le llenó de ira las afirmaciones de la futura congresista Sigrid Bazan, quien dijo: “Con Cerrón no se puede ir a ningún lado. Castillo tiene peso propio”. Fue allí cuando el condenado por corrupción y dueño del partido de Castillo escribió en Twitter: “Parece que algunos invitados no son conscientes del lugar que ocupan. Les recuerdo que Perú Libre es el que ha ganado las elecciones”. Lo que no saben estos izquierdistas barranquinos y de cafetín es que Cerrón ya tiene un siniestro plan para botar de una patada en el trasero a ‘los moderados’ e instaurar su desquiciado plan chavista. Para algunos analistas independientes y sin angurrias, el profesor terminará sometiéndose a Cerrón por miedo a una vacancia como a Vizcarra, porque Vladimir controla su bancada.

Apago el televisor.