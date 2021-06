Este Búho ve con preocupación el futuro del país, hoy dividido por culpa, en gran parte, del Jurado Nacional de Elecciones, que con sus cuestionables decisiones contribuye al caos y al enfrentamiento. Por eso, les presento mis acostumbrados ‘Pastillazos’ que tanto reclaman mis lectores.

EL PEDIDO DE LOURDES: Ante las incontables denuncias de ‘juego sucio’ en las elecciones del domingo 6 de junio, los peruanos demandan conocer toda la verdad. En juego está nada menos que la Presidencia de la República. Por eso, la lideresa del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores, señalando que existen ‘razones muy poderosas’, pidió al Jurado que vea esas presuntas irregularidades que han sido señaladas por Keiko Fujimori y su equipo. En ese sentido, solicitó que dicha institución respete su propio acuerdo de extensión del plazo para presentar pedidos de nulidad de mesas de sufragio que, según ella, estuvo vigente hasta el último miércoles 16 de junio. Ayer el ente electoral negó esa posibilidad, precisando que es falso que dicho alargue de tiempo haya tenido vigencia legal. Lourdes Flores reitera que ‘hay claras denuncias de irregularidades, de manipulación, que han sido planificadas por miembros de Perú Libre. Tenemos el derecho de saber la verdad y que los miembros del JNE tomen una decisión a conciencia’. Si no se aclaran las denuncias que están ahí y el próximo presidente o presidenta es proclamado bajo el pesado manto de las sospechas existentes, carecerá de legitimidad y será débil. Un peligro para la gobernabilidad.

LAS EVIDENCIAS DE TRAMPA SON ENORMES: El reconocido abogado y experto en temas electorales, Fernán Altuve, pidió a Pedro Castillo y Perú Libre que no celebren de forma anticipada un triunfo que hoy no existe. No le falta razón al popular ‘Huevo duro’ cuando hace hincapié en dicha invocación, pues son cientos de miles los votos que están en discusión y que podrían definir todo. ‘Esto aún no se define, las evidencias de trampa son enormes y que fue bien coordinada, actuaron como una organización criminal’, comentó el letrado. Su denuncia es muy grave y no puede ser pasada por agua tibia, pues señala que hubo falsificación de firmas, de miembros de mesa, actas con fallecidos, miembros de mesa con menores de edad ‘y todo a vista y paciencia de la ONPE’. Los peruanos, no solo los que votaron por Keiko, sino especialmente los que lo hicieron por el profesor, deben exigir que todo sea aclarado. Total, quien no la debe, no la teme.

ATENTADO CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: Este columnista ve con preocupación la denuncia penal hecha por cuatro abogados, dicen que en representación de trescientas personas, contra el almirante Jorge Montoya, el excandidato presidencial Rafael López Aliaga y los conductores de Willax, Beto Ortiz y Phillip Butters, solo porque expresaron su opinión. Montoya es denunciado porque consideró que, ante la crisis que está viviendo el país por las cuestionadas elecciones, una posibilidad es convocar a nuevos comicios. ¿Desde cuándo dar un punto de vista en el Perú es un delito? Estos intentos de amedrentamiento para que los peruanos se guarden sus opiniones incómodas se están pareciendo peligrosamente a la forma de actuar del chavismo, que usa al sistema judicial como una chaveta. En el caso de Ortiz y Butters, los acusan de hacer llamados constantes a la violencia. ¡Por favor! Mucho cuidado con los intentos para comenzar a acallar la voz de los que piensan distinto. Todos los peruanos, no solo los periodistas, debemos estar alertas para defender nuestras libertades, que mucho nos han costado. No podemos quedarnos callados.

