Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero después de celebrar hasta la amanecida los goles de Lapadula. Por eso, agarro mi ‘Espada del augurio de los Thundercats’, para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y así darles estos ‘Pastillazos’ que mis lectores reclaman.

LA CONDENA DE VARGAS LLOSA. Llama la atención que muchos para quienes Mario Vargas Llosa era su tótem, su maestro y guía, y aplaudían sus denuncias y críticas, hoy miran al costado y se ponen a silbar cuando el Premio Nobel señala que hubo ‘fraude’ en la segunda vuelta de las elecciones. Mantienen un silencio vergonzoso. Las palabras de Vargas Llosa van a tener repercusión internacional, pues se quejó en España de que las autoridades electorales de nuestro país se han negado de forma sistemática y reiterada a ver las numerosas denuncias de trampa hechas en mesa. Lo último fue que tampoco aceptaron que se realice una auditoría internacional que hubiera servido para demostrar la verdad y, si Pedro Castillo ganó en buena lid, fortalecer su gobierno. En cambio, si lo proclaman a la fuerza será un régimen débil. Una lástima para el país.

SAGASTI QUEDÓ MAL PARADO. El presidente Francisco Sagasti estaba pasando como un demócrata a carta cabal ante el mundo, pero las palabras de Vargas Llosa lo han dejado mal parado. Nuestro escritor sostuvo que Sagasti tomó partido por Castillo en un momento en que ‘todos los partidos democráticos peruanos’ respaldan las denuncias de fraude hechas por Fuerza Popular. El mandatario interino se ha empeñado en repetirle a la población que es imparcial para justificar su negativa al pedido de miles de peruanos de que se haga una auditoría internacional a la segunda vuelta.

CASTILLO ES UNA INTERROGANTE. Esta semana Pedro Castillo sería proclamado presidente. Es una vergüenza que a estas alturas en un país civilizado no se sepa qué hará el nuevo jefe de Estado. Eso deberíamos saberlo todos los peruanos desde hace meses, con solo ver su plan de gobierno, pero la realidad es que ni en Perú Libre saben lo que harán una vez que tengan el poder en sus manos. Al parecer, en estos momentos hay una confrontación para imponer el plan de gobierno chavista radical, que es el ideario de Vladimir Cerrón, el fundador del partido y quien puso a Castillo como candidato. Mientras, el dólar sigue subiendo, miles están sacando su dinero de los bancos y los inversionistas se preparan para irse apenas las cosas se pongan feas. Llevar a un país al derrumbe es más fácil de lo que se cree.

ARREMETIDA CONTRA LA PRENSA. Pedro Castillo todavía no sube al gobierno y ya está dando zarpazos a la prensa. Me pregunto qué vendrá cuando ya tenga el poder. El abogado Julián Palacín y el mismo Castillo, quien firma el documento dirigido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pidiendo una investigación contra el canal Willax y el periodista Beto Ortiz, debe ser tomado como lo que es: un nuevo ataque a la prensa de parte de Perú Libre. Ese accionar, en el que se busca intimidar a la prensa para acallarla y que no critique, no denuncie ni informe de sus pestilencias, es el típico accionar de los regímenes totalitarios, matonescos y corruptos como el de Venezuela. El modus operandi es el mismo: Primero, tildar a la prensa crítica como ‘basura’, ‘difamadora’ y ‘mentirosa’. Luego, asfixiarla con juicios, encarcelar a periodistas y cerrar los medios. Después se van con todo contra las demás libertades. Al final, cuando un ciudadano salga a protestar por sus derechos, lo tildarán de ‘traidor’, será golpeado, encarcelado y desaparecido, como hoy mismo está pasando en Cuba.

Apago el televisor.