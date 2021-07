Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero celebrando las Fiestas Patrias con la trepadora cachina de Ica. Por eso, saco mi ‘espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y dar mis acostumbrados ‘Pastillazos’ que mis lectores tanto reclaman.

LOS PANTALONES BIEN PUESTOS. A solo dos días de que asuma el poder, ya es hora de que Pedro Castillo demuestre que tiene los pantalones para hacer sentir su presencia y alejar a los indeseables de su gobierno. Sobre todo a los radicales termocéfalos que siguen creyendo que estamos en los años sesenta del siglo pasado e insisten, por ejemplo, en prohibir las importaciones de ‘ciertos productos’. ¡Esas ideas fracasaron hace cincuenta años, pues cuando se aplicaron solo causaron más pobreza! Tampoco es posible que se pueda considerar siquiera a un personaje como Roger Nájar para un puesto clave como el de premier, solo porque Vladimir Cerrón, el maestro y guía de Castillo, así lo trata de imponer. Pasan por alto que ese personaje, en 1987, cuando tenía 30 años, embarazó a una menor de 14 años y a cuya hija, fruto de esa relación, se negó a reconocer y apoyarla para concluir sus estudios universitarios. Si un hombre no reconoce a su propia sangre, qué podemos esperar de él. Se espera que el nuevo mandatario tenga apertura y se rodee de gente capaz y proba, sobre todo por las graves denuncias de fraude, que no han sido aclaradas, que empañan su victoria.

LA INFLUENCIA DE CERRÓN. El exgobernador regional de Junín será el dueño de Perú Libre, el partido que aupó a Castillo a la presidencia del país, y por eso él y sus aliados se sienten con el derecho de mandar en el nuevo gobierno, pero vayamos por partes. Ni Cerrón, ni su gente y menos Castillo pueden pasar por alto la sentencia que pesa sobre él por corrupción. Eso es motivo más que suficiente para que se aleje y no se le permita inmiscuirse en temas de Estado que de ninguna manera le competen. De lo contrario, debilitará aún más al régimen e impedirá la gobernabilidad. Encima, tiene ideas trasnochadas, las mismas que han hundido a Cuba y Venezuela, de las que hace alarde. Ahí está, por ejemplo, su insistencia con la Asamblea Constituyente, cuando en estas horas de crisis, con millones de desempleados y cientos de miles de muertos por la pandemia, los esfuerzos del gobierno deben concentrarse en la reactivación económica, con una economía abierta de mercado, y el impulso a la salud. Entonces, ¿por qué oscura razón se insiste tanto con esa Asamblea Constituyente?

LA RENUNCIA DE ASTUDILLO. El pedido de su pase al retiro a partir de este 28 de julio, por parte del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general del Ejército César Astudillo, es un mensaje directo que no se debe pasar por alto. El militar, quien así no estará presente en la toma de mando de Pedro Castillo, se va antes de juramentar ante este. Pero no sería el único, pues al parecer otros altos mandos de la Marina también han puesto sus cargos a disposición. Para entender la decisión de Astudillo hay que recordar que no solo participó en el conflicto del Cenepa, por lo que fue condecorado, sino que actuó en la captura del camarada ‘Rincón Rincón’ del MRTA, en la operación de rescate de rehenes ‘Chavín de Huántar’, o en las detenciones de los cabecillas senderistas ‘Feliciano’ y ‘Artemio’. Qué puede pensar un enemigo de los terroristas del hecho que Perú Libre haya encargado la transferencia del Ministerio de Defensa, institución clave para la seguridad nacional, a Wilson Barrantes, un personaje cercano al Movadef, movimiento que, según la fiscalía, es parte de Sendero Luminoso que hoy sigue asesinando a inocentes. Increíble.

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO. Hoy se debe elegir a la primera Mesa Directiva del Parlamento, para la que compiten tres listas: dos de oposición y una oficialista. Ahora más que nunca el Congreso jugará un papel clave, así que la oposición debe pensar muy bien sobre el papel que cumplirá, no para generar inestabilidad, sino para ser un contrapeso al Ejecutivo. La mala noticia es que ninguno de los candidatos a la presidencia tiene experiencia como parlamentario. Pedro Castillo ha anunciado que en su primer Mensaje a la Nación, este miércoles 28 de julio, pedirá al Legislativo que se agende la creación de una Asamblea Constituyente. Hasta el momento, parece que esa propuesta no es vista como una prioridad por la mayoría de parlamentarios.

Apago el televisor.