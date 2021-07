Este Búho habrá nacido de noche, pero no anoche. Con preocupación y tristeza veo cómo se van haciendo realidad las advertencias que este diario y este columnista en particular hacíamos durante meses sobre lo que haría un gobierno del lapicito con Pedro Castillo como presidente. El panorama pinta sombrío, por eso saco mi ‘espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y dar estos ‘Pastillazos’ que mis lectores tanto reclaman.

EL PREMIER DEFENSOR DE SENDERO LUMINOSO: La elección de un impresentable como Guido Bellido, hombre de confianza de Vladimir Cerrón, para premier es preocupante por donde se le mire. Para empezar, no reúne las cualidades mínimas para tan alto cargo. Pero eso parece lo menos importante si tenemos en cuenta que es un acérrimo defensor de la sanguinaria banda terrorista Sendero Luminoso, culpable de más de 70 mil asesinatos. Él mismo ha reconocido que hizo en sus redes sociales un sentido homenaje a Edith Lagos, cabecilla senderista que dirigió matanzas contra comunidades campesinas y fue abatida en un enfrentamiento con la Policía en 1982. ‘Nuestro mejor homenaje a ti, Edith Lagos’, escribió. Cuando una periodista cusqueña lo cuestionó por semejante acto, un indignado y belicoso Bellido le respondió: ‘¿Qué tienes contra los senderistas?’. Bellido como premier es, por esto, un claro intento de humillar a nuestras Fuerzas Armadas. La provocación es tan grande, tan abierta, que políticos de distintas tiendas, incluso los que actuaron de tontos útiles como los ‘morados’ apoyando al partido del lápiz, han expresado su rechazo a la designación de Bellido y piden que no se le dé la confianza. Los terroristas fueron vencidos por las armas, pero ahora no dejan de infiltrarse en el Estado, justo en el año del Bicentenario, y su objetivo es no dejar el poder, algo que no se cansan de repetir.

CERRÓN SECUESTRÓ A CASTILLO: Me da pena y risa cuando recuerdo las palabras de Castillo señalando en campaña que no veríamos a su mentor Vladimir Cerrón, el dueño de Perú Libre, ni como portero de ninguna institución pública. Lo dijo porque el admirador de Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro tiene vigente una sentencia por corrupción que lo mandó un tiempo tras las rejas. El nuevo mandatario dice que luchará de forma frontal contra la corrupción, pero si es así por qué tiene a su lado a Cerrón, condenado a cuatro años, quien además le dicta la agenda y pone ministros. Ayer no perdió ocasión para, a través de Twitter, hacer ver una vez más que él decide en la conformación del nuevo gabinete. No se sabe si Castillo quiere alejarse de Cerrón o se siente cómodo con él, pero en cualquier caso este último es el que gobierna en las sombras. Y nadie votó por él.

LA PROPUESTA DE LAS RONDAS: Muy rara la propuesta de Castillo en su Mensaje a la Nación del 28 de julio de ‘expandir el sistema de las rondas’ para que luchen contra la inseguridad ciudadana. Habló también de dotarla de la ‘logística necesaria’ y que tendrá participación en ‘la fiscalización de las autoridades’. ¿Qué quiere decir con todo eso? ¿Es que quiere tener su propia fuerza de choque al estilo chavista? Durante su presidencia, Hugo Chávez creó en Venezuela los temibles ‘colectivos’ bajo la denominación de círculos bolivarianos a los que encomendó ser ‘el brazo armado de la revolución bolivariana’, para lo que les dio armas (incluidos fusiles de asalto, subametralladoras y granadas), motocicletas, equipos de vigilancia y sistemas de comunicación con los que aterrorizaban a opositores. Son los mismos criminales que en las protestas contra el régimen chavista asesinaban a balazos a estudiantes inocentes que solo pedían libertad. Esos colectivos asaltan, roban y están metidos en los más graves delitos. Castillo, en lugar de hablar de equipar a las rondas, que repotencie a la Policía dándole mejores armas, equipos de comunicación, vehículos, que les mejore los sueldos y los capacite.

INSISTE CON LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE: La mayoría de peruanos consultados en distintas encuestas señalan que los problemas que necesitan máxima prioridad son la reactivación económica y la lucha contra la pandemia. Más abajo está la lucha contra la delincuencia. El cambio de la Constitución a través de una Asamblea Constituyente no es un tema urgente para millones de ciudadanos, como se empeñan en decir el mandatario y los integrantes de su partido. Castillo ha señalado que el Congreso tiene que aprobar ese deseo constituyente que, en realidad, es el sueño de Cerrón y de su partido, como dicta la tradición chavista, que gracias a esa fórmula ya lleva más de dos décadas en el poder. Pero la mayoría de parlamentarios en nuestro país ha expresado su rechazo a esa peligrosa idea y entonces lo que se viene es una confrontación que distraerá los esfuerzos que las autoridades están obligadas a realizar contra la pandemia y la crisis económica. Parece que Castillo, Cerrón y compañía olvidan que miles de peruanos, la mayoría pobres, siguen muriendo mientras ellos hablan de su ideario que, en las actuales circunstancias, es hasta infame.

Apago el televisor.