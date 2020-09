Este Búho ve el panorama político más movido que el cómico Kike Suero saliendo de amanecida del cumpleaños de Toño Centella antes de la cuarentena. Por eso les presento estos ‘pastillazos’ que tanto reclaman mis lectores.

SALVADO POR LA CAMPANA: El presidente Martín Vizcarra no debe sentirse como un boxeador que ganó una pelea por nocaut contra el Congreso. En términos boxísticos, diríamos que es un púgil al borde de que le ‘tiren la toalla’, al que solo lo salvó la campana, pero se le vienen más asaltos bravísimos en la fiscalía por los audios donde se le escucha planear con sus ‘Superpoderosas’ de Palacio cómo ‘limpiarse’ por sus comprometedoras reuniones con el ‘gelatinoso’ criollo ‘Richard Swing’ para su contratación irregular. Encima, Meche Aráoz, en una buena entrevista en Trome, lo define como ‘una persona que no actúa con lealtad, y sí con traición’. Confesó que le mintió varias veces y contó dos ‘perlitas’: “Lo llamaba a Canadá en plena crisis por el tema de la vacancia de PPK y nunca contestó... Estaba esperando la sucesión constitucional”. Otra: “Me mandaba mensajes: Meche, regreso en la tarde a conversar contigo. Esa misma tarde nunca apareció. Me dejó plantada. Al día siguiente, Día de la Amistad, me manda un mensaje desde el avión diciéndome: Ya estoy regresando a Canadá, que tengas un feliz Día de la Amistad”. Una prueba de su falta de respeto a la verdad.

SANCOCHADO ELECTORAL: Este columnista empieza a ver los acomodos de los aspirantes a la presidencia para el 2021, año emblemático del Bicentenario, como los de un ejército, en su mayoría de personajes y personajillos con ambiciones siderales adictos al ‘sancochado político’, platillo sui géneris donde no importa qué le metes al fogón electoral con tal que sume al caldo de las grandes aspiraciones presidenciales y congresales. La crisis de los partidos políticos hizo el milagro de resucitar a muchos personajes que parecían salir de una película de ‘muertos vivientes’, como el empresario Máximo San Román, quien había ‘vuelto a la vida’ por una ‘fotito’ con el impresentable ‘Swing’, y se lanzó a la piscina con ‘vientre de alquiler’, el partido Contigo de Gilbert Violeta. Tal es el derrumbe de los partidos que un precandidato de peso en Acción Popular, Raúl Diez Canseco, dice tener un ‘as bajo la manga’ para quebrar el arrastre electoral del joven George Forsyth: incluir en su plancha al exarquero, actor (hizo de Polo Campos en una miniserie) y actual conductor de televisión Francisco ‘Paco’ Bazán, quien es hijo de un antiguo ministro acciopopulista. ‘Es otro George, pero con más ideas y labia’, piensan en el entorno del ‘Pollo’ Diez Canseco. Curiosamente, el alcalde de La Victoria le habría propuesto al economista Hernando de Soto para que integre su plancha y le dé una aureola ‘intelectual’, pero el ego elefantiásico del autor de ‘El otro Sendero’ le hizo rechazar la oferta y se mandaría solo con Avanza País. La crisis de las agrupaciones inscritas no solo es organizativa, sino moral. El pésimo antecedente de la ‘donación’ de varios millones de dólares entregados por empresarios a Keiko Fujimori para las elecciones del 2011, que nunca se utilizaron para la campaña y según denuncia fiscal fueron ‘pitufeados’, ha obligado a empresarios como el poderoso minero Roque Benavides Ganoza ¡a inscribirse en el Apra! Si bien sostiene que no postulará a la presidencia, podría integrar la plancha y de paso fiscalizará los fondos que estará obligado a aportar y podrá cuidarlos de las legendarias ‘uñazas’ de los compañeros tipo Nava o Rómulo. Y por último, el más llamativo de estos ‘sancochados’ es el del Partido Morado, donde se anunció con bombos y platillos la incorporación del ‘terror de los ambulantes’, Susel Paredes. ¿Qué dirá la fogosa fiscalizadora sobre la fuga de su líder del departamento que se incendiaba? Llamen a los bomberos.

