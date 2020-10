Este Búho observa los vientos políticos más movidos que el ‘Chato’ Barraza y ‘Kike’ Suero saliendo de amanecida de la inauguración del ‘Palacio de la Cachina’, en Los Olivos. Por eso, agarro mi ‘espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ‘ver más allá de lo evidente’ en estos ‘Pastillazos’ que tanto reclaman mis lectores.

′KAREM ME TRAICIONÓ': El presidente Vizcarra escogió a Mónica Delta para ‘dar la cara’ y brindar su versión del escándalo por la contratación del ‘resinoso’ criollo ‘Richard Swing’ en el Ministerio de Cultura, y los escandalosos audios grabados en Palacio de Gobierno por su secretaria Karem Roca. Allí se escucha a un presidente preocupado y direccionando las respuestas por las investigaciones de la Fiscalía sobre el número de visitas del ‘gelatinoso’ cantante. A lo largo de la entrevista, el jefe de Estado trató de ‘minimizar’ el hecho. Para él, la cantidad que cobró Cisneros en el Estado es muy inferior al desembolso que está afrontando el Ministerio Público: ‘cien policías, diez fiscales, es desproporcionado’, se quejaba. Pero el mandatario no dice que gente de su entorno como Óscar Vásquez, Mirian Morales o Karem Roca -ahora detenidos- trataron por todos los medios de borrar evidencias y encubrir reuniones del mandatario con ‘Swing’. Es más, un testigo protegido sostiene que ella habría ‘limpiado’ el celular de Patricia Balbuena para borrar evidencias que podían incriminar al mandatario. Vizcarra trató de mostrarse ‘relajado’ en la tele, minimizando un asunto grave. Me sorprendió que solo se refiriera a la ‘traición’ de su asistente Karem Roca. ‘Ella trabajó diez años conmigo y me grabó ilegalmente’, reconoció. Aunque dijo que la secretaria estaba con fuertes problemas psicológicos por una investigación a una empresa familiar que contrató con el Estado. Los televidentes esperábamos que hablara del papel que jugó Mirian Morales, pero el presidente eludió referirse a la ‘superpoderosa’ secretaria de Palacio, con fintas dignas de la ‘Culebra’ Carrillo en el verde. Vizcarra descalifica los audios. Claro, hay audios donde habla Roca con su abogado, donde se lanzan opiniones que la desesperada secretaria no puede probar y son fanfarronadas, pero las grabaciones donde se escucha la voz del jefe de Estado sí lo comprometen y por ellos estuvo a punto de ser vacado. Como se dice, ‘el pez por la boca muere’. Lo que me sorprendió es la ‘benevolencia’ con que trató a Cisneros.

LA OTRA TRAICIÓN: Alan García también fue ‘traicionado’ cuando ya se había suicidado. Por eso el dolor y la indignación de la familia y los apristas es muy grande contra Luis Nava Guivert. El amigo, confidente, socio, compinche, quien fuera su secretario de Palacio de Gobierno durante su segundo gobierno. Presidente de Mutual Perú en su primer régimen y colocado por García en el Parlamento Andino, le clavó una estocada que seguramente lo hizo revolverse en su tumba. Ni bien murió García, Nava negoció con la Fiscalía la libertad de su hijo Luis ‘Bandido’ Nava Jr. para convertirse en colaborador eficaz y denunció que Jorge Barata le entregaba ‘loncheras’ repletas de miles de dólares sucios. También afirmó que, con la plata sucia de los brasileños, el líder aprista compró un lugar en el embarcadero de la Marina en la Costa Verde, adquirió la casa de Miraflores, remodeló una casa de playa y pagó los estudios de sus hijos, declaraciones que cayeron como una bomba atómica en los predios de Alfonso Ugarte. Al punto que la esposa Pilar Nores y sus tres hijos le han ‘clavado’ una demanda penal de ¡¡5 millones de soles!! porque sostienen que no presenta pruebas que confirmen su versión de que recibió coimas por el Metro de Lima. Nava está seriamente afectado de salud, pero recibió una cuestionada noticia de la Sala de Apelaciones Anticorrupción, que dispuso que él tenga acceso a 700 mil soles de cuentas que estaban embargadas por petición del fiscal José Domingo Pérez. La Sala acordó que debió ser la Procuraduría Anticorrupción y no el fiscal Pérez quien debió proceder a la congelación de cuentas engrosadas con dinero sucio de Odebrecht, y ahora Nava podrá hacer uso de ese dinero. Increíble.

Apago el televisor.