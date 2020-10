Este Búho ve el panorama político más movido que el cómico Kike Suero saliendo de amanecida del bar ‘La cámara de gas’ del Boulevard de Los Olivos, antes de la pandemia. Por eso agarro ‘mi espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’, para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ en estos ‘Pastillazos’ que tanto reclaman mis lectores.

VIZCARRA EN LA MIRA: Estos ojazos contemplan que hay una verdadera ‘guerra civil’ en el Ministerio Público. La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, considerada por algunos subordinados como ‘vizcarrista’, está en una encrucijada ante el pedido de Rafael Vela, coordinador del ‘Equipo Especial Lava Jato’, para que les dé permiso para investigar al presidente de la República, Martín Vizcarra. No solo el caso Obrainsa, ‘el del millón’, sino casos que tienen otras fiscalías provinciales como la de Moquegua, donde sospechosamente se archivó una investigación sobre la construcción de un hospital cuando el jefe de Estado era gobernador regional y un empresario aspirante a colaborador eficaz asegura que le pagó ¡¡cinco millones de soles!! de ‘coima’ por intermedio de su actual ministro de Vivienda, Carlos Estremadoyro. La cosa está picante.

ALIANZAS HIPÓCRITAS: La flamante unión electoral entre Alianza para el Progreso y el PPC, en vez de un nacimiento pareciera ser un aborto. En el partido que fundara Luis Bedoya Reyes hubo una ‘lucha interna’ donde Lourdes Flores y Javier Bedoya, nieto del ‘Tucán’, se oponían a la alianza. Bedoya, en protesta, pidió licencia. Ganó la propuesta de Alberto Beingolea y Marisol Pérez Tello, pero lo increíble es que han salido a la luz audios donde ambos se expresan de la peor manera de César Acuña, quien es el candidato presidencial. Marisol lo calificó de ‘plagiador’. ‘Yo soy profesora universitaria, desprecio el plagio. Me parece la forma más baja de una persona, y eso para el rector de la universidad, no puedo tragarlo. (....) Yo no votaría por César Acuña para presidente’. Beingolea no se quedó atras y lo llamó ‘payaso’. Está claro que esa alianza es más falsa que los dólares que falsifican en el penal de Lurigancho. Lo peor es que el propio Beingolea es empleado de una de las universidades de ‘Plata como cancha’. Aquí no hay amor al chancho, sino a las curules que pueden obtener los pepecistas.

¿Y ‘FORZAY’?: Siguen lloviendo críticas a George Forsyth por renunciar a la comuna victoriana para candidatear a la presidencia de la República. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, fustigó su decisión señalando que ‘la gente no votó por el teniente alcalde. Lo eligieron para cuatro años, no para dos, tres o uno’. Este columnista piensa que si bien ‘Ken’ empezó con el pie derecho al enfrentar a las poderosas mafias del distrito y trató de ordenar el comercio ambulatorio, no está preparado ni siquiera para tentar la Municipalidad de Lima y menos para aspirar a la presidencia. Los analistas coinciden en que ante su casi nula preparación, en los debates lo van a revolcar y terminará desinflándose como el ‘Mudo’ Castañeda en la elección presidencial del 2011.

SE RETIRÓ EL ‘POLLO’: Raúl Diez Canseco se retiró de la contienda por la candidatura presidencial de Accion Popular. ‘Lo hago por la unidad y por el desprendimiento’. En las encuestas, el ‘Pollo’ estaba muy lejos de Alfredo ‘chicharrón’ Barnechea y el ‘candidato de las provincias’, Yonhy Lescano. ¿A quién apoyará Raúl? En un primer momento pensaba inclinar la balanza a favor de Barnechea, pero el ‘príncipe’ no tiene sintonía con las masas. Por eso el empresario y promotor universitario lanzó el nombre de Edmundo del Águila hijo, que fue parlamentario, de quien alabó su juventud y apego a la doctrina belaundista. ¿Será su nuevo gallito de tapada?

PALO A LA FEDERACIÓN: Jorge Barraza, el brillante periodista deportivo argentino, escribió en una columna en El Comercio: ‘Los cuatro grandes del futbol sudamericano: Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia se aseguraron un fixture asequible en esta primera fecha’. Esa programación perjudicó directamente a Perú, al que le pusieron cuatro partidos bravos al hilo: Paraguay de visita, Brasil, Chile de visita y Argentina de Messi. ¿Por qué la Federación Peruana de Fútbol permitió que un arbitro como Bascuñán, de sucios antecedentes y chileno -país rival directo para buscar un cupo al Mundial-, sea programado? Parece que el presidente Agustín Lozano tiene ‘rabo de paja’ con la reventa de entradas y hasta el momento no presenta un reclamo formal a la Conmebol. Está calladito. Si es así, nos van a seguir robando partidos por más que los jugadores se ‘maten’ en la cancha. Apago el televisor.