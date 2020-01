Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero luego de brindar con una trepadora cachina que compró cerca de la Plaza de Acho. Por eso, les presento estas ‘pastillitas’ que tanto reclaman mis lectores.

JULIO GUZMÁN: Pasará mucho tiempo y será difícil que la gente olvide las imágenes del líder del Partido Morado huyendo a la carrera del ya famoso edificio miraflorino de la calle Ocharán. Allí había dejado a la mujer, que no era su esposa, para que afronte ella sola el incendio que se desató en el departamento donde ambos habían disfrutado de un almuerzo íntimo. Alberto de Belaunde, tan políticamente correcto y enérgico para juzgar y criticar a sus rivales, dice que le cree al fundador del partido con el que se lanza al Congreso. Los seguidores de Guzmán señalan que este caso no dañará su carrera, pero este Búho cree lo contrario. Ni siquiera por las sospechas de infidelidad, sino porque se le ve escapar a la carrera abandonando a una mujer en peligro, aunque ahora digan que no fue así. Veremos si este episodio, aunque falta más de un año para las elecciones del 2021, tiene el mismo efecto indigesto de los chicharrones que se tumbaron a Alfredo Barnechea en la última campaña presidencial.

ROSA BARTRA: La candidata al Congreso por Solidaridad Nacional sigue siendo cuestionada porque la Comisión Lava Jato, que presidió en el disuelto Parlamento, excluyó en su informe final a Keiko Fujimori y Alan García. ¡Increíble! Y más si se tiene en cuenta que dicho grupo de trabajo, que investigó los millonarios actos de corrupción de la siniestra empresa Odebrecht, ¡gastó más de 6 millones de soles para investigar! Ahora, Julio Arbizu señala que, encima, la antigua escudera del fujimorismo ni siquiera pidió a Telefónica información de los números de Alan y Keiko. Es decir, los apartó de la investigación.

EL CASO DE LUCIANA LEÓN: Se complica la situación legal de Luciana León, integrante de la Comisión Permanente. Un informe de El Comercio señala que la sindicada por la fiscalía como el ‘brazo político-legal’ de la organización criminal ‘Los Intocables Ediles’ -que encabezaba el exalcalde de La Victoria, el hoy encarcelado Elías Cuba-, le pidió en el 2018 al exministro de Vivienda, Carlos Bruce, que atienda a funcionarios del concejo victoriano que estaban interesados en un proyecto para que les den más de 20 millones de soles. Un audio de la asesora de León, Betsy Matos, confirma el interés por dicha obra. Bruce señaló que hasta el término de su gestión el pedido de León no había recibido presupuesto. La hija de Rómulo León es acusada de haber recibido entre 15 mil y 20 mil soles al mes por sus gestiones a favor del municipio de La Victoria. ¡Una joyita!

CANDIDATOS CON ROCHE: Este domingo los peruanos tenemos una responsabilidad enorme, pues deberemos escoger a los mejores para que integren el nuevo Congreso. Pero la elección no será sencilla porque entre los candidatos hay muchos con anticuchos tan feos que sorprende que puedan estar postulando. Javier Altamirano, quien enfrenta nada menos que cuatro investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos por un desbalance patrimonial de un millón de soles, va con el número 3 del Partido Popular Cristiano. El Ministerio Público lo investiga a él y a otros nueve y, si son elegidos, las diligencias continuarán. El problema es que si alguno recibe orden de prisión, solo el Congreso podrá levantarles la inmunidad.

ESCUADRÓN ANTIDELINCUENTES VENEZOLANOS: El ministro del Interior, Carlos Morán, anunció su creación y no se trata de ‘xenofobia promovida desde el gobierno’, como seguramente saldrán a decir esos que se pintan de perfectos, de defensores de los derechos y siempre les apesta todo. Claro que amerita la creación de un equipo especial de investigadores, dado que es innegable que están llegando al Perú no solo venezolanos decentes, honrados y trabajadores, que son la gran mayoría, sino los más terribles criminales que descuartizan, se graban acribillando a personas caídas, asesinan en restaurantes delante de niños y disparan a matar sin motivos. Se trata de los delincuentes más violentos y despiadados, que deben ser capturados y enviados a Challapalca.

Apago el televisor.