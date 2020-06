Este Búho se conmueve al enterarse de la muerte, a los 53 años, de Pau Donés, el cantante de ‘Jarabe de Palo’ , el grupo español que con entrañables canciones como ‘La flaca’ o ‘Bonito’ fue parte de la música de cabecera en los últimos días de mi vieja juventud, en esas noches insomnes, en que vivía la vida como si fuera una burbuja de jabón a punto de estallar. Y como este columnista, millones, porque fue un grupo muy querido en toda Latinoamérica. Hoy, cuando ya mis lectores me escriben y me dicen ‘tío’ de cariño, y ahora que vivo con dos hijos, temeroso del ‘coronavirus’, culpable de la destrucción de nuestro antiguo modo de vida, creo que no podría cantar el tema de ‘Jarabe..’, ese que dice: ‘Todo me parece bonito’. Pero en esos años noventeros, soltero y sin grandes responsabilidades, sí me alucinaba y me vacilaba con esa canción. Lo que más admiré de Pau es que asumió, desde que le diagnosticaron el demoledor cáncer al colon, una actitud valiente para enfrentar públicamente, cara a cara, a su flagelo, y contra lo que pronosticaron los especialistas, no murió en un año o dos, pues dio una gran batalla cinco largos años. Muchos pensaban que lo había vencido; sin embargo, ese tipo de cáncer es traicionero y, a la larga, mortal.

Pero sus admiradores de todo el mundo se dieron cuenta de que se nos iba de este mundo, cuando hace una semana sorprendió a todos al anunciar la inminente salida de un nuevo disco de ‘Jarabe de Palo’, y presentaron el primer tema titulado ‘Eso que tú me das’ en un conmovedor video. Una tremenda canción donde incluyó hasta mariachis y fue el video más vendido de España en formato digital.

Lo que más sorprendió al mundo no solo fue la letra, que definitivamente era una despedida, un agradecimento de Pau a sus amigos, a sus amores, a su familia, a la vida. Evidentemente fue grabado cuando Donés todavía tenía fuerzas para pararse en el escenario y hacer ‘play back’ en la canción. Me hizo recordar, por el deterioro físico y la delgadez de su rostro, antes cachetón, a la última aparición en video del inolvidable Freddie Mercury, vocalista de Queen, en un tema del último disco de la banda, ‘Innuendo’, de 1991. Por más maquillajes y efectos especiales no se pudo ocultar el terrible deterioro del artista. Por eso decidieron que el video de la canción ‘These are the days of our lifes’ sea grabado en blanco y negro. Pero a diferencia de Mercury, quien prohibió a su familia y a sus amigos músicos de Queen, que comunicaran que se moría de Sida, y cuando falleció había ya decidido que nadie debía saber dónde estaban enterrados sus restos, Pau Donés, una semana antes de su deceso, se despidió cantando orgulloso del mundo, como entonara la gran Violeta Parra: dándole ‘gracias a la vida’. Descanse en paz, buen Pau. Apago el televisor.