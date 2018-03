El pedido de vacancia analizado por El Búho

Este Búho habrá nacido de noche, pero no anoche. No me como el cuento de que este nuevo intento de vacancia a PPK tiene como única intención sacarlo por ‘incapacidad moral’ tras los nuevos aportes de Jorge Barata a los fiscales peruanos. Fuerza Popular y la izquierda, con Susana Villarán, tienen ‘chicharrones’ más grandes que los de Peruanos Por el Kambio. Este columnista no pone las manos al fuego por nadie, pero me parece que politiqueros irresponsables o picones esgrimen la vacancia como si fuera una chaveta. Tiene razón el veterano político Ántero Flores Aráoz, quien sostiene que en el Perú parece que más fácil es presentar una moción de vacancia a un presidente en el Congreso que meter a la cárcel a un carterista o ladrón de celulares. Aquí les alcanzo algunas reflexiones, bien explicaditas.



* EL RABO DE PAJA DE PPK: Pedro Pablo debe dejar de cantarle a Keiko el tema de Mari Trini, ‘No renunciaré’, y hacer un mea culpa para entonar la del gran José Luis Rodríguez ‘El Puma’, ‘Culpable soy yo’. Porque él llevó al país a esta situación. El fujimorismo estaba golpeado y humillado. No solo se había jugado la cabeza por la vacancia y perdió soga y cabra, pues PPK se salvó y Kenji se llevó a diez ‘Avengers’, dejándolos sin mayoría absoluta. La izquierda también se había quebrado, al no votar Nuevo Perú por la vacancia. ¿Por qué indultó inmediatamente a Fujimori, permitiendo una reagrupación de la izquierda beligerante? Tranquilamente se pudo trasladar al expresidente a una clínica por ‘mal estado de salud’ si eran tiempos de Navidad y se anunciaba la llegada del papa Francisco. Fue un gravísimo error político.



* LA CUADRADA DE SHEPUT: El vocero del partido oficialista, Juan Sheput, prácticamente acusó al primer vicepresidente Martín Vizcarra de estar confabulado con su amigo César Villanueva, quien juntó las firmas del pedido de vacancia de PPK, para tumbarse al Presidente y él ocupar su lugar en el sillón de Pizarro. Si esto fuera cierto, sería la demostración de cuán bajo se puede caer por la ambición de poder. Lo repito, este Búho no defiende al Presidente, que debe ser juzgado y castigado si se demuestra su culpabilidad, pero creo que lo mejor para la estabilidad del país, para no espantar las inversiones que tanta falta están haciendo, es que concluya su mandato. ¿Si lo vacan, acaso no sería fácil para los fujimoristas sacar a Vizcarra de la presidencia, a quien iban a censurar cuando era ministro y por eso tuvo que renunciar, aunque ahora juren que lo apoyarán? Y si eso pasa, asumiría la presidencia del país por un año Luis Galarreta, por ser el titular del Poder Legislativo. ¡El fujimorismo concentraría todo el poder!



* KEIKO EN LAS SOMBRAS: Lo de Keiko merece comentario aparte, pues pide la renuncia de PPK diciendo que tiene muchos cuestionamientos de corrupción, cuando ni siquiera declaró ante la Comisión Lava Jato. ¿Y ella? ¿Acaso Barata no aseguró a los fiscales que le dio un millón de dólares a través de su ‘tío’ Yoshiyama? Como si fuera poco, la población la ve con malos ojos, pues la última encuesta revela que tiene una desaprobación del 79 %. No es casual que los firmantes por Fuerza Popular de la moción multipartidaria para la vacancia sean congresistas más conocidos por sus ‘sancochados’. Los analistas señalan que los han puesto entre la espada y la pared para que no puedan ser ‘tentados’ de pasarse a las filas de los ‘Avengers’ de Kenji. Keiko está jugando con fuego y se puede quemar.



* EL DOBLE RASERO DE LA IZQUIERDA: Ellos no le perdonan a PPK que haya indultado al ‘Chino’. No me sorprende. ¿Por qué entonces Arana y Apaza se enorgullecen de presentar una moción junto a sus odiados fujimoristas si en ningún punto de la misma cuestionan al presidente el haber indultado al que ellos consideran un ‘genocida’? Me gustaría saber qué opinan de esto sus ‘pulpines’ que recibieron palo y bomba por protestar por el indulto, ¿o en realidad quieren vacarlo ‘para incendiar la pradera’, desestabilizar la gobernabilidad y adelantar elecciones para pescar a río revuelto con sus ‘tapaditos’ Gregorio Santos o hasta el ‘loquito’ Antauro? Apago el televisor.

