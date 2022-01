Este Búho abre bien sus ojazos ante tantos hechos increíbles que acontecen en nuestra política. Ante todo lo que pasa, hasta me parece que asisto a una película de terror. Por eso, agarro mi ‘Espada del augurio’ de los ‘Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y así darles mis acostumbrados ‘Piqueítos’ que mis lectores tanto reclaman.

REACCIÓN ATRASADA. El reciente allanamiento de tres casas vinculadas a Bruno Pacheco es una medida sospechosamente tardía de la Fiscalía. Un allanamiento debe ser sorpresivo si se quieren obtener pruebas de un delito, pero el ingreso de las autoridades a los referidos inmuebles se da ¡¡más de un mes después!! de que se encontraron los 20 mil dólares en el baño del despacho que el amigo de Castillo tenía en Palacio de Gobierno cuando era su secretario. Y esa vez la Fiscalía ni siquiera incautó dicho dinero, algo inconcebible. Pacheco, quien afronta investigaciones fiscales, tiene vínculos muy cercanos con el mandatario, quien jamás deslindó de él. Como sentencian los más curtidos investigadores, para llegar a la verdad, en este caso para poner al descubierto a los corruptos y sus oscuros negociados, hay que seguir la ruta del dinero. La impresión que dejan es que han entrado al Gobierno a arrasar como pirañas, a hacer uso y abuso del poder y la plata del Estado.

EL ABRAZO CON CERRÓN. En plena campaña Castillo aseguró que a Vladimir Cerrón ‘no lo van a ver ni siquiera de portero en el Estado’. Sin embargo, hoy el dueño de Perú Libre entra a Palacio como un dignatario, por la puerta principal, pese a ser un condenado por corrupción que pasó una temporada en la cárcel. Como si fuera poco, tiene varios pedidos fiscales de prisión en su contra e investigaciones por graves delitos como lavado de activos, terrorismo o malversación de fondos. El último viernes y sábado Cerrón se entrevistó varias horas con el profesor en la Casa de Gobierno. Es significativo que Castillo solo se saque el sombrero ante el líder del lápiz para abrazarlo, como se ve en la foto que se tomaron. Ellos siguen avanzando en el plan de instaurar un régimen comunista. El profesor se hace el pobrecito, se llena la boca hablando del pueblo y jura que lucha contra la corrupción, pero sigue nombrando impresentables y peligrosos como funcionarios de Estado. A estas alturas, eso ya no es casual.

NO ES TIEMPO DE BONOS. El destacado economista Jorge González Izquierdo fue clarito y didáctico ayer en entrevista con Trome, al explicar que ya no es tiempo de dar bonos en el Perú. Estos pueden aliviar por unos días la necesidad, pero nada más porque esa plata se gasta. No reducen la pobreza y más bien pueden ser utilizados para lograr clientelismo político. Si el Perú quiere crecer se debe promover la inversión pública y privada. Estas generan empleo y el bienestar de la población. El gobierno de Castillo debe comenzar a trabajar con seriedad porque si sigue como el 2021, el país se va al abismo. Por lo pronto, este 2022 será complicado, pues han asustado a las inversiones en minería. ¡Increíble!

PREFECTOS RADICALES. Más que preocupante es la designación que hizo Pedro Castillo de al menos trece prefectos regionales vinculados a la Fenatep, grupo que deriva del Conare-Sutep, el sector más radical del magisterio relacionado al Movadef, considerado el brazo pólítico de Sendero Luminoso. Castillo, para quien no lo sabe, es fundador de la Fenatep. Entre los nuevos prefectos hay quienes figuran en los planillones de adherentes del Movadef e investigados por la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote). Estos personajes hoy ingresan a Palacio de Gobierno y, para el congresista Roberto Chiabra, harán el papel de ojos y oídos para informar al mandatario sobre las personas que no están con el gobierno e iniciarles campañas de desprestigio. Su objetivo final es lograr la Asamblea Constituyente con el fin de quedarse en el poder por décadas. ¿Y qué hace el Congreso?

REPARTIJA DE PUESTOS. ‘Nunca más pobres en un país rico’, fue el lema de Castillo durante la campaña presidencial. Pero viendo lo que están haciendo en diferentes ministerios, le faltó precisar que la promesa de progreso era solo para sus amigos y militantes de Perú Libre. Un informe de El Comercio da cuenta de que en solo unos días fueron cambiados en la Sutran 22 gerentes y directores, y colocaron en su lugar a personas sin experiencia y hasta sentenciados. También hay vinculados a Vladimir Cerrón. La Sutran es el brazo fiscalizador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hoy en manos del cuestionado ministro Juan Francisco Silva, quien tiene papeletas graves con su miniván en la que hacía colectivo de manera informal. ¡Increíble! Apago el televisor.

