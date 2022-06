Este Búho ve la coyuntura política como si fuera un inmenso wok donde se cocina un contundente saltado, se dora carne de alpaca del fundo de Aníbal, rocoto bien rojo Cerrón, papas nativas ‘Puka’, charki en salsa de vinagre Juan Silva, olluco Pacheco, cebolla llorona Boluarte y requesón Castillo , todo cocido a fuego lento. Sé que se les hace agua la boca, por eso les presento estos ‘saltaditos’ que tanto reclaman mis lectores.

OLLA MALOLIENTE: Resulta triste y a la vez enerva ver cómo el presidente Pedro Castillo en once meses en Palacio ha demostrado su total incapacidad e ineptitud para sacar adelante al país, denigrando cada vez más la investidura presidencial. Es evidente que desde antes de asumir el poder, instaló en la calle Sarratea de Breña una cueva de ‘Alí Babá’ donde su sobrino prófugo Fray, el ‘empresario’ encarcelado Zamir Villaverde y su ‘socio mayor’ al frente del Ministerio de Transportes, Juan Silva, negociaban jugosas ‘comisiones’ para otorgarles obras a las corruptas empresas chinas.

Según la Fiscalía, el jefe de esta organización delictiva sería el propio Castillo. Los audios de Villaverde y Silva que salieron en las últimas semanas son muy graves. El presidente está en cuenta regresiva. Este Gobierno no da para más. La única solución es su salida constitucional de Palacio.

POLICÍA MANIPULADA: Es vergonzosa la actitud de la Policía para dejar escapar, primero, a Bruno Pacheco y a los sobrinos, y luego a ‘100 grandes’ Silva. Lo que más indigna son las respuestas que da ante el periodismo el ministro del Interior, Dimitri Senmache, al decir que no es él ‘quien va a permanecer esperando en la puerta de una casa viendo si sale o no sale una persona’.

Conferencia tras sesión de consejo de ministros

Esa no es la forma de responder ante fugas por demás escandalosas, sobre todo porque son requisitoriados cuyo testimonio es clave en la investigación de la Fiscalía sobre Castillo. Dimitri debe ser desaforado por el Congreso . Encima, hace dos semanas un ciudadano alertó que Silva estaba escondido en un barrio de Carabayllo , pero los agentes ‘extrañamente’ se equivocaron de casa y lo dejaron fugar. Los agentes solo hallaron su pasaporte y ropa en el inmueble. Hoy, el Pleno del Congreso verá si censura a Senmache y lo manda a su casa por ‘cazar fantasmas’.

ECONOMÍA POR LOS SUELOS: Una reveladora encuesta de Ipsos revela que el 79 % de los peruanos cree que la economía está peor que hace un año y el 75 % considera que el Gobierno es el culpable de la situación. No hay que ser economista para advertir que desde que llegó el profesor creó un clima de inseguridad e incertidumbre que espanta las inversiones, incentivó los conflictos en las zonas mineras provocando millones de dólares en pérdidas.

Esas cifras reflejan lo que sienten las amas de casa cuando van al mercado y ven cómo ya no les alcanza la plata porque los precios están por las nubes. Y cuidado que esto se puede poner peor. Es que los combustibles no dejan de subir y el gas propano ya es un artículo de lujo. Y eso que le faltan ¡cuatro años más! a este régimen.

NANO GUERRA GARCÍA Y LOS PLACERES DEL MAR

EL MAR, LOS PLACERES DEL MAR: Ese pegadizo tema lo entonaba Miki González y ahora el congresista Hernando ‘Nano’ Guerra García, quien participaba en una sesión virtual del Congreso. Todos pensaban que estaba en su casa u oficina, pero por un error activó su pantalla y se le vio con el torso desnudo, gafas de sol y sombrero en una playa norteña.

De inmediato, la imagen se hizo viral. Pero lo peor fueron sus justificaciones con la prensa pues le reclamaron que no haya solicitado licencia para que no le descuenten: “Ese viaje ya lo tenía programado con mi familia, lamentablemente he tenido que trabajar”, se excusó ante RPP para indignación de millones de peruanos que se rompen el lomo todos los días trabajando de sol a sol para llevar algo que comer a sus familias. Apago el televisor.

