Este Búho abre bien sus ojazos ante el ambiente de confrontación que hay entre el gobierno y el Congreso. Nada bueno puede sacar el país de una situación así. Por eso, agarro mi ‘Espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ para darles estos ‘Piqueítos’ que mis lectores siempre reclaman.

INCERTIDUMBRE TOTAL

Mientras suben los precios del pan, del pollo, de las tarifas eléctricas, del dólar, en fin, de casi todo, el gobierno de Pedro Castillo no muestra un rumbo claro y, encima, se la pasan peleando y en contradicciones. Andan más preocupados en su agenda partidaria, que es aprobar a como dé lugar la Asamblea Constituyente, pues a través de esta buscan poderes casi ilimitados, mientras debilitan a otras instituciones que sirven de contrapeso. Hasta cuándo debemos esperar que el presidente se ponga a gobernar por el pueblo que tanto dice defender. Que deje de quejarse de que es pobre, que proviene del Ande y se ponga a trabajar. Basta ya de enfrentar a los peruanos. Este es el único gobierno que se la pasa día a día generando odios, pues repiten que se está librando una guerra entre ‘ricos y pobres, entre el patrón y el peón, entre el amo y el esclavo’. Su obligación es fomentar la unidad nacional, la paz, para enfrentar la pobreza.

UN PREMIER IMPRESENTABLE

Veía ayer a Guido Bellido una vez más tratar mal, de forma gratuita, a los jóvenes reporteros que le hacían preguntas. A uno casi se le cuadró como un matoncito de esquina. Este personaje jamás debió ser elegido para tan importante cargo, pues le queda demasiado grande. Dónde se ha visto a un primer ministro bravucón, malcriado, ignorante, conflictivo, cuando la misma naturaleza del cargo exige a una persona completamente diferente, es decir, responsable, dialogante, que genere consensos, que tenga maneras educadas y respete la democracia. Bellido, en cambio, públicamente raja en quechua del presidente, ¡¡de quien se supone es su jefe!!, y hasta traiciona su confianza al revelar sus reuniones secretas, como con el sátrapa Maduro. El congresista Carlos Anderson lo definió como ‘un perro de pelea, chiquito, pero un perro de pelea’. Sin duda, es el peor premier que hemos tenido y su permanencia dice mucho de la clase de gobierno que tenemos.

Pedro Castillo y Guido Bellido en Cusco. Foto: Juan Sequeiros.

LA MENTADA REFORMA AGRARIA

Fue lanzada con bombos y platillos el último 3 de octubre, precisamente la infausta fecha en que Juan Velasco Alvarado dio el golpe de Estado al presidente constitucional Fernando Belaunde, en 1968. La frase ‘los hacendados ya no comerán del sudor de los campesinos’ que expresó Castillo se parece mucho a la de Velasco: ‘Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza’. Pese a que han pasado más de 50 años de esa etapa nefasta en que el Perú se sumió en la pobreza, siguen repitiendo las mismas ideas trasnochadas. Claro que el agro necesita un fuerte impulso, que los campesinos urgen de tecnología, capacitación, créditos, pero no se conseguirá siguiendo modelos fracasados. Se necesitan profesionales de primer nivel que lideren la reforma en el agro, pero en cambio vemos mucho manoseo político, mentiras altisonantes, como la de Bellido retando al Congreso: ‘Si no la aprueban (reforma agraria), que se regresen y que la población escoja otros’. ¡Pero no presentaron y siguen sin presentar algún proyecto de ley para aprobar! Esto huele más a utilización política de los agricultores.

EL PAPEL DEL CONGRESO

Frente a la falta de rumbo del gobierno, a su deplorable manejo de la economía, a sus intentos de acallar a la prensa, como el proyecto de ley para controlar a los medios de comunicación, el Parlamento, que es el primer poder del Estado, tiene una enorme responsabilidad. Su papel debe ser el de defender las libertades y derechos de todos los peruanos, detener los zarpazos que provengan del Ejecutivo para acaparar más poder. Pero también deben seguir dando leyes que beneficien a todos los peruanos en materia económica, social, educativa, sobre la pandemia y otros. El país no se puede detener por un Ejecutivo que solo obedece a su agenda partidaria. Los peruanos más pobres son los que más sufren.

INSEGURIDAD CIUDADANA

Precisamente, sobre las leyes que se necesitan aprobar está la del uso de motocicletas con uno o más acompañantes. Muchos de los crímenes por sicariato, asaltos a mano armada, extorsiones y otros son perpetrados por sanguinarios hampones en veloces motos de gran cilindrada, que les permiten huir a toda velocidad sin preocuparse del tráfico vehicular. Los motociclistas honestos, que son la inmensa mayoría, señalan que se atenta contra su derecho al poner límites en el uso de sus vehículos. Tienen razón en que se estaría cometiendo una injusticia con ellos, pero es innegable que cada vez son más los delincuentes en motos lineales y la sociedad debe hacer algo para protegerse. La ola de crímenes crece y el Congreso puede contribuir de forma decidida a combatirla. Apago el televisor.

MÁS INFORMACIÓN: