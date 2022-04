Este Búho observa la crisis política y económica que vive el Perú gracias al presidente Pedro Castillo y no puedo dejar de compararla con la Venezuela que visité en pleno gobierno de Hugo Chávez. Justo estaba viendo en televisión el reportaje sobre la ‘semana del terror’ con muertes en Huancayo y otras provincias del país que pusieron en jaque al Gobierno del profesor. ‘Búho -me llamó el director-, tú viajaste a Venezuela en pleno gobierno de Hugo Chávez, cuéntales a tus lectores lo que viste en ese país hermano después de años de control chavista’. Es verdad que ahora con Nicolás Maduro han endurecido su política contra los opositores y la economía de esa nación está en ruinas, la más miserable después de Cuba. Por eso más de cinco millones de venezolanos han salido de su país.

CAOS POR PASAPORTES

Se me vino a la mente Venezuela al observar ayer el caos generado en el local de Migraciones de Breña y en el aeropuerto Jorge Chávez por culpa de ineptos funcionarios de Migraciones nombrados por el nuevo gobierno de Castillo, que son tan burros que no pueden ni otorgar pasaportes. En el aeropuerto, la situación era para llorar. Centenares de pasajeros imploraban una solución blandiendo sus pasajes en mano. Muchos de ellos iban a perder sus vuelos, lo que significa no solo pagar una penalidad a las aerolíneas, sino cambiar todo lo planificado. Algunas madres lloraban desesperadas porque tienen hijos pequeños enfermos y no pueden viajar. Volví a recordar los momentos angustiantes que pasé en la Venezuela de Chávez, justamente en el aeropuerto de Maiquetía, Caracas. Nuestro avión debía salir hacia la ciudad de Valencia y ya ¡llevábamos tres horas de retraso en la sala de espera! Campeaba la desorganización, el caos. Y si te quejabas, te decían: ‘Si no te gusta, vale, anda quéjate donde nuestro comandante Chávez’. Recuerdo que pasaron cinco horas y nada. ¿Saben lo que hicieron las autoridades encargadas? Llegaron con sendos carritos llenos de ron, whisky, cerveza. ‘Disfruten su estadía en el aeropuerto, brinden a la salud del comandante’. Un taxista, que no era chavista sino un amable colombiano, nos aclaró el panorama. ‘No se sorprendan, Chávez manda camionadas con electrodomésticos y licor a las barriadas o regala plata en efectivo. Son esas turbas las que van a apedrear los diarios o televisoras de oposición’.

La Venezuela de Chávez no era el paraíso que pintaban. Era una sociedad camino a la descomposición, producto del más burdo clientelaje político en un momento en que el precio del petróleo subió, debido a la crisis en Medio Oriente. Después de la derrota de ‘Satán’ Hussein, los precios bajaron y se fue al diablo la economía ficticia de Chávez, quien se daba el lujo de regalar plata y petróleo no solo a Cuba, sino también a Bolivia y a sus agentes ‘bolivarianos’ de varios países latinoamericanos. Maduro, sin la astucia, la plata ni el carisma de Chávez, llevó al país al descalabro.

Pedro Castillo es un incapaz, incompetente y farsante, pues no hace nada para paliar el hambre de los más necesitados, como lo demostró un revelador reportaje de ‘Cuarto poder’, cuyos periodistas siguieron ‘la ruta del hambre’ de un comedor popular en Jicamarca. Resultaba conmovedor por un lado e indignante por el otro ver cómo esas madres de familia con solo diez soles debían dar de comer a dos decenas de hogares de la punta del cerro. Iban a implorar a que les regalen patas de pollo, huesos de vacuno y verduritas. Uno se pregunta ¿dónde estaba la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte? Esperando que caiga Castillo seguramente, pero indolente ante el drama que vive este sector olvidado por el Gobierno.

El Perú de estos tiempos me hace acordar en muchos aspectos a esa Venezuela chavista. Así empezó a destrozarse un país, que fue rico, con el cuento de la patria grande y socialista. Acá están ahuyentando la inversión privada, que es la que genera empleo. Todo por mantener un discurso antiminero. Lo que es peor aún, el reconocido BBVA Research sostiene que el PBI del país del presente año solo alcanzaría el 2 %, cuando debería estar entre 4 y 6 %, lo que equivale a 9600 millones que dejaremos de percibir por culpa del Gobierno del ‘profesor’. Y como cereza de la torta están las amenazas de Vladimir Cerrón de cerrar los medios de comunicación que denuncian las corruptelas del Gobierno. Al mismo estilo de Hugo Chávez, que debe festejar en el infierno, donde debe de estar ardiendo por haber destruido un país. Apago el televisor.

