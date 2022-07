Este Búho ve el panorama político más oscuro que nunca. Se va a cumplir un año del nefasto gobierno de Pedro Castillo y el retroceso, la incertidumbre, caos y alza de precios del país lo sufrimos todos. Por eso, saco mi ‘Espada del augurio’ de los Thundercats, para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’, y así poder darles estos ‘piqueítos’ bien picantes, como les gusta a mis lectores.

SALIDAS A LA CRISIS: Creo que ya no existe discusión sobre la tremenda corrupción e incapacidad de este gobierno. Muchos de los que lo apoyaron, incluidos algunos exministros, que antes calificaban como ‘golpismo’ a la posibilidad de la vacancia, hoy están convencidos que es una de las salidas democráticas, pues está prevista en la Constitución.

Incluso, otros hasta plantean el adelanto de elecciones, como el expresidente Francisco Sagasti, uno de los que al principio estaba con Castillo. Es que está claro que el Perú se va al abismo si continúa el gobierno del ‘lapicito’. El chotano prometió una sorpresa en su mensaje a la Nación de 28 de Julio, pues debería ser que convoque a elecciones. Sería una salida digna de su parte.

‘NO HAN ENCONTRADO NADA’: ‘Miente, miente, que algo queda’. Pedro Castillo será un ‘sindicalista básico’, como lo calificó Guido Bellido, pero sabe muy bien que si repite una mentira hasta el cansancio, muchos la creerán. Le funcionó en campaña al jurar en cada plaza que si lo elegían presidente iba a vivir con su sueldo de maestro.

También su frase ‘nunca más pobres en un país rico, palabra de maestro’. Ahora, victimizándose, dice una y otra vez que ‘en once meses no me han encontrado nada’ y culpa de todo a la prensa.

Parece olvidar que la Fiscalía de la Nación, no los periodistas, lo está investigando, entre otros procesos, como ‘líder de una organización criminal’ enquistada en el Estado para obtener ‘beneficios ilegales’ con contratos millonarios con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Castillo pasa por alto que su secretario en Palacio , Bruno Pacheco, que su exministro de Transportes, Juan Silva, y que su sobrino Fray Vásquez están prófugos. También que su cuñada-hija Yenifer Paredes, hoy también inubicable, es investigada por tráfico de influencias. Y es una pena que, con tantas evidencias, los ‘cojudignos’ sigan apoyándolo porque no quieren reconocer que ellos, con sus votos, nos metieron en este desmadre.

POLICÍA INFILTRADA: Todos le reconocemos a la Policía que, pese a sus limitaciones logísticas, es efectiva y rápida cuando quiere serlo. Por eso, que hasta el momento no haya capturado a los prófugos Pacheco, Silva y Fray Vásquez solo se explica porque no desea atraparlo.

Y eso es porque, como señala Juan Carlos Tafur ayer en entrevista con Trome, el gobierno infiltró a la PNP. Repito, no es casualidad que no hayan atrapado a los fugitivos. Hay que recordar que Silva y Pacheco grabaron a Castillo en presuntos actos de corrupción, como ya se ha revelado. Esto calza con las declaraciones de la lobista Karelim López, quien aseguró ante el Congreso que Castillo vivía atemorizado de que Pacheco vaya a hablar.

LAS PRUEBAS DE ZAMIR: El empresario salió de prisión con la promesa de proporcionar a la Fiscalía los audios y videos que demuestran sus acusaciones sobre la podredumbre de este régimen, y eso es lo que debe hacer de inmediato. Ha dicho que hubo fraude electoral y corrupción en el Ministerio de Transportes y el entorno presidencial.

Que entregue todo a las autoridades y que estas determinen si las pruebas son las adecuadas. Villaverde es un tipo que antes fue condenado por robo agravado y se acercó al gobierno para obtener beneficios económicos. Ahora, tras verse acorralado por la justicia, decidió cantar sus cuatrerías. No lo hace ‘por el Perú’, como señala en los medios, sino para obtener beneficios que lo salven del encierro. Así que ahora debería hablar menos y entregar las evidencias.

CONGRESO LLENO DE CORRUPCIÓN: No es un secreto que el Congreso está habitado por muchos corruptos y sinvergüenzas que llegaron con la consigna de chupar toda la sangre que puedan al Estado. Algunos, pese a las denuncias en su contra, siguen apoyando al Gobierno con la cantaleta de que las investigaciones por corrupción deben seguirse en el Poder Judicial y que mientras no haya sentencia todo debe seguir igual.

Estos mañosos saben que un proceso judicial puede tardar siete años o más. En otras palabras, nos están diciendo que se quieren quedar con este gobierno podrido e incapaz los cinco años. No les importa que el Perú colapse. Solo piensan en su quincena y en sus arreglos bajo la mesa. Por eso la población los rechaza y pide que se vayan junto con Castillo. Apago el televisor.

