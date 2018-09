Pedro Chávarry, Juan Sotomayor y las elecciones municipales en los 'Piquitos' de El Búho

Este Búho abre sus ojazos y comprueba que las cosas ocurren muy rápido en nuestra política. Tan rápido como los piquitos cortitos y fugaces con los que Brunellita tiene contento a su Richard ‘Chucky’ Acuña. Por eso, agarro mi ‘espada del augurio’ de los Thundercats, para que me permita ‘ver más allá de lo evidente’, y así poder ofrecerles estos ‘piquitos’ que mis lectores tanto reclaman.



EL FANTASMA DE LA VACANCIA: Resulta preocupante que representantes del fujimorismo, como Luis Galarreta, se empeñen en comparar una y otra vez al presidente Vizcarra con el impresentable tirano venezolano Nicolás Maduro. En política nada es casual y esto tiene una oscura intención. Todo porque el mandatario osa pedir que se agilice el referéndum en el que se plantea la no reelección de congresistas. Además, los operadores de Fuerza Popular han comenzado a realizar una serie de movidas en el Congreso, que apuntarían a armar una acusación constitucional contra Vizcarra para ponerlo contra las redes o sacarlo de la presidencia. El mismo PPK advirtió ayer en un tuit que ‘la mayoría parlamentaria y sus aliados buscan una segunda vacancia’. La cosa se pone picante.



GRAVE DENUNCIA: Jorge Cuba Hidalgo, el hoy encarcelado exviceministro de Comunicaciones del segundo gobierno aprista, durante 18 meses dio información clave a la Fiscalía sobre la Línea 1 del Metro de Lima, el ‘Club de la Construcción’ y el gasoducto sur peruano. Es decir, ‘cantó como un canario’ y echó a muchos corruptos para ser colaborador eficaz y así reducir su pena, según un informe de El Comercio. Pero de manera extraña, el fiscal Sergio Jiménez, solo dos días antes de renunciar al equipo especial del caso Lava Jato, firmó una resolución negando dicho acuerdo. Esto significa que toda la valiosa información que dio Cuba, el testigo más importante en los tres casos mencionados, definitivamente ya no podrá ser utilizada por los otros fiscales. Los ‘peces gordos’ involucrados, quienes cobraron varios millones de dólares, bailan y festejan de alegría. ¡Asco!



CHÁVARRY A PRUEBA DE BALAS: Veintisiete presidentes de la Junta de Fiscales Superiores de todo el país, así como la gran mayoría de peruanos, congresistas (excepto fujimoristas y apristas) y hasta el presidente Martín Vizcarra, le piden que se vaya porque su imagen está manchada, pero nada le importa y se queda atornillado en el cargo. Se trata de Pedro Chávarry, a quien en los ‘audios de la vergüenza’ se le escucha haciendo coordinaciones con el suspendido juez supremo César Hinostroza, que lo ‘batutea’ para que salga elegido fiscal de la Nación. A Chávarry no le importa dañar al Ministerio Público con su permanencia. No entiende que su presencia al frente es insostenible.



EL CALLAO CELEBRA: Juan Sotomayor, uno de los ‘hermanitos’ de los ‘audios de la vergüenza’, fue excluido por el Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones regionales del Callao. Una excelente noticia para los chalacos. Había renunciado a la alcaldía del primer puerto para postular y la jugada le salió mal. El tipo tiene 170 denuncias, pero 80 de ellas fueron enviadas de forma extraña al archivo. Sin embargo, registra 90 vigentes, entre ellas por lavado de activos, estafa, abuso de autoridad y otros, que están en diferentes despachos judiciales. Los chalacos tienen que ver bien por quién votan. Hay corruptos reciclados con otros nombres que solo buscan impunidad en el puerto. ¡Basta ya!



SE VIENEN LAS ELECCIONES: Falta menos de un mes para elegir a alcaldes y gobernadores regionales y es grande el desinterés de la gente. Recorro calles, plazas, viajo en el Metropolitano y noto que a la gente no le interesa, pues está profundamente decepcionada de los políticos. Pero el 7 de octubre de todas maneras saldrán elegidas las nuevas autoridades, así que debemos investigar a los candidatos para no equivocarnos. Para la Municipalidad de Lima, Renzo Reggiardo sigue primero en las encuestas, mientras que Ricardo Belmont se mantiene en un expectante segundo puesto. Sus rivales no pueden descartar al ‘Hermanón’ porque sabe llegar a la gente. Repito, hay que conocer las propuestas de los aspirantes para elegir bien y no lamentarnos después. Apago el televisor.