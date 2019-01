Pedro Chávarry en su laberinto

Este Búho lo dijo desde el principio. Pedro Gonzalo Chávarry no podía ser fiscal de la Nación porque había mentido al negar su amistad con el ‘Hermanito’ César Hinostroza, y los audios lo desnudaron. Ese fue su primer embuste, pero no el último.



El epílogo de sus mentiras lo protagonizó en un set de televisión a pocas horas de dejar el cargo, al decir que no sabía nada de la irrupción de su asesora y su escolta policial para profanar una oficina lacrada por el fiscal Domingo Pérez y sacar cajas de documentos. ‘Yo me enteré el domingo (la ilegal incursión de sus segundos se produjo el sábado)’, dijo muy suelto de huesos.



Pero una primicia de El Comercio, que reprodujo las imágenes de las cámaras de seguridad de los pasillos de la Fiscalía, ¡muestra al mismísimo Chávarry acompañando ese sábado en la tarde a los intrusos y saliendo con ellos! Una mentira más que, ahora sí, no solo le acarrearía su destitución como fiscal supremo, sino que puede llevarlo a un proceso penal y a la cárcel, junto con su ‘asesora’. Aquí algunas de las ‘pinochadas’ más escandalosas de un tipo que se atornilló en el Ministerio Público.



LA ‘CHOTEADA’ A HAMILTON: Cuando asumió la jefatura de la Fiscalía de la Nación, ‘don Pedrito’ anunció que se comunicó con el fiscal coordinador especial del caso Lava Jato, Hamilton Castro. ‘Le dije que esperaría su retorno de París para que me informe personalmente de su trabajo y después de eso tomaría decisiones’, indicó. Pero un día después de esas declaraciones y con Castro en Europa, lo destituyó y nombró a Rafael Vela.



‘HERMANITO’ DE HINOSTROZA: Cuando se revelaron ‘los audios de la vergüenza’ protagonizados por el ‘cerebro’ de la mafia de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, César Hinostroza, Pedro Chávarry, entonces candidato a la Fiscalía de la Nación, ante las informaciones que sostenían que ‘era el postulante de Hinostroza’, afirmó categórico a la prensa: ‘¡No soy amigo de Hinostroza!’. Pero al día siguiente, IDL-Reporteros publicó un nuevo audio del exvocal con... ¡Chávarry! ‘Hinostroza: Gonzalito... -Chávarry: ¡Hola, César, qué tal, ¿cómo estás, hermanito?’. Con este audio, que evidenciaba su ‘gran fraternidad’, la nariz le creció medio metro.



ALMUERZO CON PERIODISTAS ‘AMIGOS’: A pocos días de la elección del nuevo fiscal de la Nación, se filtró la información de que el candidato Chávarry recibió el respaldo de Hinostroza y hasta se realizó un almuerzo ‘de apoyo a su candidatura’ con hombres de prensa del cogollo del ‘cerebro’, en la casa de ‘Toñito ‘Camayo, el dueño de Iza Motors. Chávarry salió campante a decir a la prensa: ‘No necesitaba de reuniones para ganar. No conozco a Camayo ni fui a su casa. No conozco a Hinostroza’ (sic). Otra vez, IDL-Reporteros publicó nuevos audios que lo desenmascaraban: ‘Hinostroza: Hermanito, te acuerdas que te dije que sería bueno conversar con algún medio? -Chávarry: Sí. H: ¿Qué te parece? ¿Esta semana tienes tiempo, sí o no? -CH: Ya, sí, hermanito, tú me dices. H: Ya, mañana almorzamos en la casa del amigo que vive por el Ministerio del Interior (Camayo). -CH: Ya, ¿cómo hacemos? ¿Mañana tú me llamas para darme la dirección?’.



TODOS LOS ABOGADOS MIENTEN: Eso fue lo que respondió en una entrevista cuando el Colegio de Abogados amenazaba con inhabilitarlo: ‘Imagínense si por mentir me van a inhabilitar, pues que me disculpen mis colegas abogados, pero todos tendríamos que dejar la incorporación al Colegio de Abogados’. ¡Increíble!



SU ÚLTIMA GRAN MENTIRA: Esta vez a nivel nacional en horario matutino, con la periodista Milagros Leiva: ‘Su asesora deslacró la oficina de su exasesor y se llevó tres cajas de documentos, eso es gravísimo, un delito, ¿usted sabía algo de esto?’, lo encaró ella. Chávarry, haciéndose el sorprendido, dijo: ‘No, no sabía nada, yo me enteré el domingo. A los que cometieron eso deben investigarlos’. Pero al día siguiente, El Comercio volvió a exponerlo, al publicar imágenes de las cámaras de seguridad de la Fiscalía que lo grabaron. Ese sábado, cuando su exasesora Rosa María Venegas deslacraba una oficina para sustraer cajas de documentos, ¡estaba acompañada por Chávarry! Este señor era el ¡¡fiscal de la Nación!! Apago el televisor.

Pedro Chávarry (Fotos: diario El Comercio) Pedro Chávarry (Foto: diario El Comercio)