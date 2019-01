La payasada del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry (II) 

Este Búho continúa analizando con cabeza fría la coyuntura política que, por culpa del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, está al rojo vivo, como el volcán Krakatoa. Las consecuencias de las nefastas decisiones del titular del Ministerio Público son varias, entre ellas el retraso de la firma del fundamental acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, que permitirá destapar más corruptelas de los políticos que han traicionado la confianza del pueblo. Para mis fieles lectores, voy a desnudar a los más grandes perdedores del ‘affaire Chávarry’.



PEDRO CHÁVARRY: Renuncie, señor, como exigen los millones de peruanos que se sienten defraudados, pues pensaban que los grandes fiscales entregaban su vida y sabiduría en favor de la justicia. Lo indiscutible es que a Chávarry no le queda otra que dar un paso al costado, pues al ya no tener casi ningún respaldo, queda sin capacidad de maniobra. Así no se puede dirigir una institución tan importante como el Ministerio Público. La Fiscalía de la Nación es una entidad clave para la estructura judicial. Se necesitan magistrados valientes e incorruptibles. Lo único que hace Chávarry manteniéndose en el cargo es perjudicarla. Por dignidad, no debería alargar más esta triste ‘Crónica de una muerte anunciada’.



ALAN GARCÍA: Para el futuro del líder aprista, serán fundamentales las declaraciones de Jorge Barata y otros directivos de Odebrecht, pues permitirán saber para qué personajes estaban destinadas las coimas depositadas en secretas cuentas de Andorra por la construcción del Metro de Lima. Por ejemplo, los brasileños tendrán que revelar para quién eran los famosos ¡diez millones de dólares! que los hoy encarcelados Jorge ‘Provocación’ Cuba y Edwin ‘Pulgoso’ Luyo no tocaron. Todo indicaba que algún encumbrado político, un peso pesado, iba a ‘chapar’ esa millonada. Incluso, el mismo Cuba, antes silencioso guardián de secretos, hoy está decidido a ‘cantar’ lo que sabe. Según el fiscal José Domingo Pérez, el escándalo Chávarry no anulará la firma del acuerdo de colaboración con Odebrecht. Lo puede atrasar, sí, pero finalmente se dará y Barata cantará así le duela a más de uno.



KEIKO FUJIMORI: Por más que la encarcelada lideresa de Fuerza Popular haya hecho público su apoyo al presidente Vizcarra con su proyecto de ley, que permitirá intervenir la Fiscalía, la ciudadanía siempre la asociará al ‘blindaje’ del cuestionado fiscal de la Nación, evidenciado en los infames textos del siniestro chat ‘La Botica’. Keiko en prisión siente que algunos de sus congresistas, como Bartra y Tubino, en vez de ayudarla, la están perjudicando. Su tuit de respaldo a Vizcarra cayó en saco roto entre los parlamentarios de Fuerza Popular y más bien los ‘fujitrolls’ que tanto la idolatraban, ahora le ponen los más duros calificativos. Hoy Fuerza Popular parece un pollo sin cabeza. Lo único que queda claro es que Keiko solo busca salvar su pellejo.



MARTÍN VIZCARRA: Unas de cal y otras de arena. Muy buena su reacción de presentar un proyecto de ley para intervenir el Ministerio Público del ‘zar’ Chávarry, pero se equivocó en arremeter contra la empresa Odebrecht. En estos momentos, esos corruptos arrepentidos y colaboradores de afuera, con sus revelaciones, nos van a ayudar a descubrir a los corruptos de marca mayor -expresidentes incluidos- que tenemos dentro del país. Como lo dije ayer, el pueblo tiene derecho a conocer todos los nombres de aquellos que se vendieron por plata sucia. Caiga quien caiga. Apago el televisor.