Pedro Chávarry, Renzo Reggiardo y Ricardo Belmont en los 'Piqueítos' de El Búho

Este Búho ve la coyuntura política como si fuera una parrilla gigante donde se asan carnes y embutidos de todo tipo. Destacan unos sabrosos chicharrones ‘Odebrecht’, unos chorizos marca ‘Hinostroza & Ríos’, unas chuletas del camal de La Victoria del matarife alcalde Cuba y su impresentable ‘collera’. El pueblo está indignado. Por eso solo me queda agarrar mi ‘espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para ver ‘más allá de lo evidente’ y presentarles estos ‘Piqueítos’ que tanto reclaman mis lectores.



¡¡DESRATIZACIÓN!!: Es un monstruo grande y pisa fuerte. La corrupción enquistada en el Poder Judicial, francamente, alcanza niveles de podredumbre. En pleno debate sobre una reforma integral, otro ‘cucarachón’ de la Corte Superior de Lima, Juan Gonzales Chávez, fue detenido por recibir cuatro mil sucios soles, por una extorsión de treinta mil para favorecer a unos estafadores, que al final le tiraron dedo. ¡¡Qué vergüenza terminar no solo sin cargo, sino también en la cárcel!! ¿Estos señores no sienten vergüenza ni les preocupa que sus familias vean cómo caen en el desprecio? Lo digo y lo repito, no solo hay que reorganizar el Poder Judicial, sino ¡¡hay que desratizarlo ya!!



‘RENZITO’, EL BUENO: Paradojas del destino. ‘Renzito’, el feroz sicario chalaco está preso, pero en las calles partidarios de Perú Patria Segura hacen campaña por ‘Renzito’ Reggiardo. Ellos están convencidos de que nos salvará de la terrible inseguridad ciudadana. Su tragedia personal -malditos raqueteros balearon a su hija y esposa para robarle su camioneta- y su programa televisivo contra la delincuencia lo mantienen como el principal favorito para ganar la Alcaldía de Lima. Lo que sorprende es que el ‘hermanón’ Ricardo Belmont sea su principal rival por seis puntos. Aunque no lo crean, el ‘colorado’ hizo dos obras fundamentales para la Lima moderna: la avenida Universitaria desde San Miguel hasta Comas y el estratégico Trébol de Javier Prado. Y los de la tercera edad no olvidan sus ‘pastillas’ para levantar la moral.



¡¡CHIM PUM DISFRAZADO!!: Una excelente columna del periodista de investigación, Miguel Ramírez, en Trome, alerta que los más conspicuos y emblemáticos dirigentes de Chim Pum Callao y ayayeros de Kouri, están candidateando con otras camisetas. El hombre de prensa los desenmascara con nombres y apellidos: Juan Sotomayor, ahora se ‘disfraza’ de Vamos Perú. Rogelio Canches se pone el overol de Perú Nación y Patricia Chirinos se pone un disfraz de acciopopulista, en una nueva ‘metida de pata’ de Alfredo ‘Chicharrón’ Barnechea. Qué triste lo que se vive con mafias de narcotráfico, sicariato por cupos y delincuencia callejera. ¡Salvemos el primer puerto!



TECHO DE VIDRIO: Es muy ilustrativo que el pueblo peruano, según una última encuesta de Ipsos Perú, muestra una cifra que debe obligar al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a renunciar: el 94% de la opinión pública cree que debe dejar el cargo ahora, dar un paso al costado. El efecto de la nauseabunda corrupción de jueces, fiscales y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) le ha pasado la factura con creces. La ciudadanía se asombró cuando Chávarry repetía una y otra vez en los audios ‘Sí, hermano’ al vocal supremo, el ‘cerebro del mal’, César Hinostroza, después que aseguró que solo lo conocía de ‘hola y chau’. Apago el televisor.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE