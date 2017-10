Este Búho se emocionó como todos los peruanos con la garra de nuestros seleccionados, que ayer empataron sin goles con Argentina en ‘La Bombonera’. Los ‘gauchos’ no nos pudieron ganar ni con la ayuda del árbitro que, un poco más y él mismo patea los tiros libres. Al ‘enfermito’ Sampaoli parecía que le iba a dar un infarto. El histórico partido fue considerado como ‘el más trascendental en la historia moderna desde aquel de 1969’, según los periodistas más importantes del país del Río de la Plata.



También conmovió el apoyo de los miles de peruanos en Argentina que hicieron sentir a la Blanquirroja como en casa. A propósito, ¿por qué migraron miles de peruanos a Argentina? Fue por el ‘sinceramiento económico’ y el necesario ‘desmantelamiento del aparato estatal’ que ejecutó el ‘Chino’ Alberto Fujimori a mediados de los noventa. Sacó a decenas de miles de empleados estatales dándoles una liquidación que solo les alcanzaba para comprar una combi o un pasaje al extranjero e intentar buscar futuro en Japón, Estados Unidos, España o más cerca, como en Chile y Argentina. No tratemos mal a los venezolanos, pues miles de peruanos también se vieron obligados a dejar nuestra tierra. En Argentina, al principio se beneficiaron de un gobierno populista y -como se vio después- corrupto de la dinastía Kirchner, iniciado por Néstor y repotenciado por su esposa, la ‘Barbie’ Cristina.



Paolo Guerrero declara ante el Perú vs. Argentina

Los peronistas dejaron el país arruinado y entonces Mauricio Macri tomó decisiones radicales, lo cual hizo que los argentinos, y sobre todo los peruanos, la pasen muy mal hoy en día, después de un implacable ‘paquetazo’. Pero aun así, con los bolsillos con huecos, los ‘peruchos’ se organizaron y llegaron en sesenta buses al aeropuerto de Ezeiza para recibir a la selección. El reportero de Fox Sports decía ‘he hecho decenas de coberturas y nunca vi nada igual, tres mil peruanos, por lo menos, y todos con sus camisetas, esperando a su selección. ¡Es algo inédito!’. Ese recibimiento me emocionó. Conozco las penurias de amigos que viven en Argentina. Así les demostramos a los seleccionados que de ninguna manera estaban solos. En ‘La Bombonera’, la ‘Doce peruana’ estuvo vivita y coleando.



El ambiente no fue hostil en tierras argentinas. Hasta periodistas bravucones como el abuelo Horacio Pagani reconocieron: ‘No podemos odiar a Perú, al contrario, fueron los únicos que apoyaron a Argentina en la Guerra de las Malvinas, y no solo nos dieron armas, sino que sus pilotos y militares pelearon con nosotros, che. Eso no se olvida’. Y es cierto, por eso, antes del partido entre los albicelestes de Maradona y Perú, en el año 1985, que terminó 2-2, una banderola con esa consigna se paseó por el estadio de River. Todos recordaron lo que hizo Perú por una desesperada Argentina en su pelea con una superpotencia como Inglaterra en la Guerra de Las Malvinas. En abril de 1982, al recuperar las Islas Malvinas, hasta ese momento en posesión inglesa, Estados Unidos y Europa apoyaron a Gran Bretaña. Pese a que Argentina era gobernada por una dictadura militar y sus colegas de Sudamérica se hacían los locos y otros, como Pinochet, apoyaban a los británicos, el gobierno de Fernando Belaunde entregó 15 aviones Mirage a los que se le borró la bandera peruana y se le pintó la argentina. También se enviaron misiles Exocet, además de tanques de combustible para los Mirage. Argentina perdió la guerra, pero nunca podrán dejar de estar agradecidos con los peruanos.



Gracias a nuestros aviones, pilotos y técnicos, los Mirage y misiles nacionales hundieron dos destructores, dos fragatas, dos buques de desembarco, un portaaviones y la nave emblemática HMS Sheffield. Eso nunca lo olvidarán. Volviendo al fútbol, el martes ante Colombia sí será una final que debe jugarse con todas las armas para alcanzar el sueño de más de 30 millones de peruanos. Apago el televisor.