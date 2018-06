Perú vs Australia: El Búho recuerda todos los Mundiales que vio a la 'Blanquirroja'

Este Búho siente nostalgia por este último partido de nuestra selección en el Mundial de Rusia. No será nada fácil. Los ‘canguros’ australianos demostraron ser más que Dinamarca, así que saquen sus conclusiones. Llama la atención este encuentro final de Perú en una Copa del Mundo, porque he tenido terribles experiencias que quiero compartir con mis lectores.



Para el Mundial de Argentina 1978, la selección había clasificado primera en la fase de grupos, eliminando a Escocia e Irán, y dejando segunda a Holanda, a la postre subcampeona del mundo. Perdimos con Brasil 3-0, con Polonia 1-0 y nos tocaba Argentina. Ellos tenían que ganarnos por cuatro goles de diferencia para clasificar a la final. Parecía imposible. Vimos el partido en la casa de mi ‘pata’ Lalo Bazán, con el ‘Chato’ Ronie Vivez, el ‘Chino’ Edie y Emilito. Hicimos apuestas, el perdedor compraba una botella de ‘ronco’, una infame combinación de ron, anisado y Canada Dry Ginger, que entraba suavecito... era dulcecito, pero te ponía como trompo.



Esa noche, el ‘Chato’ y Emilito lloraron cuando nos golearon seis a cero. Y eso que el ‘Jet’, Jota Jota Muñante, estrelló un disparo en el palo al primer minuto de juego, pero de allí en adelante todo fue para Argentina. Nos fuimos humillados y con los ojos rojos a la licorería a tomar nuestro ‘ronco’. En ese momento no imaginábamos lo que se sabría después. El dictador argentino Rafael Videla ¡llegó hasta el camarín de Perú! Eso se conoció muchos años más tarde y hasta salió una fotografía. Se habló de sobornos y hasta el propio José ‘Patrón’ Velásquez, que jugó ese partido, denunció públicamente la supuesta ‘echada’. Fue un golpe muy duro para nosotros, que habíamos gozado con la obtención de la Copa América en el 75 y la clasificación eliminando a Chile. Fue el primer cachetazo que sufrimos con nuestra selección. Nunca imaginamos que sería solo el comienzo.



En 1981, el técnico brasileño Elba de Padua Lima, ‘Tim’, nos llevó al Mundial. En ese entonces se dio la expansión de televisores a color. ‘Tim’ fue la estrella de los televisores ‘Quintrix’. Recuerdo que en las propagandas de Ajinomoto, ‘el toque del sabor’, siempre salían jugadas del ‘Diamante’ Julio César Uribe y de ‘Jerry’ Barbadillo. Ese equipazo eliminó a Colombia y a la siempre poderosa Uruguay, a la que le ganamos en un partidazo en el mítico Centenario. Uribe había sido el diez perfecto, Teófilo Cubillas solo participó en el primer partido de la Eliminatoria, falló un penal ante Colombia, pero ‘Tim’ lo convocó al Mundial de España 1982 y ¡le dio la diez!



Pese a que Perú hizo una excelente gira de preparación y hasta le ganó a Francia en el ‘Parque de Los Príncipes’, donde no jugó el ‘Nene’, el entrenador brasileño lo colocó de titular en la Copa del Mundo. El grupo se partió, empatamos con Camerún, igualamos con Italia -futuro campeón mundial- y en el último y decisivo choque terminamos goleados 5 a 1 con Polonia. Aquella vez ya nadie respetaba al técnico y Uribe y Barbadillo se pararon solitos del banco de suplentes e ingresaron a jugar. Esa fue la última vez que vi a un equipo peruano en un Mundial, hasta este 2018. Tuvieron que pasar ¡¡treinta y seis años!! Aquella vez nos golearon y el gol solitario lo convirtió Guillermo ‘El Tanque’ La Rosa frente al cuadro polaco. Hace tantos años sucedió, que no recuerdo lo que hicimos después de esa goleada. Creo que fuimos a la licorería a comprar una botella de ‘Salta pa’tras’, una mezcla de guinda con pisco y cola inglesa. Esta vez no tomaré nada de licor. La historia ya no es la misma. Apago el televisor.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE