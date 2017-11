Perú vs. Nueva Zelanda, PPK y Alan García en los ‘pastillazos’ de ‘El Búho’

Este Búho, ante la movida coyuntura política, cree necesario agarrar su ‘espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para ver más allá de lo evidente.



* LA BOMBA DE GORRITI: Siempre lo repito, ‘habré nacido de noche, pero no anoche’. Cuando ese grupo heterogéneo, entre los fiscales anticorrupción y los abogados de Keiko Fujimori, viajó a Brasil para entrevistar a Marcelo Odebrecht, me dije: ‘Aquí va a estallar una bomba de neutrones’. Y dicho y hecho, Gustavo Gorriti (IDL-Reporteros), un reconocido periodista independiente, ajeno a grupo político alguno ni tampoco de poder, consigue, con ayuda de colegas brasileños, destapar el buzón de aguas servidas de Odebrecht, que tuvo un efecto de bomba de relojería. Aunque lo nieguen, Fuerza Popular recibió, en el 2011, más de ¡¡500 mil dólares!! para la campaña. Lo dijo el propio Marcelo y se reafirmó: ‘No debió ser la única entrega, pero eso lo debe aclarar Jorge Barata’. Si con un testimonio igual, el ‘Rey de las cutras’ hundió a Ollanta Humala y Nadine Heredia, ¿por qué la señora Keiko Fujimori debe permanecer intocable?



IDL-Reporteros: Marcelo Odebrecht habría aportado dinero para campaña de Keiko Fujimori

* EL BAILECITO DE PPK: El periodismo de investigación se caracteriza por jugarse el todo por el todo, caiga quien caiga. El informe de IDL-Reporteros también resalta que Odebrecht ha asegurado vinculaciones entre la corrupta empresa y PPK. Reveló que asesoró a la constructora brasileña, una relación que Kuczynski ha negado tanto en público, como a sus colaboradores más cercanos. Si como se viene publicando, PPK trabajó para Odebrecht como asesor, sería perjudicial para su imagen, no para su investidura, porque en esos años nadie sabía que Odebrecht era una empresa que pagaba sobornos. El problema es que el mandatario, ante los requerimientos de una comisión investigadora del Congreso, donde uno jura decir la verdad y nada más que la verdad, habría soslayado alguna información sobre su trabajo como asesor internacional. El presidente deberá explicarlo todo una vez que se conozca la versión oficial de la declaración de Odebrecht. Por lo pronto, ha negado las imputaciones en su contra con sendos ‘tuitazos’.



PPK contradice a Marcelo Odebrecht

* ALAN Y LAS INICIALES ‘AG’:Marcelo ‘Diabólico’Odebrecht confirmó que pagó a García una buena cantidad de dinero por ¡¡una conferencia!! en Brasil y, si querían saber el monto, que le pregunten a Jorge Barata. Como se sabe, el líder aprista quiso desvirtuar sus iniciales ‘AG’ en las agendas del corrupto, pero el flaco dijo bien claro, esas iniciales correspondían a Alan García. Tiempo atrás, el expresidente y sus agoreros en el Congreso burlonamente afirmaron que podía ser ‘Alejandra Guzmán’. Pero ahora, con las declaraciones de Odebrecht, todo parece complicar a García. El hilo de la madeja es claro. Si el expresidente asegura que brindó una conferencia en Sao Paulo y se descubre que Odebrecht era ‘auspiciadora’ de ese evento, hay sobrados motivos para sospechar o investigar. Además, la remuneración por esa conferencia de una hora habría sido ¡¡cien mil dólares!! Algo que no cobran ni Bill Gates ni Stephen Hawking. Alan se defendió asegurando que dio como 30 conferencias, que una fue en Brasil, pero que no fue para Odebrecht. Muy pronto sabremos la verdad.



Alan García: Ninguna sigla 'AG' de la agenda de Odebrecht menciona pago de coimas

* PERÚ A RUSIA 2018: Este columnista vive en Miraflores. Llevé a mi viejita a almorzar por Larcomar ¡¡y me encontré con los ‘kiwis’ bien relajaditos piropeando a las guapas limeñas!! Al toque saqué mis conclusiones: 1) O estos saben que van a perder y prefieren conocer un país tan exótico. 2) O están tan confiados, juegan al miedo escénico de quien se cree favorito, pero presionado por su público. Ese entrenador es un cuco, se las sabe todas. Pero creo, de todo corazón, que ganamos y voy a estar allí para contarles a mis lectores lo que se siente ver de nuevo a Perú clasificar a un Mundial. Tengo mi entrada y así me ofrezcan cinco mil soles no la voy a vender. Soy un hincha acérrimo de la selección, pero hago barra solito en occidente intermedia, como me ordena mi naturaleza. Apago el televisor.

Perú vs Nueva Zelanda: El video de aliento a la blanquirroja que te emocionará hasta las lágrimas

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.