Perú vs. Nueva Zelanda: triunfo de la selección alegrará a los más pequeños [VIDEO]

- KEIKO PATEA EL TABLERO: Leo cada vez más comentarios en las redes sociales que están llamando a defender la democracia en calles y plazas ante el comportamiento avasallador del fujimorismo en el Congreso, que hace recordar su actuación en los oscuros años 90, de la mano de Vladimiro Montesinos. Después de pretender tumbarse a miembros del Tribunal Constitucional, ahora arremete contra la prensa -a buena parte de ella controló y utilizó como chaveta por aquellos años-, a la que la misma Keiko Fujimori ha salido a amenazar públicamente con procesos penales. Todo esto pone en serio peligro la estabilidad del país y la independencia de poderes. Si Keiko pretende ganar las elecciones en el 2021, me parece una torpeza y un disparo a los pies la acción que ella y sus huestes están perpetrando. La ciudadanía jamás le dará su voto a una candidata con semejante comportamiento.



- DISOLVER AL FISCAL: Todos reconocen al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, como un hombre probo. Por eso, cuando el congresista fujimorista Daniel Salaverry sale a pedir su cabeza, se entiende como uno más de los intentos de esa agrupación por controlar y adueñarse de los poderes y órganos del Estado. Por más que Salaverry salga a jurar que la denuncia constitucional que presentó contra Sánchez es a título personal, nadie le cree. No hay que ser un experto en política para darse cuenta de que dicho atropello, que cuenta con la aprobación y el respaldo de la bancada fujimorista, es una orden de su jefa. ¿Estarán buscando otra Blanca Nélida Colán?



- PPK SIN REACCIÓN: Veo al presidente Pedro Pablo Kuczynski sin reacción, como si no se percatara de que existe un plan evidente del fujimorismo para sacarlo o, cuando menos, hacer fracasar su gobierno. No se explica de otra forma las intenciones de esa agrupación, cuando su mayoría en el Congreso intenta obligar al mandatario, de manera ilegal, a someterse ante una comisión investigadora, amenazando con la vacancia presidencial.



- ALGO SE PUDRE EN LA SEGUNDA: El club César Vallejo puede subir a Primera División la próxima fecha, en medio de un tremendo escándalo por denuncias sobre soborno en su contra. Es decir, habría buscado triunfos pagando a jugadores rivales, según reveló el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’. ¡Qué vergüenza que se den estas cosas, que huelen a podrido, en un país que lucha por ir al Mundial! Y el titular del cuadro trujillano, César Acuña, quien también ha sido involucrado en el caso, fue excluido de la última carrera por la presidencia del Perú acusado de dar dinero a los votantes en plena campaña. Es el mismo que, además, fue señalado de plagiar dos tesis universitarias y hasta el libro de un profesor. ¡Ah, y este señor aspira a ser presidente del Perú!



- FUERZA, ‘GUERREROS’: Este miércoles, los jugadores de la selección tienen la palabra. De ellos depende que el Perú vaya a un Mundial después de 36 años, para alegría de todo el país, especialmente de los niños cuyas ilusiones están todas puestas en ellos. En realidad, la principal razón por la que quiero a la Blanquirroja dentro de la fiesta más importante del fútbol, es para que no se rompan las esperanzas y los sueños de nuestros pequeños, que son los que más sufren y disfrutan con las derrotas y los triunfos, muchas veces hasta las lágrimas. El choque con Nueva Zelanda no será fácil, pero Perú es más y tiene cómo ganar. ¡Arriba Perú! Apago el televisor.

