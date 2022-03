Este Búho vuelve a recibir correos de mis jóvenes lectores que me piden que escriba las historias de los Perú vs. Paraguay. ‘Búho, tú debes tener historias sobre esos partidos que se jugaron en Lima contra los guaraníes’. En general, los partidos en Eliminatorias, desde que se instauró el ‘todos contra todos’ para el Mundial de Francia 1998, jugados en el Estadio Nacional, salvo un par de empates, los ganó Perú.

Pero no crean que esta noche se van a ‘regalar’ en la capital, solo porque ya están eliminados. Ojalá que no nos agarren de ‘giles’ otra vez. Si esa jugada del gol no cobrado a Trauco en el Centenario se la hacen a los argentinos, brasileños o uruguayos, el árbitro iba de frente al VAR. Nosotros nos quedamos. Debimos armar un escándalo.

Hay que saber ejercer la presión de nuestra localía, aunque debemos estar alertas porque en este tipo de torneos, donde hay millones por el solo hecho de clasificar al Mundial, se habla de ‘incentivos’, incluso se dice que a los paraguayos les habrían ofrecido hasta un millón de dólares para que ganen o empaten con Perú. Dólares que huelen a cobre chileno y café colombiano. Aquí les presento los Perú vs. Paraguay que se jugaron en Lima en Eliminatorias donde los resultados han sido favorables a la Blanquirroja y esperamos que se vuelva a repetir esta noche.

′EL BAILE DEL TOTÓ' (noviembre de 2015)

En las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, en un Estadio Nacional abarrotado, nuestra selección sufría para vencer la valla guaraní. Hasta que Jefferson Farfán, Guadalupe ‘por su mamacita’, como narraba el recordado Daniel Peredo, de potente derechazo, tras asistencia de Paolo Guerrero, batió la meta paraguaya. Eufórico, la ‘Foquita’ corrió al banderín del córner y moviéndolo bailó el célebre ‘baile del totó’ en ‘homenaje’ a su entonces novia, la salsera Yahaira Plasencia. 1 a 0 sería el resultado final.

Perú vs Paraguay: Jefferson Farfán dedicó gol a Yahaira Plasencia con el baile del 'Totó'

EL ‘DIABLO’ PAOLO (octubre de 2011)

Otra Eliminatoria en el viejo coloso de José Díaz, esta vez para el Mundial de Brasil 2014. Perú presentaba un tridente ofensivo con Paolo Guerrero, Claudio Pizarro y la ‘Foquita’ Farfán. Era la época de ‘los cuatro fantásticos’: Juan Manuel Vargas, Paolo, Jefferson y Claudio. Fue la noche de un Paolo con el pelo largo y lacio, mismo cantante Prince, quien anotara dos golazos y en las celebraciones fue ‘cogoteado’ por el ‘Loco’ Vargas.

GOLEADA HISTÓRICA (setiembre de 2003)

Nuestra selección le propinó una ‘catana’ a Paraguay en la Eliminatoria para el Mundial de Alemania 2006. Lo anecdótico es que los guaraníes comenzaron ganando con gol del internacional Carlos ‘Colorao’ Gamarra, pero en gran reacción, le dimos vuelta al resultado con goles de Ñol Solano de cabeza, que superó al portero Tavarelli, el ‘Cóndor’ Mendoza, de una brillante jugada de contragolpe, Jorge Soto y la ‘Foquita’ Farfán, que ingresó endiablado en el segundo tiempo y anotó a los noventa.

¡LLORA CHILAVERT! (marzo de 2000)

Eliminatorias para el Mundial Corea-Japón. Los paraguayos llegaron a Lima con todas sus estrellas: Carlos Gamarra, Roberto Acuña, José Saturnino Cardoso, Roque Santa Cruz, José Luis Chilavert, entre otros. Justamente este último encendió la pradera al proferir palabras despreciativas hacia los peruanos. Estos respondieron con goles. Uno de Ñol Solano y el segundo un golazo desde fuera del área del ‘Chorrillano’ Palacios que motivó un inusual festejo. Se levantó su camiseta y dejó ver otro polo donde se leía ‘¡Te amo, Perú!’. Una frase que se hizo tendencia. Ya no hay tiempo para más palabras. Hoy tumbemos a Paraguay para obtener nuestro cupo para el repechaje. ¡Sí se puede! Apago el televisor.