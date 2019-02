'Picantitos' de El Búho

EsteBúho se pone su mandil de chef para preparar unos deliciosos platillos. En el menú tenemos ‘sudado de Mamani con un toque de culantro’, ‘chicharrones de búfalo arrebosado con salsa Marcelo’ y ‘cuy viejo a lo PPK’. Sé que se les hace agua a la boca. Por eso les presento estos exquisitos ‘Picantitos’, que tanto reclaman mis lectores. Y no vale picarse.



MAMANI YA SE VA: Al fujimorista Moisés Mamani se le acabó la payasada de ‘la mano del zas’. Está a un paso de perder su inmunidad parlamentaria y enfrentar a la justicia como cualquier ciudadano. Sus instintos cavernícolas lo llevaron a ‘toquetear’ a una aeromoza brasileña. La gran pregunta es, ¿quién llevó a este personaje al Congreso? Antes, el Parlamento se caracterizaba por tener a ilustres intelectuales y oradores de primer nivel. Estoy seguro que si un legislador de lujo, como el aprista Luis Alberto Sánchez, volviera a la vida, se volvería a morir.



‘CLUB DE LA CORRUPCIÓN’: Insisto, no debería llamarse ‘Club de la Construcción’, sino ‘Club de la Corrupción’. Siguen apareciendo pruebas de los oscuros manejos que hicieron para llevarse en carretilla el dinero de todos los peruanos. Fueron tan sinvergüenzas que justificaron ‘coimas’ de 250 millones de soles con contratos falsos. Es más, tenían tarifados los sobornos según la obra a realizar. Ante la contundencia de las pruebas, solo espero que la justicia actúe con mano dura.



Y PPK DIJO ADIÓS: Pedro Pablo Kuczynski presentó su renuncia y dejó carta abierta para que la agrupación que lo llevó a la Presidencia de la República decida si apoya al mandatario Martín Vizcarra o se convierte en oposición. Pero todo esto nos debe hacer reflexionar sobre la debilidad de los partidos políticos en el país, ya que muchos se prestan como ‘vientre de alquiler’ al mejor postor.



‘ESTAMOS CONTIGO, POLICÍA MIRANDA’: Esta es la frase que todos los miembros de la Policía Nacional gritan al unísono. Esperan hacer sentir a su compañero de armas, el suboficial Elvis Miranda, que no está solo y que lucharán por verlo libre. Sé que la justicia tiene su manera de trabajar, pero parece que con sus fallos atan de manos a quienes luchan contra la delincuencia, mientras que a los criminales los mandan a sus casas. Ojo, que la delincuencia cada día está más sanguinaria y disparan a matar. ¿Quién protege a los ciudadanos honrados que salen de sus casas para trabajar? ¿El Ministerio del Interior ya está revisando los antecedentes de los venezolanos que ingresan al país?



SEDAPAL HACE AGUA: El gigantesco aniego de aguas servidas en San de Lurigancho y otras fallas que aparecieron por diferentes distritos, no hicieron más que demostrar que el servicio que brinda Sedapal es de lo peor. Dan soluciones que más parecen problemas. Eso sí, para cobrar son puntualitos, pero cuando meten las cuatro, esconden la cabeza como el avestruz. Cada vez son más fuertes las voces que piden privatizar Sedapal. Señores, cuando algo no funciona, hay que cambiarlo. Así de sencillo.



MADURO SIENTE EL GOLPE: Para nadie es un secreto que Nicolás Maduro lidera un gobierno podrido. Los días del dictador y tirano, al frente de Venezuela, están contados. La comunidad internacional, salvo cuestionadas excepciones, ha respaldado a Juan Guaidó como presidente encargado. Hasta el colorado Donald Trump no ha descartado una intervención militar gringa, sin embargo, nadie quiere un baño de sangre. ¿Un pajarito le dirá a Maduro que fugue? ‘Fuera Maburro’, es el grito de los venezolanos.



Apago el televisor.