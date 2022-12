Este Búho está convencido de que el Perú está sufriendo una agresión muy violenta, bien organizada y con objetivos concretos de parte de grupos radicales ultraizquierdistas, cuyo fin principal es destruir el orden democrático.

No hablo de los entendibles reclamos de una parte de la población, que tiene el derecho de protestar pacíficamente contra la presidenta Dina Boluarte o exigir adelanto de elecciones.

Eso es la democracia. Me refiero a quienes aprovechándose de los reclamos de un sector de peruanos, se han infiltrado con el único objetivo de causar la mayor destrucción en la propiedad pública y privada con la consigna de generar el caos, el terror, provocando y enfrentándose a la Policía y a las Fuerzas Armadas, obligándolas a reprimir esos desmanes irracionales, como la destrucción de torres de control y pistas de aterrizaje en aeropuertos.

Quienes provocan a la fuerza pública a sabiendas de que hay suspensión de garantías y estado de emergencia, sabían muy bien que fruto de esos enfrentamientos se iban a producir víctimas fatales. Eso es lo que buscan los miembros del Movadef, los senderistas, delincuentes pagados por mineros informales, cocaleros del Vraem y narcoterroristas, quienes han sido identificados como instigadores por la Policía.

Manifestaciones perjudican a los comerciantes en el centro de Lima

Los más de 33 millones de peruanos solo piden vivir en paz y trabajar honradamente para sus familias. Los radicales solo destruyen. Toma de aeropuertos, incendio de fábricas que dan trabajo a obreros y productores de leche como Gloria o Laive, ataque a centrales hidroeléctricas, bloqueo de carreteras.

¿Qué tienen que ver esos actos terroristas y de sabotaje con un legítimo derecho a pedir adelanto de elecciones? Para ellos Castillo y el ‘adelanto de las elecciones’ son solo el pretexto de estos grupos enemigos de la democracia, cuya principal meta es el instaurar una Asamblea Constituyente al estilo chavista, que se atornille en el poder como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela.

LA ASAMBLE CONSTITUYENTE, ‘GATO POR LIEBRE’

Por eso congresistas como Guillermo Bermejo, Betssy Chávez o la tonta útil Sigrid Bazán votaron en el Congreso contra el adelanto de elecciones. Porque a ellos, en el fondo, no les interesa ese legítimo reclamo popular.

Se sacaron la careta, pues pretenden incluir que se votara por una ‘Asamblea Constituyente’, intentando meter ‘gato por liebre’. Ellos solo desean ahondar la crisis política y social para llevar agua a sus oscuros molinos. Sin importarles que se está destruyendo la economía y diariamente se pierden mil 900 millones de soles por las violentas protestas.

Estamos de acuerdo en que se tiene que dar un diálogo, pero este no puede producirse mientras se sigue incendiando la pradera y continúen los atentados terroristas en plantas de energía estratégicas, quema de locales del Poder Judicial o la Fiscalía, por ejemplo.

Todo esto me hace recordar las negras épocas en que Sendero intentaba ‘tomar Lima’ y derribaban torres de alta tensión a diario. La ‘toma’ de ciudades y los saqueos y ‘tomas de carreteras’ recuerdan a los violentos ‘paros armados’ de los seguidores del genocida Abimael Guzmán.

Uno se da cuenta de quiénes son los verdaderos pobladores que marchan pacíficamente y quiénes los vándalos, los que se infiltran y desvirtúan las movilizaciones pacíficas y hasta disparan a la Policía y el Ejército.

No se puede justificar el terror barnizándolo como ‘justo reclamo’. Me parece el colmo que la Defensoría del Pueblo le haya exigido a la Policía que no utilice bombas lacrimógenas contra vándalos que destruyen los aeropuertos. ¿Y cómo pretende la Defensoría que se controlen los desmanes hasta con dinamita?

Dina Boluarte es la presidenta conforme lo manda la Constitución y Castillo está preso por quebrantar la misma y dar un golpe de Estado para disolver el Congreso e intervenir los órganos de justicia para blindarse de sus gravísimas acusaciones de corrupción. Cometió un error fatal.

Hay quienes puede o no gustarle las consecuencias, pero así es la ley. Ahora la presidenta anuncia adelanto de elecciones, lo que reclamaba la mayoría de la población. Desde el Congreso debe allanarse el camino hacia ello y no poner piedras reclamando ‘nueva Constitución’, que es una agenda del vacado presidente Castillo y sus peligrosos acólitos Betssy Chávez y Guillermo Bermejo.

La democracia tiene que defenderse. Con todos sus defectos es el mejor sistema. La mayoría del pueblo peruano desea vivir en paz, por eso respaldan a la Policía y las Fuerzas Armadas. Apago el televisor.

